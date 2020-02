Bugatti décale la présentation de son nouveau modèle Chiron R

Avec l’annulation surprise et soudaine du salon automobile de Genève 2020, les constructeurs ont été pris de court. Alors que Porsche et Audi ont annoncé leurs présentations le mardi 3 mars 2020 via Internet, Bugatti ne fera rien la semaine prochaine et réfléchit pour présenter son nouveau modèle Chiron R au salon NAIAS 2020 à New York.

Bugatti s’apprêtait à dévoiler au salon automobile de Genève 2020 une déclinaison plus ultime de la Chiron ainsi que le 250ème modèle produit, la Chiron Sport ‘Edition Noire Sportive’.

Suite à l’annulation du salon automobile de Beijing 2020 (Pékin en Chine), Bugatti envisage de dévoiler en avril prochain au salon automobile de New York (NAIAS 2020) sa nouvelle hypercar type circuit, mais cela est toujours en discussion.

La nouvelle Bugatti Chiron R est une version plus sportive que la Chiron Sport avec le moteur W16 quadri-turbo développant 1 500 ch (voire 1 600ch) et un grand aileron arrière fixe. Nous vous tiendrons informer de la suite.

Photos : DR / Bugatti