IAA 2023 – Une Porsche 911 géante de 1 000 m² en guise de stand

A l’occasion du salon IAA Mobility 2023 et pour les 60 ans de sa 911, Porsche expose quelques véhicules au centre de Munich sur un stand incroyable et original : une énorme silhouette de Porsche 911 servant de toit au stand situé sur la Wittelsbacherplatz.

En arrivant sur la place accueillant les stands Porsche et Audi (placés côte à côte), les visiteurs en ont pris plein leurs yeux en découvrant une gigantesque silhouette de 911 qui s’étend sur l’espace d’exposition. La construction du toit réutilisable est un hommage à l’icône de la voiture de sport et célèbre les 60 ans de la Porsche 911 qui était présentée pour la première fois à l’IAA en 1963.

« La 911 est célèbre dans le monde entier pour sa silhouette unique. Cette sculpture est avant tout un symbole représentant les nombreuses histoires et expériences des passionnés, des fans et des clients qui ont façonné l’image emblématique de la 911 dans le monde entier. », explique Ragnar Schulte, responsable du marketing expérientiel chez Porsche.

Au lieu de « conduire sous sa plus belle forme » – le leitmotiv de Porsche depuis 60 ans, la devise actuelle de la Wittelsbacherplatz est « célébrer sous sa plus belle forme ». Sur une surface d’environ 1 000 mètres carrés, Porsche a créé une atmosphère de fête familiale, la mascotte Tom Targa divertissant les plus jeunes fans de voitures avec des jeux et des voyages de découverte. Petits et grands pouvaient se faire photographier dans une boîte à photos ou poser pour un polaroïd pris par l’une des hôtesses. Les photos pouvaient ensuite être téléchargées à l’aide d’un code QR ou être prises sur-le-champ en tant que photos instantanées.

Porsche a exposé quelques modèles emblématiques sur son stand. A l’avant du stand, une Porsche 911 L rouge originale accueille les visiteurs faisant le lien entre le passé et le présent. A ses côtés arrière se trouvaient 3 modèles blancs représentant une partie de la gamme actuelle : Porsche Taycan Turbo S, le nouveau Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, Porsche 718 Spyder RS.

La Porsche Mission X a également attiré l’attention du public au cours des premiers jours du salon. Ce concept car (la version maquette non roulante étant exposée, la seconde fonctionnelle étant mise en avant sur le stand du Groupe Volkswagen au centre des expositions) est la nouvelle interprétation d’une hypercar, avec des portes en élytre façon Le Mans qui s’ouvrent vers le haut et vers l’avant, et un groupe motopropulseur électrique très performant et efficace.

A ses côtés, les visiteurs ont à disposition des fontaines à eau fraîche et parfois des gourdes en aluminium aux couleurs de la 911 étaient offertes.

L’espace « 911 Love Stories » est centrée sur la voiture dont on célèbre l’anniversaire. Sa dernière variante, le modèle spécial Porsche 911 S/T limité à 1 963 exemplaires est présentée au public pour la première fois à l’occasion de l’IAA Mobility 2023.

Un autre espace – Brave New Love – informe les spectateurs sur les dernières innovations, la voie de la marque de voitures de sport vers un avenir durable et bien d’autres sujets.

Un espace café avec un comptoir permet aux visiteurs de prendre un café et se détendre. Un nouveau livre sur la Porsche 911 est consultable pour se décider à l’acheter.

Tout à l’arrière du stand anniversaire (en 2023 Porsche célèbre ses 75 ans en parallèle des 60 ans de la 911) se trouve une boutique tout comme un espace dédié aux vélos électriques du constructeur automobile allemand. Des essais en Porsche Taycan et en vélos électriques sont possibles sur réservation.

