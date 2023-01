ABT CUPRA – Engagement 2023 de CUPRA avec ABT Sportsline en Formule E

La marque sportive de Seat – CUPRA – met la vitesse supérieure dans le sport automobile en s’engageant en Formule E durant la saison 2023 aux côté d’ABT Sportsline qui a longtemps accompagné Audi. La nouvelle équipe créée ABT CUPRA engage deux voitures de course électriques Gen3 pilotées par Robin Frijns et Nico Müller. La première course de la saison aura lieu à Mexico le 14 janvier 2023.

Un retour d’ABT en Formule E avec CUPRA

La jeune marque ibérique prend la direction de l’électromobilité, ambitionnant de devenir une marque entièrement électrifiée d’ici 2030. Après avoir développé l’e-Racer – la première voiture de tourisme 100% électrique au monde – et réalisé de belles performances dans des compétitions telles que les championnats FIA ETCR et Extreme E, CUPRA vise la victoire en Formule E afin de renforcer son image auprès du grand public.

ABT était un membre fondateur de la Formule E et a participé à toutes les courses pendant les sept premières années. Il s’agit toujours de l’équipe la plus titrée de la série de courses 100% électriques, qui a fait ses débuts en 2014, avec 47 podiums et 1 380 points.

Ses plus grands succès incluent la victoire de la première course de l’histoire de la Formule E le 13 septembre 2014 à Pékin, le titre de champion des pilotes de Lucas di Grassi en 2017 et le titre des équipes un an plus tard. Toujours en tant qu’équipe privée de 2014 à 2017, l’équipe basée à Kempten a repris l’exploitation des voitures de course pour Audi de 2017 à 2021.

Après le retrait d’Audi de ce championnat en 2021 et une pause d’un an, c’est le grand retour d’ABT avec CUPRA pour participer à la saison 2023 de Formule E, le principal championnat de voitures électriques au monde. Mahindra Racing est le fournisseur de la technologie du groupe motopropulseur.

« La Formule E a toujours eu une grande place dans nos cœurs et nous n’avons jamais caché que nous voulions revenir. », a déclaré Hans-Jürgen Abt. Le directeur associé avait déjà pris un risque en 2014 et avait conduit ABT en Formule E en tant que première équipe allemande.

« La course automobile est au cœur de l’ADN de CUPRA – et chez CUPRA, nous avons à cœur de gagner. C’est le bon moment pour faire le prochain pas et rejoindre la plus grande compétition de sport automobile électrique au monde. Je suis impatient de voir l’équipe ABT CUPRA Formula E participer à des courses au cœur de certaines des villes les plus emblématiques du monde. Rejoindre la Formule E, qui est une plateforme unique de sport automobile, souligne notre ambition de devenir une marque véritablement pertinente à l’échelle mondiale, avec pour objectif d’être une source d’inspiration pour le monde entier depuis Barcelone. », a déclaré Wayne Griffiths, PDG de CUPRA.

« Nous sommes ravis d’accueillir CUPRA dans le championnat du monde ABB FIA Formula E. CUPRA a acquis une riche expérience dans le sport automobile électrique ces dernières années. Désormais en partenariat avec ABT Sportsline, ils sont prêts à composer ce qui est une grille de Formule E incroyablement compétitive dans la saison 9 et la nouvelle ère Gen3. Nous avons hâte de les voir en action à Mexico en janvier. », a déclaré Jamie Reigle, PDG de la Formule E.

Un duo de pilotes expérimentés

Les pilotes Robin Frijns (Pays-Bas) et Nico Müller (Suisse) sont les pilotes officiels de l’équipe CUPRA ABT pour la saison 2023 de Formule E. Pour eux deux, rejoindre ABT, c’est comme rentrer à la maison : après des années réussies avec ABT en DTM, Frijns et Müller se lancent maintenant dans leur prochaine aventure ensemble dans le championnat du monde électrique. Le duo apporte avec eux l’expérience de 91 courses dans le championnat du monde de Formule E ABB FIA.

« Robin et Nico étaient notre équipe de rêve absolue dès le départ, car ils ont tout ce dont nous avons besoin pour notre retour en Formule E : vitesse, expérience et le bon esprit. Si nous voulons tenir tête aux grandes équipes d’usine dans la nouvelle saison, nous avons besoin d’une petite équipe puissante. Et c’est là que Robin et Nico s’intègrent parfaitement. », a déclaré Hans-Jürgen Abt. Le PDG d’ABT, Thomas Biermaier, est optimiste : « Nous savons de nos années passées ensemble dans le DTM qu’ils sont rapides, de vrais pilotes d’équipe et partagent la passion d’ABT. Le fait qu’ils nous aient choisis tous les deux, malgré d’autres offres alléchantes, montre à quel point la famille ABT est importante pour eux et nous rend un peu fiers. »

Le pilote suisse Nico Müller a couru pour ABT en DTM de 2016 à 2020, célébrant 31 podiums, dix victoires et il a terminé deux fois deuxième du classement du championnat pendant cette période. Au cours des sixième et septième saisons de Formule E, il a disputé 17 courses pour l’équipe Dragon. Il a également soutenu l’équipe Audi Sport ABT Schaeffler avec des tests et des travaux dans le simulateur. « Après nos belles années ensemble dans le DTM, j’ai vraiment hâte de ce nouveau chapitre avec ABT et de mon retour en Formule E. », a déclaré Nico Müller.

Nivo Müller est particulièrement enthousiasmé par son coéquipier : « Et puis, je cours aussi avec Robin, avec qui j’ai tout simplement passé un bon moment sur et en dehors de la piste – je pense qu’il y a de bons ingrédients réunis qui nous mettront dans un bonne position pour ce nouveau défi. Personnellement, j’ai encore un compte à régler avec la Formule E après mon an et demi difficile de toute façon, et je suis heureux d’avoir la chance de le régler avec cette équipe. »

Le Néerlandais Robin Frijns a couru pour l’équipe ABT en DTM pendant trois ans, de 2018 à 2020, marquant 18 podiums et trois victoires. Il a également participé à la Formule E pour Andretti et Envision Racing pendant six saisons, remportant deux victoires et 13 trophées. « Je connais l’équipe ABT et Nico du DTM, où nous avions une bonne ambiance dans l’équipe et nous avons eu beaucoup de succès. C’est exactement comme ça que nous voulons continuer en Formule E. Bien sûr, c’est un grand pas pour nous tous et nous devrons apprendre beaucoup et aussi rapidement. Mais j’ai pleinement confiance en l’équipe ABT, qui a fait sensation dans toutes les séries de courses de son histoire. C’est super d’en faire à nouveau partie. », a déclaré Robin Frijns.

Début de la saison 2023 à Mexico le 14 janvier

En 2023, ABT rivalisera avec la transmission de Mahindra Racing. L’équipe indienne, également membre fondateur de la Formule E, a signé une bonne connaissance pour la nouvelle saison : Lucas di Grassi, qui a couru pour Audi Sport ABT Schaeffler pendant sept ans et a célébré ses plus grands succès avec l’équipe.

« La longue coopération avec ABT, au cours de laquelle nous avons remporté ensemble le championnat du monde, est une bonne base pour le début de la nouvelle ère de la Formule E. Nous utilisons le même groupe motopropulseur – toutes les données que nous avons collectées et ma relation étroite avec tous les ingénieurs nous seront certainement tous bénéfiques. », a déclaré Lucas di Grassi.

La nouvelle saison de Formule E débutera le 14 janvier 2023 à Mexico, puis se rendra dans au moins neuf autres grandes villes du monde jusqu’à la fin juillet. Les nouveaux sites incluent Cape Town (Afrique du Sud), Hyderabad (Inde) et São Paulo (Brésil). Le point culminant du point de vue allemand sera l’apparition de la Formule E à Berlin les 22 et 23 avril 2023.

L’ouverture de la saison à l’Autódromo Hermanos Rodríguez le 14 janvier (14 h 00, heure locale) marque également le début d’une nouvelle ère de Formule E : dans la soi-disant Gen3, de toutes nouvelles voitures monospécifiques seront utilisées qui, avec jusqu’à 350 kW, sont plus puissantes que jamais. Après les habituelles qualifications passionnantes, qui se dérouleront en duels, la course se déroulera en début d’après-midi sur 36 tours, d’une durée d’environ trois quarts d’heure.

Photos : CUPRA / ABT