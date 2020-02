Porsche dévoile ses équipages pour les 24 Heures du Mans 2020

Porsche part à la chasse aux trophées en catégorie GTE-Pro aux 24 Heures du Mans 2020 avec 12 pilotes. Quatre Porsche 911 RSR (année modèle 2019) seront conduites par des pilotes d’usine Porsche à succès et de jeunes pilotes professionnels Porsche. Les champions du monde actuels des pilotes WEC Kévin Estre et Michael Christensen ainsi que les champions IMSA Earl Bamber et Laurens Vanthoor sont alignés sur la grille. Richard Lietz, les deux Français Frédéric Makowiecki et Patrick Pilet, Nick Tandy etnGianmaria Bruni sont également montés en haut du podium lors de courses classiques comme les 24 Heures du Mans, le 24 heures du Nürburgring, le marathon des Ardennes à Spa-Francorchamps et les courses prestigieuses de Daytona et Sebring (USA). De jeunes pilotes ambitieux tels que les Français Julien Andlauer et Mathieu Jaminet ainsi que Matt Campbell complètent la gamme de pilotes avec laquelle Porsche aborde la 88ème édition des 24 Heures du Mans.

Continuité dans la gamme de pilotes

Porsche mise sur la continuité dans sa tentative de victoire au Mans. Les deux véhicules WEC seront alignés sur la grille du Mans avec le même équipage pour la troisième fois consécutive. Gianmaria Bruni, Richard Lietz et Frédéric Makowiecki partagent à nouveau le cockpit de la Porsche 911 RSR n°91, avec Kévin Estre, Michael Christensen et Laurens Vanthoor au volant de la voiture gagnante 2018 avec le numéro n°92. Les équipages des deux Porsche 911 RSR qui disputent généralement le championnat IMSA WeatherTech SportsCar ont été remaniés. Matt Campbell – qui dispute sa première saison en tant que pilote d’usine Porsche – se joint à Earl Bamber et Nick Tandy dans la Porsche n°93. Le pilote chevronné Patrick Pilet s’associe à ses jeunes compatriotes Julien Andlauer et Mathieu Jaminet pour former un trio de pilotes français dans le véhicule n°94.

Le mentor Patrick Pilet et ses protégés

Les trois Français entretiennent une relation très particulière. Après avoir remporté la Porsche Carrera Cup française en 2007, Patrick Pilet a été chargé de s’occuper des juniors nationaux les années suivantes. Lorsque Jaminet et Andlauer ont rejoint la série de course, Pilet a pris le duo talentueux sous son aile. En aidant ses jeunes compatriotes à vérifier les circuits et en les entraînant tactiquement, le pilote d’usine Porsche expérimenté a forgé une relation très spéciale avec les deux jeunes.

« Il savait tout sur les circuits, les stratégies et la voiture et nous a inculqué l’esprit spécial Porsche », se souvient le jeune pilote professionnel Porsche Julien Andlauer.

Avec son mentorat est venu le succès. Jaminet, désormais pilote d’usine Porsche, a remporté la Porsche Carrera Cup France en 2016. Andlauer a remporté le championnat en 2017 et en 2018, à l’âge de 18 ans, devenant le plus jeune vainqueur de la catégorie au Mans dans la catégorie GTE-Am. Il est le champion en titre de la Porsche Carrera Cup Deutschland.

Patrick Pilet a déclaré : « J’accompagne Mathieu et Julien depuis un certain temps dans leur parcours de pilote automobile et j’ai développé un lien étroit avec eux. C’est un honneur et un plaisir pour moi de partager le cockpit du Mans avec ces deux jeunes talents. Ensemble, nous tenterons de remporter la course d’endurance la plus prestigieuse du monde. »

Double victoire et podium pour Porsche au cours des deux dernières années

A la course longue distance du Mans, Porsche a remporté une double victoire dans la catégorie GTE-Pro en 2018. Estre, Christensen et Vanthoor ont dominé la quasi-totalité de la distance avec leur Porsche 921 RSR n°92 et ont célébré leur victoire au 24 Heures du Mans après une performance sans faille dans le «cochon rose». La voiture sœur n°91 a terminé deuxième, Frédéric Makowiecki ayant réussi à repousser son plus proche rival dans un duel spectaculaire de 90 minutes.

Un an plus tard, Bruni, Lietz et Makowiecki ont réitéré le podium dans la Porsche 911 RSR n°91 à la deuxième place, la voiture sœur n°93 les suivant lors du franchissement de la ligne d’arrivée au Mans après 24 heures en 3ème position. Tout en jouant pour la tête, les deux voitures GT ont été gênées par des phases de voitures de sécurité. Après 24 heures, ils étaient à moins de 70 secondes du vainqueur de la catégorie lors de la course d’endurance la plus difficile du monde. La malchance a tourmenté les défenseurs du titre. Alors qu’il courait en tête, un problème technique a coûté six tours à la Porsche 911 RSR n°92 et a relégué le véhicule sur le terrain. Néanmoins, Estre et Christensen avec le soutien de Vanthoor ont récolté suffisamment de points pour être couronnés champions du monde des pilotes FIA WEC.

