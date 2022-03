12H Sebring 2022 – Porsche remporte la catégorie GTE-Pro

Le Porsche GT Team a lancé la nouvelle saison du Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​(WEC) avec une victoire sur le Sebring International Raceway. Michael Christensen et Kévin Estre ont remporté la catégorie GTE-Pro lors de la course de 1000 Miles de Sebring dans l’État américain de Floride devant la Corvette pilotée par Nick Tandy et Tommy Milner. Richard Lietz et Gianmaria Bruni ont terminé troisième avec leur 911 RSR. La course WEC de huit heures a dû être interrompue et finalement interrompue 60 bonnes minutes avant la fin de la course en raison d’un avertissement d’orage. Dans la catégorie GTE-Am, l’Américain Brendan Iribe et les deux pilotes de course britanniques Ollie Millroy et Ben Barnicoat ont terminé troisièmes avec la même 911 alignée par l’équipe cliente Project 1.

« Nous avons marqué des points importants pour le championnat. Malheureusement, ce n’était pas tout à fait suffisant pour un doublé aujourd’hui, ce qui aurait été possible. Lors d’un arrêt au stand, nous n’avons pas pu retirer une roue de la voiture n°91 pendant un moment. Nous devons examiner cela de plus près. Cet incident nous a empêché de terminer premier et deuxième. C’était quand même un bon début de saison. Je n’ai que des éloges pour les pilotes et l’équipe. Nous pouvons être satisfaits de ce résultat. Bien sûr, il aurait été plus agréable de remporter ce succès sur la distance complète de huit heures. », a commenté Thomas Laudenbach, vice-président Porsche Motorsport.

« Ce fut une course longue et folle. Et nous avons gagné – la saison n’aurait pas pu mieux commencer. Nous avons fait un excellent parcours tout au long de notre séjour à Sebring et nous avons réussi à nous frayer un chemin à travers chaque session de manière régulière et systématique. La Corvette s’est avérée être une rivale sérieuse. Parfois, nous avions l’avantage, parfois eux, c’était amusant. Nous avons gardé notre sang-froid pendant les interruptions et avons finalement remporté une victoire bien méritée. Nous sommes heureux de récolter les points et nous attendons avec impatience la prochaine course WEC à Spa-Francorchamps. », a déclaré Alexander Stehlig, Directeur Factory Motorsport FIA WEC.

C’est la troisième fois qu’une épreuve du Championnat du Monde d’Endurance WEC est disputée sur l’ancien aérodrome militaire de Floride. En 2021, les pilotes d’usine Richard Lietz, Marc Lieb et Patrick Pilet ont terminé deuxièmes. Lors de la saison 2018/2019, Lietz et son coéquipier Gianmaria Bruni ont remporté la catégorie GTE-Pro avec la Porsche 911 RSR. Porsche est de loin le constructeur le plus titré de la longue histoire des courses d’endurance à Sebring, la marque de Stuttgart décrochant un total de 18 victoires au total.

En tant que pilotes de départ, Kévin Estre et Gianmaria Bruni ont d’abord pris la tête de la course de huit heures. Cependant, après 30 bonnes minutes, l’Italien a dû céder sa place à la Corvette de Nick Tandy lorsqu’il a été retenu par le trafic. Alors que les deux Porsche d’usine se sont arrêtées pour changer deux pneus et échanger des pilotes lors du premier arrêt au stand, Tandy n’a fait que le plein. Grâce au temps gagné, le pilote britannique s’est hissé à la première place. De plus, en raison d’infractions au règlement dans le tour de formation avant le départ, le directeur de course avait infligé une pénalité de 15 secondes aux deux Porsche 911 RSR de la catégorie GTE-Pro, qu’elles devaient purger lors du deuxième arrêt au stand. Néanmoins, les deux voitures de course étaient toujours en avance sur les Ferrari alignées par l’équipe d’usine AF Corse.

Un accident grave impliquant un véhicule de la catégorie Hypercar après trois heures et demie de course a entraîné une pause de 45 minutes. Estre, qui avait entre-temps repris le volant à Michael Christensen, a saisi sa chance peu après le redémarrage : le Français a dépassé la Corvette de tête et s’est éloigné. 35 bonnes minutes plus tard, Bruni avait gravi les échelons jusqu’à la deuxième place après une charge fougueuse. Mais ce n’était pas la fin : un problème lors d’un changement de pneu avant le dernier quart de la course a coûté environ 20 secondes. Du coup, Richard Lietz est relégué à la troisième place au volant de sa Porsche n°91. À ce stade, alors que la course d’ouverture de la saison était sur le point d’être interrompue, l’Autrichien avait réduit l’écart et était sur le point de récupérer la deuxième place, mais il a manqué de temps pour effectuer le dépassement décisif.

Dans la catégorie GTE-Am, deux équipes clientes Porsche avaient des chances de gagner. Au départ, la Porsche 911 RSR menée par Dempsey-Proton Racing avec le propriétaire de l’équipe Christian Ried et les pilotes de course Sebastian Priaulx et Harry Tincknell avait les perspectives les plus prometteuses. Dans la seconde moitié de la course, Ollie Millroy et Ben Barnicoat ainsi que Brendan Iribe ont pris les commandes et ont brièvement pris la tête de leur catégorie. Dans la dernière poussée, cependant, les deux équipes ont été gênées par la malchance avec le moment de leurs arrêts aux stands. Iribe/Millroy/Barnicoat terminent finalement la course à la troisième place dans le même tour que les vainqueurs, suivis de près par Ried/Priaulx/Tincknell.

Résultat de la course

Catégorie GTE-Pro

1. Estre/Christensen (F/DK), Porsche GT Team, Porsche 911 RSR #92, 183 tours

2. Milner/Tandy (USA/GB), Corvette Racing, Corvette C8.R #64, 183 tours

3. Bruni/Lietz (I/A), Porsche GT Team, Porsche 911 RSR #91, 183 tours

4. Calado/Pier Guidi (GB/I), AF Corse, Ferrari 488 GTE Evo #51, 183 tours

5. Fuoco/Molina (I/E), AF Corse, Ferrari 488 GTE Evo #52, 182 tours

Catégorie GTE-Am

1. Dalla Lana/Pittard/Thiim (CDN/GB/DK), Northwest AMR, Aston Martin Vantage AMR, #98, 180 tours

2. Keating/Latorre/Sörensen (USA/F/DK), Aston Martin Vantage AMR, #33, 180 tours

3. Iribe/Millroy/Barnicoat (USA/GB/GB), Team Project 1, Porsche 911 RSR #56, 180 tours

4. Ried/Priaulx/Tincknell (D/GB/GB), Dempsey-Proton Racing, Porsche 911 RSR #77, 180 tours

10. Poordad/Lindsey/Andlauer (USA/USA/F), Dempsey-Proton Racing, Porsche 911 RSR #88, 169 tours

Photos : Porsche