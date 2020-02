GP Ice Race 2020 – Un show automobile sur glace sur les terres de Porsche

Alors que la GP Ice Race s’est tenue en 2020 un seconde fois au fief de la famille Porsche à Zell am See en Autriche, le cofondateur Ferdinand «Ferdi» Porsche et descendant du fondateur de Porsche révèle comment son rêve de glace est devenu réalité.

Une équipe de personnes travaille dur avec ses pelles. C’est la veille de la GP Ice Race et l’un des bancs de neige à l’entrée de la piste n’est pas tout à fait correct.

Au milieu de la neige volante, un membre de l’équipe montre l’exemple, montrant au reste non seulement comment il veut que le haut de la berge soit profilé, mais aussi comment utiliser au maximum les pelles à long manche. Puis une de ses radios crépite et il est appelé pour régler un autre problème de dernière minute. Avec un éclat de rire et des tapotements dans le dos tout autour, Ferdinand «Ferdi» Porsche se précipite.

L’architecte de 26 ans a évidemment hérité de la conduite de ses illustres ancêtres : Ferdinand Porsche fondateur du constructeur de voitures de sport portant son nom. Au cours des deux dernières années, il a permis la renaissance de cette légendaire course sur glace dans le paysage alpin de Zell am See. Plus tard dans la soirée, lors d’une soirée organisée par les Californiens auteurs du Luftgekühlt, Ferdi révèle comment la GP Ice Race a vu le jour.

« La GP Ice Race est le bébé d’un de mes amis, Vinzenz Greger, et moi. Pendant notre séjour à l’université, nous n’avons jamais pu comprendre pourquoi il semblait que si peu de notre génération était aussi passionné par le sport automobile que nous » explique-t-il. « Et puis, une fois que nous étions à Zell am See pour faire du ski, nous regardions les pneus à crampons de la [Porsche] 550 de mon père datant de sa compétition sur glace. Je connaissais un peu les courses qui avaient eu lieu ici il y a des années – mais pas grand-chose et je ne pouvais pas comprendre pourquoi cela faisait si longtemps depuis leur dernière course.

Nous avons commencé par parler à Hans-Joachim Stuck et Richie Lietz, leur demandant ce qu’il faudrait pour organiser la course, si des gens venaient et ainsi de suite. Ensuite, nous avons rencontré le maire, les gens de l’autorité touristique locale et de la Fédération autrichienne de sport automobile et tout a commencé à se rassembler. Dix-huit mois plus tard, la première GP Ice Race a eu lieu. Nous ne nous attendions pas à ce que beaucoup de gens se présentent, alors nous avons été vraiment surpris quand quelques milliers l’ont fait. Je suppose que la communauté du sport automobile est assez serrée, et toujours à la recherche de nouvelles choses sympas…

Nous avons déjà été époustouflés par ce qui se passe cette année. Regardez ceci – nous avons Luftgekühlt ici dans le petit Zell am See. Nous avons des concurrents qui viennent dans ma belle ville, la maison de ma famille depuis quelques décennies, de partout dans le monde – même un de Nouvelle-Zélande. »

Au cours des prochains jours, la GP Ice Race a montré pourquoi tant de gens ont fait confiance à Ferdi. Sur une piste de 600 m construite au sommet de 40 cm de glace, des voitures intéressantes, de belles voitures, des voitures historiquement importantes et parfois juste des voitures cool, ont glissé et glissé et se sont précipitées dans les livres d’histoire. Beaucoup, dans l’environnement contrôlé de la piste de course, ont tiré des champions de ski derrière eux dans une renaissance de l’art perdu du skijöring. Deux ambassadeurs de la marque Porsche étaient parmi eux : le pilote du Mans Jörg Bergmeister avait le champion olympique norvégien de ski Aksel Lund Svindal derrière la voiture.

Des historiens inestimables se sont aventurés et la foule les a encouragés, puis a applaudi encore plus fort lorsque les habitants ont rivalisé avec eux avec des voitures valant une infime fraction de leur coût. Des pilotes de course célèbres ont fait des courses de démonstration dans une flotte de voitures de sport électriques Taycan Turbo S, de voitures de rallye d’usine, et une diversifiée de voitures anciennes et modernes, extrêmement chères et entretenues.

Regarder la foule de 16 000 personnes est presque aussi fascinant que regarder les voitures lors de la GP Ice Race, avec un vrai mélange de personnes se mêlant à un enthousiasme partagé pour toutes les véhicules à quatre roues. En ces temps d’Instagram, des expositions de voitures de qualité ont été soigneusement organisées avec les montagnes enneigées en arrière-plan, contribuant à partager d’innombrables photos. Au coucher du soleil, l’atmosphère de fête s’intensifiait, avec la présence d’un DJ et la magie des lieux.

Les gens ont commencé à décrire la GP Ice Race comme étant un Goodwood on Ice, et avec Ferdi Porsche et Vinzenz Greger, elle a certainement le bon type de patrons passionnés de sport automobile obsédés par les détails. En termes de nombre de voitures et d’invités, il existe de nombreuses similitudes avec le début du Festival de vitesse de Goodwood en 1993, mais il s’adresse à une nouvelle génération de fans de course automobile qui se fichent de savoir qui a terminé la course en tête.

La GP Ice Race a toutes les chances de devenir un évènement annuel important et immanquable pour tous les passionnés de course automobile.

