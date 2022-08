Annulation du salon auto de Genève 2023, RDV à Doha en 2023

Le GIMS (Geneva International Motor Show), organisateur du salon automobile de Genève, vient de confirmer l’annulation de l’évènement à Genève en 2023 suite à la situation économique et géopolitique actuelle amenant de nombreuses incertitudes. Les organisateurs se concentre sur un nouveau salon à Doha (Qatar) qui se tiendra fin novembre 2023.

Après 3 ans d’absence, le salon automobile de Genève ne va toujours pas avoir lieu. C’est une triste nouvelle pour ce salon devenu une institution, notamment avec la désaffection des constructeurs automobiles pour ce genre d’évènement.

Maurice Turrettini, Président de la fondation du Salon international de l’automobile de Genève, a déclaré : « En raison des incertitudes qui pèsent sur l’économie et la géopolitique mondiales, de même que des risques liés à l’évolution de la pandémie, les organisateurs ont décidé de se concentrer exclusivement en 2023 sur la planification de l’événement à Doha. »

Avec cette 4ème annulation du salon automobile de Genève, le GIMS se focalise sur le Qatar pour 2023. Pour rappel, il était initialement prévu que le GIMS 2023 organise deux éditions, la première du 14 au 19 février 2023 à Palexpo à Genève, et la seconde « première mondiale » en novembre à Doha, au Qatar.

« Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour nous assurer que nous serions en mesure d’accueillir le GIMS 2023 à Genève en février. Le format développé et le projet ont été très bien accueillis. Mais en fin de compte, les risques étaient bien trop importants. », a précisé Maurice Turrettini.

« Nous avons travaillé très dur et fait tout notre possible pour que le GIMS puisse se tenir à la fois à Genève et à Doha en 2023. En ces temps incertains, de nombreuses marques ne sont pas en mesure de s’engager à participer à un salon en Europe en hiver. Après avoir évalué tous les éléments, il est devenu clair pour la Fondation que le salon ne pourrait pas avoir lieu en 2023 à Genève comme prévu. Pour les marques qui souhaitaient participer à Genève, les fans et les visiteurs fidèles de notre salon de Genève, nous regrettons de devoir annuler cette édition. », a déclaré Sandro Mesquita, CEO du Geneva International Motor Show.

La première édition du Geneva International Motor Show Qatar aura lieu en novembre 2023 et se déroulera dans les locaux du Doha Exhibition and Convention Center (DECC) et dans plusieurs autres lieux décentralisés pour vivre de nombreuses expériences de conduite uniques et spectaculaires. L’événement au Qatar est prévu tous les deux ans.

Photos : 4Legend.com