Audi R8 Crocodile de 2000 – Un décoration spéciale pour la finale de l’ALMS à Adelaïde

Audi Sport North America a engagé pour la finale du championnat ALMS 2000 qui se tenait à Adelaïde en Australie une voiture de course spécialement décorée : l’Audi R8 Crocodile qui a d’ailleurs remporté la dernière manche de la saison.



Une décoration spéciale pour la course

La finale de l’American Le Mans Series (ALMS), qui était un championnat accueillant les GT ainsi que les voitures prototypes engagées aux 24 heures du Mans, a eu lieu en Australie à Adelaïde le 31 décembre 2000.

Audi ayant remporté le titre constructeur (loin devant BMW), la marque voulait marquer l’évènement en décorant le R8 de tête (n°77).

De nombreux fans de sport automobiles du pays de Crocodile Dundee ont eu une surprise lors de la dernière course ALMS de la saison 2000 : les pilotes Audi Allan McNish et Rinaldo Capello (défendant leur première place à ce championnat) ont pris le départ de cette course avec une Audi R8 décorée en crocodile.

Le Dr Wolfgang Ullrich, ancien directeur d’Audi Motorsport, souhaitait remercier de leur hospitalité les australiens via cette décoration. Il considérait l’Australie comme un pays ayant un fort potentiel croissant notamment pour y vendre les modèles Audi.

Cette idée géniale est née au sein du département Design d’AUDI AG à Ingolstadt sous la direction du designer maison Frank Lamberty : la carrosserie de l’Audi R8 – à motorisation V8 bi-turbo de 3,6 l développant 610 ch (449 kW) et de 700 Nm – représente un crocodile dans son habitat naturel.

De nombreux détails sont présents sur cette décoration avec l’intégration subtile des logos des partenaires.

Une finale palpitante

Bien qu’Audi avait déjà sécurisé le titre constructeur, Allan McNish et Rinaldo Capello (surnommé par son équipe « Crocodilo Dindo ») se sont hissés à la première place de la grille de départ de la dernière manche de la saison.

Rapidement, l’Audi R8 Crocodile a pris la tête de la course. La seconde Audi R8 engagée, celle de Frank Biela et Emanuele Pirro portant le numéro 78, a été impliquée dans un accident.

Malgré cela, le duo est parvenu a remonté le classement et a terminé à la sixième place de la catégorie Prototypes.

Après une course spectaculaire longue de 5h45 et 225 tours sur le circuit urbain difficile d’Adelaïde, l’Audi R8 Crocodile a terminé à la première place devant plus de 150 000 spectateurs. L’équipage avait 21 tours d’avance sur le deuxième composé du trio de pilotes Konrad / Slater / Heath avec leur Lola-Ford.

Cette belle victoire clôturait une excellente saison sportive pour Audi avec le célèbre triplé aux 24 Heures du Mans et 6 doublés. Pour Reinhold Joest, cette victoire était considérée comme l’apothéose d’une saison historique : la victoire était le seul objectif.

Par cette victoire, Audi avait remporté les titres constructeur avec 264 points devant BMW alors qu’Alan McNih a décroché le titre du meilleur pilote juste devant son coéquipier Rinaldo Capello (257 points).

Classement

1. Capello / McNish (Audi R8) – 225 tours

2. Konrad / Slater / Heath (Lola-Ford) – 21 tours

3. Beretta / Wendlinger / Dupuy (Chrysler) – 23 tours

4. Belloc / Amorim (Chrysler) – 23 tours

5. Müller / Luhr (Porsche) – 26 tours

6. Wars / Graham / Menzel (Porsche) – 34 tours

Photos : 4Legend.com / Audi