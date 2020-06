Miniature Audi RS 2 Avant par Top Marques Collectibles au 1:12

Produite aux échelles 1:43 et 1:18, la mythique Audi RS 2 Avant en bleu RS est annoncée pour septembre 2020 en miniature à l’échelle 1:12 par Top Marques Collectibles.

Cette sortie est une réelle surprise qui va faire plaisir à de nombreux passionnés. La marque hollandaise Top Marques Collectibles est détenue et gérée par un groupe de passionnés de l’automobile, dont l’objectif est de reproduire fidèlement et avec précision les modèles réduits en résine moulée de la plus haute qualité disponibles sur le marché aux échelles 1:18 et 1:12.

Les miniatures de grande qualité sont fabriquées à la main par des artisans et produits en nombre très limité pour garantir que le client final possède un véritable objet de collection.

La miniature de l’Audi RS 2 Avant est fidèlement reproduite en résine dans la grande échelle 1:12 qui commence à se démocratiser. La couleur choisie est le bleu RS issu de Porsche et non le bleu Nogaro qui a fait son apparition sur l’Audi S6 Plus.

Cette reproduction a un capot moteur amovible permettant de découvrir le moteur 5 cylindres turbo co-développé par Porsche afin de produire 315 ch au lieu des 230 ch du moteur d’origine Audi.

A la vue des photos, les détails à ce niveau sont assez légers, ce qui est assez dommage. L’intérieur avec la combinaison cuir noir et Alcantara bleu est bien reproduit.

Ce modèle réduit est prévu pour septembre 2020 sous la référence TM12-10A et limité à 500 exemplaires. Son prix est de 374,90 euros en pré-commande et 389,90 euros par la suite.

Photos : Top Marques Collectibles