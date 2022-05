Audi conçoit un monde du travail hybride

Audi développe son modèle de travail hybride. Après la pandémie, le monde du travail sera un mélange de travail à distance et sur site. En collaboration avec le comité d’entreprise, le projet interne « Better Normal » développe des champs d’activité pour chaque division de l’entreprise. Des solutions concrètes sont également développées pour les domaines où le travail à distance n’est pas possible. C’est ainsi qu’Audi favorise en permanence la transformation numérique de l’entreprise.

Le travail mobile est profondément ancré dans la culture d’entreprise d’Audi. Nous avons l’intention de maintenir la collaboration flexible, autonome et indépendante à l’avenir également, comme l’explique Sabine Maassen, membre du comité de direction d’Audi en charge des ressources humaines : « Il ne s’agit plus de savoir si le travail hybride va se produire, mais plutôt de savoir comment nous allons le gérer. » L’accord patronal-syndical « travail mobile » de 2016 fournit un cadre réglementaire pour cela.

Depuis lors, les employés d’Audi sont autorisés à travailler à domicile ou en déplacement, si cela est compatible avec leur travail. Le travail mobile est devenu une réalité quotidienne pour de nombreux employés d’Audi pendant la pandémie. Aujourd’hui, Audi franchit une nouvelle étape.

Travail mobile : des solutions individuelles, pas des réglementations rigides

Toute personne qui souhaite travailler à distance est libre de choisir cette option. Toutefois, les employés doivent se coordonner avec leurs managers. Si toutes les conditions sont réunies, il existe une seule restriction temporelle : les employés ne peuvent pas travailler exclusivement à distance.

Sabine Maassen souligne que « nous avons appris à travailler ensemble numériquement très rapidement en raison de la pandémie de coronavirus. Nous misons sur la responsabilité de nos managers et de nos employés et ne spécifions pas de règles fixes. Cela signifie que nous leur donnons de la liberté et créons un cadre pour travailler de manière indépendante. »

Un groupe de travail issu du projet interne Better Normal et du comité d’entreprise élabore actuellement une réglementation possible du travail hybride. L’équipe développe notamment des outils et des méthodes pour un travail efficace au bureau à domicile ou à l’usine.

Projets pilotes pour des modèles de travail hybrides

En outre, des projets pilotes (« zones d’essai ») d’une durée de plusieurs mois débuteront à Ingolstadt et à Neckarsulm au cours du second semestre de l’année. Avec environ 150 employés chacun, différents nouveaux concepts de bureau et d’équipement seront testés, y compris un concept de partage de bureau pour le travail à l’entreprise ainsi que le travail à distance quotidien.

Audi ne fournira pas seulement l’équipement technique pour travailler dans un bureau à domicile. Les soins de santé, le concept de sécurité au travail, la sécurité de l’entreprise et des données sont également au centre des préoccupations.

En collaboration avec le comité d’entreprise, Audi travaille également à des solutions concrètes pour les secteurs qui ne peuvent pas travailler à distance. Il s’agit entre autres d’assouplir les horaires de travail en équipe pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de participer à la digitalisation pour tous les employés d’Audi et d’optimiser l’environnement de travail et l’ergonomie.

Les résultats seront évalués à la fin de l’année 2022. Après cela, l’entreprise et le comité d’entreprise décideront dans quelle mesure Audi mettra en œuvre ces changements.

Photos : Audi