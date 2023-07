Audi remercie son PDG Markus Duesmann et le remplace par Gernot Döllner

En tant que nouveau PDG d’AUDI AG, Gernot Döllner prendra ses fonctions au sein du conseil d’administration du Groupe Volkswagen le 1er septembre 2023. Il succèdera à Markus Duesmann, qui démissionnera de la direction du groupe en même temps. Le Conseil de Surveillance du Groupe Volkswagen a adopté le 29 juin 2023 une résolution en ce sens.

Ce changement à la tête d’AUDI AG est la résultat d’une stagnation des ventes des modèles Audi et des faibles renouvellements des modèles face à une concurrence (BMW et Mercedes-Benz) plus forte et innovante. Le slogan « Vorsprung durch Technik » n’est également plus aussi bien représenté comme dans le passé avec des innovations qui se font attendre.

Afin de rebooster la marque aux quatre anneaux, le conseil d’administration du Groupe Volkswagen a décidé de faire appel à un protégé de Oliver Blume, patron de Porsche AG et président du directoire de Volkswagen AG. Gernot Döllner est diplômé en génie mécanique. Il a rejoint Volkswagen en tant que candidat au doctorat en 1993 et a ensuite occupé plusieurs postes de direction chez Porsche AG, notamment en tant que responsable du développement du concept et responsable de la série Panamera. Il supervise depuis 2021 la stratégie produit et groupe du Groupe Volkswagen ainsi que le Secrétariat général.

Gernot Döllner, nouveau PDG d’Audi, a déclaré : « Je suis honoré et ravi d’assumer ce nouveau rôle. Audi est une entreprise fantastique avec une histoire riche. J’ai hâte de façonner l’avenir de l’entreprise avec toute l’équipe d’Audi. »

« Markus Duesmann mérite nos sincères remerciements pour tout ce qu’il a fait chez Audi. Il a lancé une stratégie d’électrification ambitieuse, a franchi une étape stratégique importante avec l’E-Roadmap et en fixant le cap pour un passage complet à l’e-mobilité, a créé un cadre clair, à un stade précoce, pour la réorganisation systématique d’Audi. Avec Gernot Döllner, Audi gagne un manager avec une grande expérience dans le groupe et avec les produits qui feront constamment avancer et développer la stratégie d’Audi. », a déclaré le président du conseil de surveillance de Volkswagen, Hans Dieter Pötsch.

« Je tiens à remercier Markus Duesmann pour tout le travail qu’il a accompli au cours de son mandat chez Audi. Il a apporté beaucoup de prévoyance et de vision à la planification et à la mise en œuvre de décisions stratégiques clés, y compris, d’abord et avant tout, sur la stratégie d’électrification. Audi sera en mesure de construire davantage sur ces pierres angulaires à l’avenir. À l’heure actuelle, Gernot Döllner est la bonne personne pour renforcer davantage la stratégie produit de l’entreprise et sa position sur les marchés clés. Avec l’ensemble du conseil d’administration, il ajoutera le prochain chapitre à la mise en œuvre réussie de la stratégie d’Audi. », a déclaré le président du conseil de surveillance d’Audi, Manfred Döss.

Peter Mosch, vice-président du conseil de surveillance et président du comité général d’entreprise d’AUDI AG, a ajouté : « Markus Duesmann a guidé Audi et son personnel à travers des moments difficiles, caractérisés par l’impact de la pandémie de Covid et de l’invasion russe de l’Ukraine sur les chaînes d’approvisionnement et les marchés. Nous le remercions pour son dévouement et son soutien et lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs. Nous accueillons chaleureusement Gernot Döllner en tant que nouveau président du conseil d’administration d’Audi. Définir le rôle d’Audi en tant que marque indépendante jouissant d’une autonomie entrepreneuriale dans le cadre du groupe VW sera d’une importance primordiale. Les représentants des employés se réjouissent de travailler avec M. Döllner et sont optimistes quant à l’avenir de l’entreprise. »

Photos : Audi / Porsche / Volkswagen