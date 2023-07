Le Mans Classic 2023 – Un vibrant hommage de BMW France à Jean-Baptiste Dessort (LBA)

A peine rentré d’un fabuleux week-end passé au Mans Classic 2023 et après des dizaines de kilomètres parcourus à pieds, je ne rêvais que d’une seule chose ce dimanche soir : dormir dans mon lit afin de récupérer des forces pour la semaine à venir. Mais durant mon voyage du retour, j’ai beaucoup pensé à la disparition très récente d’une personne passionnée d’automobile et notamment de BMW : Jean-Baptiste Dessort. Par cet article non prévu, je souhaite lui rendre hommage et saluer la passion et l’humanisme de certaines personnes de BMW France qui lui ont rendu un bel hommage à leur façon.

Avant de repartir du centre média le dimanche 2 juillet 2023, un élément m’a interpellé sur une BMW M3 berline verte présente au pied du module sportif de l’ACO afin de faire des baptêmes sur piste tout au long du Mans Classic 2023 où BMW était l’un des principaux partenaires. Un autocollant – apposé en bas des ailes avant de toutes les BMW M2 et M3 (berline et Touring) présentes – représente le logo de « LBA – Le Billet Auto / La Passion pour Raison), média du youtubeur passionné d’automobile : Jean-Baptiste Dessort, décédé tragiquement d’un accident de voiture le samedi 24 juin 2023 au soir au volant d’une Tesla (le jour même de sa fête!).

Sans entrer dans les détails de cette disparition (de nombreux médias se sont déjà occupés de cela), toute disparition d’une personne est choquante et porte à méditation, notamment lorsqu’il s’agit d’une personne ayant toute sa vie devant elle et étant un farouche passionné d’automobile, passion qu’il aimait partager sur son média via Youtube et Instagram. D’autant que j’étais présent au Mans avec mon fils afin de lui partager ma passion et que j’ai déjà frôlé l’accident grave en voiture, malgré des millions de kilomètres parcourus à mon actif lors de mes très nombreux déplacements.

Bien qu’ayant croisé Jean-Baptiste Dessort lors de quelques évènements automobiles, je ne le connaissais quasiment pas et inversement. Néanmoins, j’ai déjà eu l’occasion de le suivre via certaines de ses vidéos et d’échanger avec lui afin de le soutenir lorsqu’il en avait besoin à l’été 2019 suite à une vidéo live dans laquelle il exprimait une remarque partagée.

La qualité était son obsession et il avait soulevé lors d’un live qui m’avait interpellé sur la dégringolade de cette dernière dans les médias au profit des audiences (notamment le putaclic dans les articles et sur youtube ainsi que sur les réseaux sociaux). Il a toujours su faire passer la qualité avant tout et c’est ce qui le caractérisait. Les audiences n’étaient pas forcément au rendez-vous par rapport aux énormes efforts fournis et d’autres chaînes youtube mais il ne lâchait rien. Le slogan de son média « La Passion pour Raison » le caractérisait ainsi très bien, du moins de mon point de vue avec un regard extérieur.

Il faut être un véritable passionné pour investir beaucoup d’argent, passer autant de temps à se déplacer pour réaliser des reportages, écrire de nombreux articles avec des photos, tourner et monter des vidéos, … Avoir son propre média et se démarquer des autres publications souvent généralistes n’est pas chose facile mais avec la passion, on continue même si ce n’est pas facile tous les jours ou si on a comme moi une autre activité prenant encore beaucoup plus de temps et d’énergie pour pouvoir bien vivre et subvenir aux besoins de sa famille. Mais quand on aime, on ne compte pas (dans la limite du raisonnable tout de même!).

Après plus de 23 ans à partager (sans rien attendre) ma passion pour l’automobile et notamment pour Audi, Porsche, Lamborghini, Bugatti, Bentley, Volkswagen, les miniatures et les pneus, je suis toujours présent et passionné par ce que je fais avec mon cœur sans me préoccuper des critiques gratuites, des bâtons mis dans les roues, des audiences, même si elles sont aux rendez-vous. Pouvoir traiter des sujets qui passionnent sans dépendre de l’image à donner aux services presse des constructeurs automobiles que certains médias aiment courtiser pour être constamment invités est un luxe que peu de personnes peuvent se permettre aujourd’hui. Tout est une affaire de chiffres d’audience, du nombre de vues, de référencement google / youtube, … Le fait d’être accrédité à plusieurs reprises aux 24 Heures du Mans pour un petit média indépendant est déjà une belle victoire car seules les fortes audiences sont prises en compte pour avoir le précieux sésame. La passion qui existait encore il y a quelques années chez les constructeurs automobiles a fortement disparu. Le digital a pris une part majoritaire après la TV et la presse écrite et dorénavant ce sont les réseaux sociaux qui sont fortement choyés alors que la qualité est souvent déplorable : informations très succinctes, parfois inexistantes voire fausses. La mode est au partage de photos sur Instagram afin d’être suivis par un maximum de personne pour avoir de l’influence ou mettre des vidéos « à la con » sur Tiktok pour avoir de la visibilité. Et la qualité, que devient-elle? Va-t-on vers un déclin de l’information?

Même si je ne met pas en avant BMW sur 4Legend.com, il s’agit pour moi d’une marque de cœur dont l’ADN coule dans mes veines depuis plus de 30 ans et qui m’a fait découvrir l’automobile dans les années 1980 – grâce à l’endurance au Mans, au Supertourisme à Montlhéry, les Grands Raids Moto notamment à Madagascar et la Formule 1 à Monaco – et même Porsche avec une 911 Carrera 4 type 964 rouge découverte chez mes parents (qui ont toujours roulé en BMW). Depuis tout petit, j’ai baigné dans l’endurance en participant à différentes éditions des 24 Heures du Mans grâce au père de l’un de mes amis d’enfance et ami de mes parents, Yves Macaire, travaillant alors chez BMW France. Grâce à lui, j’ai pu découvrir l’automobile dans les années 1980 via de nombreuses épreuves et j’ai eu la chance de connaître l’ère du Groupe C (notamment avec Porsche, Jaguar, Nissan, Sauber Mercedes, Mazda) et notamment la BMW M1 engagée dans différents championnats. J’ai pu découvrir enfant les premières générations de M5 (E28 et E34), la fabuleuse M1 civile et de course, la 328 des années 1930 et même la McLaren F1 GTR à moteur BMW. Enfin, j’ai encore de beaux souvenirs des anciens bâtiments des stands des 24 Heures du Mans datant d’avant 1990 où je prenais un plaisir avec mon ami de récupérer un maximum de produits dérivés dont des autocollants (aujourd’hui collectors) qui ont longtemps orné des meubles de ma chambre d’enfant.

BMW a toujours été synonyme pour moi d’une marque passionnée qui s’adresse à des passionnés. Le retour de BMW sur le devant de la scène en WEC en 2024 avec une Hypercar et notamment au Mans le confirme. Chez BMW France, on aime les voitures. Il suffit de voir la collection de l’importateur pour s’en rendre compte. Peu d’importateurs en France ont une collection de voitures anciennes et notamment avec de véritables pépites…

La démarche spontanée, humaine et passionnée de BMW France afin de rendre subtilement hommage à Jean-Baptiste Dessort m’a beaucoup touché et ému, montrant qu’il existe encore des personnes passionnées chez les constructeurs automobiles et notamment les importateurs français. Ce n’est malheureusement plus souvent le cas (de mon point de vue). Bravo à BMW France et merci pour cette chaleureuse attention qui n’a pas forcément été relevée par de nombreux médias et spectateurs présents au Mans Classic 2023. C’était discret et je pense sincère de leur part. D’ailleurs aucune communication n’existe à ce jour. En parallèle, une publication sur la page Facebook de BMW France datant du 26 juin 2023 lui a rendu officiellement hommage avec de sublimes photos.

La passion nous anime et il faut continuer d’alimenter cette flamme qui sommeille en nous afin de la transmettre aux futures générations.

J’adresse toutes mes condoléances à la famille de Jean-Baptiste Dessort dans cette terrible épreuve.

Photos : 4Legend.com