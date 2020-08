Spyshots Porsche 911 GT3 RS type 992 : hardcore!

Avec le succès de ses précédents modèles RS (911 GT2 Rs & 911 GT3 RS), Porsche prépare une nouvelle version bestiale de sa 911 qui ne laissera personne indifférent, notamment via son gigantesque aileron et ses différents appendices aérodynamiques (pour l’instant camouflés sur les modèles d’essais).

A l’occasion d’un essai routier au Nürburgring, l’un des véhicules de pré-série encore bien camouflé sous une fausse carrosserie dévoile certaines spécificités de la nouvelle Porsche 911 GT3 RS.

L’élément le plus marquant et reconnaissable est son nouvel et gigantesque aileron adoptant un design inédit inspiré de la course automobile pour une meilleure efficacité.

La double sortie centrale est toujours présente tout comme les aérations des ailes avant adoptant un nouveau design. La grande nouveauté se trouve sur le capot avant constitué de grandes ouvertures. L’essieu avant semble plus large.

Le moteur est toujours un 6 cylindres à plat et atmosphérique de 4,0 litres développant un peu moins de 550 ch.

La nouvelle génération de Porsche 911 GT3 RS est prévue pour 2021 avec une présentation d’ici quelques mois.

Photos : janerikslooten