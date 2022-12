Audi offre une seconde vie aux batteries des voitures électriques

Les batteries haute tension des voitures électriques mises au rebut peuvent encore être utilisées judicieusement même après des années d’utilisation sur la route. AUDI AG et EnBW Energie Baden-Württemberg AG l’utilisent maintenant dans un projet commun avec un stockage de batterie stationnaire pour les batteries dites de seconde vie, qui proviennent de véhicules d’essai Audi démontés. Le système est destiné à stocker l’électricité issue des énergies renouvelables, compenser les fluctuations du réseau électrique et contribuer ainsi à la sécurité d’approvisionnement. En collaboration avec le ministre des Transports, Winfried Hermann, les deux partenaires de coopération ont officiellement mis en service début décembre 2022 l’usine pilote sur le site de la centrale EnBW à Heilbronn.

« La mise en service du système de stockage par batterie montre une fois de plus de manière impressionnante que la mobilité et la transition énergétique ne peuvent réussir qu’ensemble. Le stockage par batterie est essentiel pour une transition énergétique réussie. Intégrer les batteries usagées des voitures électriques dans un système de stockage d’énergie est une approche très prometteuse. L’électricité produite à partir de sources renouvelables peut être temporairement stockée et les systèmes n’ont pas besoin d’être retirés du réseau en cas d’offre excédentaire. De cette façon, nous obtenons une utilisation optimale des énergies renouvelables et des ressources précieuses sont utilisées plus longtemps. », a déclaré Winfried Hermann, ministre des Transports du Bade-Wurtemberg, dans le cadre de l’inauguration de l’usine pilote Audi et EnBW à Heilbronn.

Utilisation au-delà de la fin de vie d’une voiture

Les batteries lithium-ion haute performance sont un élément important à la fois pour le redressement du trafic et pour la conception d’un approvisionnement énergétique durable. Hagen Seifert, responsable du développement durable, du recyclage, des émissions de CO2/par évaporation de la flotte chez Audi, explique : « Lorsqu’une voiture électrique a atteint la fin de sa durée de vie utile, ses cellules de batterie ne sont en aucun cas inutilisables, dans certains cas, elles ont encore un niveau élevé en proportion de leurs performances initiales. Ceux-ci peuvent continuer à être bien utilisés dans une seconde vie dans le but pour lequel ils ont été construits – stocker de l’électricité. Pour nous, le projet avec EnBW est un excellent exemple de la façon dont les ressources existantes peuvent être utilisées de manière optimale et durable. »

La coopération dans le domaine du stockage de l’énergie conduit à une mise en réseau intersectorielle, dans laquelle l’automobile et les industries se rapprochent au sens de l’économie circulaire.

Les systèmes de stockage de batterie intelligents comme aides dans la transition énergétique

Pour Georg Stamatelopoulos, membre du conseil d’administration de l’infrastructure de production durable chez EnBW, le système de stockage de batterie de seconde vie est une autre pièce du puzzle dans la conception de la transition énergétique. « Pour une alimentation électrique fiable et tournée vers l’avenir, notre système énergétique, qui se caractérise de plus en plus par les énergies renouvelables et l’électromobilité, doit devenir plus flexible. Il est de notre devoir de trouver des solutions pour couvrir la demande énergétique croissante avec des charges de pointe toujours plus élevées. L’un d’entre eux entre aujourd’hui en service ici à Heilbronn. »

Grâce à des systèmes de stockage intelligents sur batterie, la transition énergétique peut être rendue plus rapide et plus attrayante sur le plan économique. Ils contribuent à utiliser plus efficacement les énergies renouvelables et à créer un équilibre entre l’offre et la demande dans le réseau électrique. Stamatelopoulos souligne que la mémoire est le produit d’un développement de partenariat dans lequel Audi et EnBW ont lié leur savoir-faire respectif. Le projet est donc aussi emblématique de la façon dont on peut tracer le cap de l’avenir : « La transition énergétique et la transition des mobilités nécessitent une approche commune de tous les acteurs pour pouvoir les façonner avec succès. »

Douze batteries de stockage avec approche « Plug & Play »

La nouvelle installation de stockage de batteries à Heilbronn se compose de douze systèmes de batteries haute tension provenant de véhicules de développement démantelés. Connectés ensemble, ils atteignent une puissance totale d’un mégawatt (MW) – cela signifie que le système de stockage, qui est prêt à être utilisé immédiatement, pourrait couvrir la consommation d’électricité d’environ 3 000 foyers pendant environ une heure. Sa particularité est une approche « plug & play », avec laquelle les batteries du véhicule peuvent être connectées très facilement et donc de manière très économique pour former un système de stockage. Le système sert de référence pour les quatre premiers projets qu’EnBW planifie avec Audi dans un avenir proche.

Par rapport à leur première vie, les batteries haute tension en seconde vie sont utilisées avec des courants nettement plus faibles et plus réguliers. Les contraintes sont donc nettement plus faibles qu’en utilisation mobile, où beaucoup d’énergie doit circuler très rapidement pour accélérer le véhicule. Les responsables du projet partent donc du principe que les cellules auront une durée de vie d’au moins cinq à dix ans pour leur seconde vie. Audi envoie ensuite les batteries pour un recyclage final. Elles sont décomposées en leurs composants individuels et matières premières, qui peuvent ensuite être réutilisés dans de nouvelles batteries.

Zoom sur la stabilité du réseau et les activités sur le marché de l’énergie

Dans les semaines à venir, les performances du système de stockage seront d’abord testées dans l’usine pilote et divers scénarios d’application seront simulés. Cela comprend, entre autres, le fonctionnement pour fournir la puissance de réglage, c’est-à-dire la production d’énergie lorsque la fréquence du réseau est trop basse en raison d’une alimentation électrique insuffisante.

Et vice versa : stocker de l’énergie lorsque les systèmes éoliens ou photovoltaïques injectent tellement d’électricité dans le réseau que la fréquence augmente trop. Il est également examiné comment la capacité de stockage peut être utilisée sur le marché de l’énergie – en fonction de la disponibilité d’électricité bon marché à partir d’énergies renouvelables. Il devrait également être intéressant pour les services publics municipaux, les entreprises industrielles ou les exploitants de centrales de production décentralisées d’utiliser le stockage à partir de modules de batterie usagés à l’avenir. Parce que leur utilisation est à la fois durable et économique.

Photos : Audi