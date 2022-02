L’intérieur du Volkswagen ID. Buzz se dévoile avant sa présentation

Avant sa présentation officielle le 9 mars 2022, le nouveau combi électrique VW ID. Buzz se dévoile de plus en plus et notamment à l’intérieur avec une modularité importante.



Cette fuite est la conséquence de l’invitation à certains médias du monde entier à le découvrir et le conduire en avant-première à Barcelone en Espagne, malgré certains camouflages extérieurs et intérieurs présents sur les versions de pré-série.

Le tableau de bord intègre un écran numérique servant de compteur ainsi qu’un écran central d’infodivertissement.

Le volant multifonction dispose de commandes capacitives, tandis que les pédales continuent d’arborer les logos « Stop & Play » du concept car.

L’intérieur est très coloré et invite au voyage. Les sièges blancs présentent des centres orange avec un motif en mosaïque, qui se coordonnent avec les inserts de porte orange. Tout cela va de pair avec la palette de couleurs extérieures de blanc et d’orange (que l’on peut voir à travers le camouflage) qui est censée rappeler les bus VW bicolores d’origine.

A l’arrière, les passagers sont choyés avec des tablettes présentes dans les dossiers des sièges avant et des dossiers des sièges arrières rabattables dans un rapport 60:40 (pas de sièges individuels comme sur le dernier VW Multivan).

Les sièges se replient dans le plancher, mais pas complètement, probablement dû à la présence de la batterie.

Le coffre est également visible avec un support amovible permettant d’avoir un plancher entièrement plat une fois les sièges arrières rabattus et pouvant accueillir des affaires en dessous. La version américaine sera plus longue avec d’accueillir une troisième rangée de sièges, une option non disponible en Europe.

La nouvelle Volkswagen ID. Buzz devrait être commercialisée en Europe à partir de l’été 2022, avec des premières livraisons en 2023.

Photos : DR via VW ID Talk – Vidéo : Volkswagen