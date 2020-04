Audi A3 L – Premières photos de la version allongée de l’A3 berline

Dévoilée début mars 2020, la 4ème génération de l’Audi A3 sera prochainement disponible en version Sportback. Une seconde carrosserie est prévue pour fin d’année : l’Audi A3 berline. Mais une 3ème version va également faire son apparition sur le marché chinois : la version allongée de la berline via l’Audi A3 L. C’est d’ailleurs cette version qui a été photographiée dans l’usine Audi à Changchun en Chine.

En Europe, l’Audi A3 sera disponible en Sportback et en berline, alors qu’en Amérique du Nord, ce ne sera que l’A3 berline.

En Chine, deux modèles seront disponibles : l’A3 Sportback et l’A3 L berline, ce marché étant friand des carrosseries en version allongée afin d’avoir plus de place pour les passagers arrière. C’est déjà la cas pour les Audi Q2 L, A4 L, Q5 L, A6 L et A8 L.

Ces photos montrent le design extérieur avec des portes arrière un peu plus longues, l’intérieur étant similaire à l’Audi A3 Sportback pour la partie avant.

La version chinoise aura 2 ou 3 moteurs essence, dont le 35 TFSI via le 1,5 TFSI de 150 ch.

La nouvelle Audi A3 berline est en phase d’essai et devrait être présentée d’ici la fin de l’année.

Photos : DR / Audi