Family Porsche – Un projet de voiture familiale et autonome

Le constructeur automobile Porsche est connu pour ses modèles sportifs et ses nombreuses victoires en course automobiles, notamment aux 24 Heures du Mans. Un jeune designer coréen a imaginé une voiture futuriste, autonome et compacte à vocation familiale : la Family Porsche.

Depuis quelques années, Porsche a conçu des modèles à vocation plus familiale comme les SUV Macan et Cayenne mais aussi les Panamera et Taycan.

Ces véhicules sont toujours associés à la sportivité et moins à l’aspect ludique pour une jeune famille. Un jeune designer coréen, connu sous le pseudo Gwi Design, a imaginé une voiture familiale Porsche qui est à la fois autonome, compacte à l’extérieur, spacieuse à l’intérieur et ludique pour les passagers pouvant se détendre durant les voyages à son bord.

L’idée lui est venu suite à une discussion avec sa compagne envisageant la construction d’une famille avec des enfants. Quelle voiture d’occasion à acheter pour une famille sans être un SUV? Le choix est très limité chez Porsche, le Taycan étant trop récent et peu courant en occasion et la Panamera passez spacieuse. Donc autant imaginer un véhicule futuriste en 2025 et même 2035 où la conduite autonome sera plus répandue : la Family Porsche.

La voiture imaginée fait appel aux gênes Porsche en course automobile avec la 917 mais aussi aux derniers designs de la marque via le Taycan pour la partie avant.

L’arrière est assez compact, offrant peu de surface vitré aux passagers. C’est l’intérieur qui est orienté pour le confort des passagers avec beaucoup d’espace et de technologie avec un système d’infodivertissement dédié à chaque occupant.

Un rail digital fait le tour de tout le cockpit où chacun peut attacher ses appareils numériques (téléphones et tablettes, principalement) appelés «Link dashboard». Les tablettes et les téléphones peuvent glisser sur le rail, ce qui permet de les passer d’un utilisateur à l’autre.

La motorisation est 100% électrique permettant d’offrir un grand espace intérieur tout en ayant des dimensions extérieures plus faibles.

Photos : Gwi Design