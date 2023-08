Audi enregistre de bons résultats au 1er semestre 2023

Après un bon début d’année, le Groupe Audi a poursuivi ses objectifs au premier semestre 2023. Entre janvier et juin, les marques du Groupe (Audi, Bentley et Lamborghini) ont livré un total de 919 548 véhicules. Cela correspond à une augmentation de plus de 15,3% par rapport à la même période l’année précédente. Le Groupe a augmenté ses livraisons, notamment en Europe et aux États-Unis. Le chiffre d’affaires a augmenté de 14,4% à 34,2 milliards d’euros, avec un bénéfice d’exploitation de 3,4 milliards d’euros. La marge de 10% se situe dans la fourchette cible de 9 à 11%. Audi a une fois de plus réalisé de solides performances avec des modèles entièrement électriques : la hausse de plus de 50% des livraisons (75 647 véhicules) prouve que la marque aux quatre anneaux est sur la bonne voie avec sa stratégie d’électrification.

« Audi a affiché une solide performance financière au cours des six premiers mois et est en phase avec les objectifs de ventes. Malgré des défis majeurs, c’est une très bonne base pour la prochaine offensive produit avec plus de 20 nouveaux modèles, dont plus de dix seront entièrement électriques. », a déclaré Jürgen Rittersberger, Directeur Financier d’Audi. La gamme Audi Q6 e-tron donnera le coup d’envoi.

Livraisons : Meilleur mois de juin de tous les temps pour la marque Audi

Au premier semestre 2023, le Groupe a livré un total de 919 548 véhicules. Cela correspond à une augmentation significative de 15,3% par rapport à la même période l’année précédente (797 587 véhicules). De son côté, la marque Audi a aussi enregistré une augmentation conséquente des livraisons (907 111 véhicules) de près de 16% au premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022. Audi poursuit ainsi sa croissance et réalise son meilleur mois de juin en termes de livraisons, avec un total de 182 075 véhicules vendus.

La marque Audi a une fois de plus réalisé de solides performances avec ses modèles 100% électriques. Au premier semestre 2023, elle a livré 75 647 modèles entièrement électriques (S1 2022 : 50 033), l’Audi Q4 e-tron répresente le plus gros des ventes (+163,7%). Dans l’ensemble, la croissance s’établit à 51,2%. En conséquence, la part des véhicules électriques dans les livraisons du Groupe Audi a atteint 8,2%.

Croissance significative aux États-Unis et en Europe

La marque Audi a réalisé une solide performance en Europe : au premier semestre, la marque aux quatre anneaux a livré 380 476 véhicules, soit une augmentation de plus de 24% par rapport à la même période l’année précédente. Les modèles électriques ont également enregistré une croissance significative de plus de 34% par rapport au premier semestre 2022. Le marché domestique de la marque, l’Allemagne, a représenté une part importante de ce résultat, avec une augmentation de 19,7% et 125 690 modèles livrés.

Avec 108 345 modèles Audi livrés au premier semestre, Audi a augmenté ses livraisons aux États-Unis de près de 30%, démontrant une très forte croissance. En termes de modèles entièrement électriques, Audi a réalisé une performance record, en particulier au deuxième trimestre, portant la part des BEV dans les livraisons à 10%.

Deuxième meilleur premier semestre de l’histoire d’Audi en Chine

Audi augmente également ses livraisons en Chine : près de 330 000 véhicules livrés ce qui représente une augmentation de plus de 2% par rapport à la période l’année précédente. La tendance à la hausse au deuxième trimestre 2023 était sans équivalent : entre avril et juin, la marque aux quatre anneaux a enregistré une augmentation de 20,4% du nombre de véhicules livrés. Avec ce résultat, Audi a terminé avec succès le deuxième meilleur premier semestre de l’histoire d’Audi en Chine.

Forte croissance sur tous les marchés

Hildegard Wortmann, Membre du Conseil d’Administration en charge des Ventes et du Marketing, résume : « Après un très bon début d’année, nous concluons le premier semestre 2023 avec une forte croissance sur tous les marchés. Grâce à un gros travail d’équipe et à l’excellence opérationnelle, nous avons augmenté les livraisons aux clients Audi d’environ 16% au premier semestre 2023. En particulier, la croissance de plus de 50% de nos modèles 100% électriques montre que nous réussissons à devenir un fournisseur de mobilité premium durable. »

Solide performance financière au premier semestre

Grâce à de bons chiffres de livraison, le groupe de marques a également enregistré une forte croissance de son chiffre d’affaires au premier semestre 2023. Le chiffre d’affaires a augmenté de 14,4% pour atteindre 34 169 millions d’euros (S1 2022 : 29 869). La part des recettes alignées sur la fiscalité de l’UE a de nouveau augmenté, atteignant 14,9% (S1 2022 : 12,3%). Jürgen Rittersberger, Directeur Financier, a déclaré : « En augmentant les revenus verts au premier semestre, nous avons une fois de plus démontré que nous progressons bien dans la mise en œuvre de notre stratégie. »

Le bénéfice d’exploitation du Groupe Audi pour le premier semestre s’est élevé à 3 417 millions d’euros (S1 2022 : 4 933 euros). Cette baisse est principalement due aux effets négatifs de manque des matières premières de près de 1,1 milliard d’euros par rapport à l’année précédente. Alors que ceux-ci ont eu un effet positif de 0,4 milliard d’euros au premier semestre 2022, ces effets ont diminué le résultat opérationnel au premier semestre 2023 de -0,7 milliard d’euros. Dans l’ensemble, le Groupe Audi a réalisé un rendement opérationnel à deux chiffres sur les ventes de 10% (S1 2022 : 16,5%) et se situe donc dans les objectifs. En excluant les effets de couverture des matières premières, le rendement opérationnel des ventes s’est établi à 12,2%.

Les marques Bentley, Lamborghini et Ducati ont contribué de manière significative aux solides chiffres semestriels du Groupe.

Bentley a livré un total de 7 096 véhicules (S1 2022 : 7 398), soit 4,1% de moins que l’année précédente. Le chiffre d’affaires a légèrement baissé de 1,5% à 1 681 millions d’euros (S1 2022 : 1 707 millions d’euros), tout comme le bénéfice d’exploitation de 390 millions d’euros (S1 2022 : 398 millions d’euros). Le rendement opérationnel des ventes de Bentley reste solide, à 23,2%, comparable à celui de l’année précédente.

Au premier semestre, Lamborghini a livré 5 341 véhicules (S1 2022: 5 090), soit une amélioration de 4,9%. Le chiffre d’affaires a augmenté de 6,7% en raison de la hausse des ventes, de la personnalisation et du succès des modèles en série limitée, à 1 421 millions d’euros (S1 2022 : 1 332), tandis que le bénéfice d’exploitation a augmenté de 7,2% pour atteindre 456 millions d’euros (S1 2022 : 425 millions d’euros). Lamborghini a amélioré son rendement opérationnel des ventes en atteignant 32,1% (S1 2022: 31,9%).

Ducati a livré 34 976 motos (S1 2022: 33 366) soit une augmentation de 4,8%. Grâce à l’augmentation des volumes et à l’amélioration du mix produits, le chiffre d’affaires a augmenté de 22,3 % pour atteindre 663 millions d’euros (S1 2022 : 542 millions d’euros). Le bénéfice d’exploitation a augmenté de 70,9% pour atteindre 116 millions d’euros (S1 2022 : 68 millions d’euros), tandis que le rendement des ventes s’est établi à 17,6% (S1 2022 : 12,6%).

Le résultat financier du Groupe Audi a augmenté de 16,8% à 880 millions d’euros (S1 2022: 754 millions), en partie en raison de la hausse des revenus d’intérêts et de titres. Les activités du Groupe Audi en Chine ont contribué au résultat financier à hauteur de 457 millions d’euros (S1 2022 : 431).

Le bénéfice après impôts à la fin du premier semestre s’élève à 3 262 millions d’euros (S1 2022 : 4 390 millions).

Le flux de trésorerie net du groupe Audi au premier semestre 2023 a diminué à 1 882 millions d’euros (S1 2022 : 2 593 millions). Cette diminution est principalement attribuable à la baisse du bénéfice après impôts. D’autres raisons incluent l’augmentation des stocks en préparation de l’ambitieux plan de vente pour le second semestre, ainsi que les investissements dans le plan produits à venir.

Prévisions pour 2023 largement confirmées

Pour 2023, le Groupe Audi continue d’espérer un volume de livraisons compris entre 1,8 et 1,9 million et un chiffre d’affaires compris entre 69 et 72 milliards d’euros. Le rendement opérationnel des ventes devrait rester de l’ordre de 9 à 11%. Sur la base de la planification actuelle, le Groupe Audi s’attend à ce que le flux de trésorerie net se situe dans le bas de la fourchette de prévision comprise entre 4,5 et 5,5 milliards d’euros. En raison de l’augmentation des investissements initiaux dans les technologies futures, le ratio des coûts de recherche et développement devrait maintenant être légèrement supérieur à l’objectif de 6 à 7%.

Un programme ambitieux pour améliorer la compétitivité

En 2030, le groupe Audi prévoit de générer un retour sur les ventes d’environ 14% par an. Pour atteindre cet objectif, Audi a initié un ambitieux programme de performance. L’objectif principal est d’améliorer la rentabilité des produits, en particulier pour les véhicules électriques. D’autres mesures incluent un positionnement solide sur le chiffre d’affaires, notamment en termes d’application des prix, d’après-vente et de nouveaux modèles commerciaux.

Photos : Audi