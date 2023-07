Audi crée à Ingolstadt 500 emplois dans le domaine de la mobilité électrique

Audi lance la plus grande offenssive de nouveaux modèles de son histoire avec le début de la production en série de la Nouvelle Audi Q6 e-tron basée sur la nouvelle plateforme technologique Premium Platform Electric (PPE). La première production en série de modèles entièrement électriques fabriqués à Ingolstadt montre comment Audi prépare et qualifie ses employés pour la nouvelle ère de la mobilité électrique.

« Avec 500 emplois supplémentaires pour la production de notre nouveau Q6 e-tron entièrement électrique, nous montrons que notre transition vers la mobilité électrique est un moteur de création d’emplois. En garantissant un volume élevé d’embauches et de nouveaux emplois, l’électrification augmentera la sécurité au travail sur nos sites allemands. », a déclaré Xavier Ros, Directeur des Ressources Humaines chez Audi. C’est pourquoi Audi prend également en compte les employés temporaires qui travaillent déjà à Ingolstadt dans le processus de candidature.

En plus de créer des emplois spécifiquement pour la mobilité électrique, la transformation de la main-d’œuvre est un élément essentiel de la transition d’Audi vers la mobilité électrique. « Nos employés qui continuent d’acquérir des qualifications et de se réinventer professionnellement sont ce qui rend possible la transition vers la mobilité électrique. », a ajouté Ros. À cette fin, Audi offre de nombreuses possibilités de formation et de développement aux employés. L’accent est mis sur le développement et la qualification des employés existants pour de nouvelles tâches. Au cours des 18 derniers mois, Audi a qualifié environ 8 300 employés de la production, du développement technique et des ventes à Ingolstadt avant le lancement de la production en série de l’Audi Q6 e-tron. Rien qu’en 2022, AUDI AG a investi environ 150 millions d’euros dans la formation et le développement de ses employés. Et chez Audi Hongrie à Győr, où est fabriquée la transmission électrique de l’Audi Q6 e-tron, environ 2 000 employés ont également été formés à l’électrification depuis 2022.

La production en série de l’Audi Q6 e-tron fera du siège d’Ingolstadt le premier site Audi en Allemagne à disposer de sa propre usine d’assemblage de batteries. « Nous façonnons activement la transition structurelle vers l’électromobilité. Avec l’assemblage de batteries, nous avons déjà créé 300 emplois attrayants et à l’épreuve du temps sur notre site d’Ingolstadt. Dans le même temps, un savoir-faire précieux qui sera utilisé dans la production de véhicules entièrement électriques dans toutes nos usines est en cours de création. Nous utilisons l’électrification pour un réalignement complet de notre réseau de production mondial ; L’assemblage de batteries à Ingolstadt en fait partie. », explique Gerd Walker, Directeur de la Production chez Audi.

360factory : l’avenir de la production Audi

Avec sa stratégie d’entreprise Vorsprung 2030, Audi a pris la décision d’éliminer progressivement les moteurs à combustion : sur la base de cette décision, Audi prend maintenant des mesures pour préparer tous ses sites à la production de voitures électriques. D’ici la fin de la décennie, chaque site Audi dans le monde produira au moins un modèle entièrement électrique. Audi utilise le réoutillage de ses installations pour réinventer complètement ses usines et ses processus de production.

Audi Production s’est fixée des objectifs ambitieux pour la transformation de ses usines dans le cadre de sa stratégie 360factory et adopte une approche holistique pour les mettre en œuvre. Des processus de production optimaux, la numérisation comme base des gains d’efficacité, des chaînes d’approvisionnement durables et résilientes, un réseau de production très flexible et des objectifs de durabilité clairs sont quelques-uns des domaines stratégiques sur lesquels Audi Production s’appuie. « En même temps, nous créons de nouvelles possibilités d’emploi sur nos sites. C’est parce que nous nous engageons à aborder la transformation avec les employés de notre réseau de production existant. », explique Ros. Comme prochaine étape, la société met en place sa propre usine de production de module de batterie à Ingolstadt pour les prochains modèles entièrement électriques.

Création d’emplois ciblée

Dans le cadre de ses activités de création d’emplois dans le domaine de la production, Audi recherche de nouveaux employés ayant une formation en métallurgie ou en électricité et une expérience professionnelle correspondante. Les demandes sont maintenant acceptées en ligne. La première série d’entretiens de sélection aura lieu le 21 juillet 2023 chez Audi à Ingolstadt. D’autres dates suivront et seront annoncées en ligne sur le même site Web. Les candidats seront invités aux entrevues de sélection en personne après réception de leurs candidatures et validation d’un processus de présélection.

Alors que l’entreprise continue également d’approfondir son expertise logicielle pour la numérisation de ses modèles, la recherche d’experts logiciel pour le Développement Technique d’Audi bat son plein.

Photos : Audi