Spyshots Lamborghini Huracán EVO STO – La version routière la plus extrême

Lamborghini a développé une nouvelle voiture extrême basée sur l’Huracán EVO pour une utilisation routière. La Lamborghini Huracán EVO STO (Super Trofeo Omologato) adopte un aérodynamisme extrême issu de la voiture de course Super Trofeo, avec notamment une entrée d’air sur le toit et un énorme aileron très profilé.

Si vous pensiez que la Lamborghini Huracán Performante ne pouvait pas être plus extrême, détrompez-vous! Lamborghini finalise la mise au point de sa nouvelle voiture ultra sportive qui sera fabriquée en peu d’exemplaires.

La version Super Trofeo Omologato (STO) est la version routière de l’Huracán Super Trofeo EVO. En plus de son design ultra travaillé pour offrir les meilleures performances aérodynamiques, le moteur V10 de 640 ch est conservé mais les 150 kg de moins l’Huracán Coupé font la différence avec un châssis et des freins retravaillé.

Le capot moteur est très aéré avec de nombreuses fentes, l’aileron est tout droit sorti d’une voiture de course et une entrée d’air sur le toit permet d’apporter plus d’air au moteur. De plus, les pare-chocs avant et arrière sont aussi modifiés tout comme le diffuseur.

Selon le forum Pistonheads, un membre a déjà reçu la confirmation d’un concessionnaire que la voiture s’appellera Huracán EVO STO (Super Trofeo Omologato) et qu’il s’agira probablement d’une production limitée à 700 exemplaires à l’origine, voire une production plus limitée et numérotée selon le souhait des concessionnaires.

Les concessionnaires Lamborghini avec les équipes de course Lamborghini auront la priorité pour les voitures. La marque italienne (comme d’autres marques comme Ferrari ou Porsche) a un système de classement interne pour les clients, de sorte que l’usine aura le dernier mot quant à qui obtiendra un exemplaire.

La Lamborghini Huracán EVO STO pourrait être dévoilée au Quail 2020 lors de la Monterey Car Week en août prochain pour de premières livraisons en 2021.

Photos : ixexotics