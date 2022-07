Bugatti dévoile la cuvée ƎB.03 de Champagne Carbon inspirée de la Bugatti Bolide

La Bugatti Bolide, conçue comme la voiture de course par excellence, symbolise la quintessence de ce que représente la marque, dans sa forme la plus pure et la plus authentique. Une voiture de série réservée au circuit pareille à aucune autre. Aujourd’hui, Champagne Carbon dévoile sa cuvée à l’image de la Bugatti Bolide : la ƎB.03.

Ce nouveau champagne est le résultat de la dernière collaboration entre Bugatti et Champagne Carbon, partenaires depuis 2018. La première création, l’édition ƎB.01, célébrait le 110ème anniversaire de Bugatti avec un assemblage de 90% de chardonnay et 10% de pinot noir dans une bouteille enveloppée de fibre de carbone teintée de bleu. La cuvée ƎB.02 quant à elle, marquait l’anniversaire de l’exploit de la Chiron Super Sport 300+ : le franchissement de la barre symbolique des 300 mph. Enveloppée de fibre de carbone aux finitions noires et oranges, la bouteille abritait un Blanc de Blancs Grand Cru de 2006.

Inspirée par l’expérience de conduite et le design sans précédent de la Bolide, l’édition Bugatti ƎB.03 arbore un extérieur bicolore constitué de fibre de carbone bleue et noire, une première pour la maison Champagne Carbon. Le remarquable motif en « X » de la Bolide, qui prédomine aussi bien à l’avant qu’à l’arrière du véhicule, est apposé sur le flanc droit et gauche de la bouteille ƎB.03.

Le jus, un Blanc de Blancs millésimé 2013, est le résultat de vendanges tardives dues à la succession d’un hiver froid et humide et d’un printemps frais. De telles conditions produisent un vin intense d’une grande fraicheur, avec une bonne acidité et un excellent potentiel de vieillissement.

Alexandre Mea, PDG de Champagne Carbon, a déclaré : « Cette création, Champagne Carbon ƎB.03, est une prouesse technique époustouflante. Pour la première fois, nous avons réussi à combiner deux couleurs de fibres de carbonne dans une seule bouteille. Une œuvre d’art complète réalisée par notre maître artisan. La base en fibre noire contraste parfaitement avec le corps principal du flacon, d’un bleu intense. Côté champagne, ce millésime 2013 apporte des premières senteurs d’agrumes, suivies d’arômes de fleurs printanières puis une intensité croissante vers des agrumes jaunes, des notes grillées et des herbes aromatiques. En bouche, une fois cette intensité passée, le millésime développe une texture plus crémeuse et soyeuse. La finale révèle des notes d’acidité. L’édition ƎB.03 rehaussera vos recettes les plus délicates telles qu’un ceviche de pétoncles, des sashimis de thon rouge ou un filet de Saint-Pierre aux agrumes. »

Wiebke Ståhl, Directrice Générale de Bugatti International, a ajouté : « La Bugatti Bolide est l’une des créations les plus exclusives jamais imaginées par nos designers et nos ingénieurs de Molsheim. L’innovation et la performance sont poussées à des niveaux inédits pour une voiture de série. Comme tout véhicule Bugatti, elle est incomparable et, pour célébrer cela, nous avons mis nos partenaires de Champagne Carbon au défi de créer quelque chose de tout aussi unique. Ce qu’ils nous ont proposé est un accord parfait pour la Bolide, beau, rare et d’une intensité exceptionnelle. »

La Bolide représente l’incarnation ultime de la philosophie de Bugatti en matière de style : « La forme suit la performance ». Elle repose sur une approche sans compromis et une construction légère ; tout est optimisé, rien n’est superflu. Cette voiture rend hommage au glorieux passé de Bugatti dans le sport automobile des années 1920, bâti autour de véhicules légers et agiles à une époque où la plupart des voitures de course étaient des monstres de puissance.

Particulièrement basse, la Bugatti Bolide est dotée de lignes nettes, de plus gros diffuseurs et d’une prise d’air sur le toit, élément indispensable pour le refroidissement. Associé à l’impressionnant diffuseur arrière, le magistral aileron offre une grande déportance et une traction optimale. Comme pour les autres véhicules Bugatti, l’équipe de designers a opté pour une finition en deux teintes. La proportion de fibre de carbone est cependant plus élevée que dans n’importe quel autre véhicule Bugatti, afin de refléter la pureté de ses intentions.

La rareté, le design sur mesure et la pureté étant au cœur des concepts de la Bugatti Bolide et de l’édition ƎB.03, elles constituent toutes les deux un essentiel pour tout amateur de Bugatti. Le Champagne Carbon ƎB.03 est dès à présent disponible sur commande.

Photos – Vidéo : Bugatti