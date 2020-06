Le Porsche Cayenne Coupé GTS se présente avant l’heure

La nouvelle version sportive de la famille Cayenne Coupé fait son apparition juste avant sa présentation officielle : le Porsche Cayenne Coupé GTS développant 460 ch et 620 Nm via son moteur V8 biturbo.

Le modèle GTS est synonyme chez Porsche de sportivité, que cela soit sur les familles 718, 911, Panamera, Macan et Cayenne. Il se positionne entre le Cayenne Coupé S et le Cayenne Coupé Turbo.

Ce nouveau modèle de SUV sportif se démarque clairement des autres Cayenne via des éléments spécifiques comme les inserts décoratifs foncés à l’avant et dans les phares, les échappements ovales et centrés à l’arrière (offrant une sonorité plus sportive), un diffuseur aérodynamique. Chaque modèle GTS pourra recevoir le pack Sport Chrono permettant au Cayenne GTS d’atteindre le 0 à 100 km/h en 4,5 s et une vitesse de pointe de 270 km/h.

À l’intérieur, on retrouve des matériaux nobles faisant référence au sport comme l’Alcantara sur le volant, le haut du tableau de bord et le ciel de toit, les sections centrales de la banquette et du dos des sièges sport. Le logo GTS est cousu sur les appuie-têtes avec une surpiqûre rouge, également présente à différents endroits de l’habitacle.

Le prix débute à environ 114 000 euros pour le Cayenne GTS et 118 000 euros pour le Cayenne Coupé GTS.

Photos : Porsche