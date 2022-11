Bentley Bentayga Odyssean Edition – Hybride et limitée à 70 exemplaires

Bentley lance le Bentayga Odyssean Edition, poursuivant l’histoire d’un design durable extraordinaire, sans compromis sur le caractère ou le savoir-faire renommé de Bentley. Cette nouvelle édition limitée est axée sur la durabilité et sera strictement limitée à seulement 70 exemplaires.

La première série Odyssean Edition a été lancée en 2021 pour la gamme Flying Spur et s’est inspirée du design du concept-car EXP 100 GT qui a défini la vision de Bentley de la mobilité de luxe en 2035 dans le cadre de sa stratégie Beyond100. Semblable à la Flying Spur Odyssean, la nouvelle édition limitée du Bentayga profite des avantages apportés par un groupe motopropulseur hybride.

Ensemble, le moteur à essence V6 du Bentayga Hybrid, le moteur électrique et la nouvelle batterie améliorée de 18,0 kWh offrent un spectre de performances remarquable, du calme du mode EV presque silencieux et à zéro émission à l’accélération palpitante à plein régime, avec une autonomie électrique amélioré à au moins 45 km en cycle WLTP.

Avec une puissance combinée de 462 ch, le moteur essence V6 TFSI de 3,0 litres et le moteur électrique de 100 kW peuvent propulser le Bentayga Hybrid de 0 à 100 km/h en seulement 5,3 secondes, avec une vitesse maximale de 254 km/h. La sensation de puissance sans effort est, au contraire, accentuée par le groupe motopropulseur hybride en raison de la capacité du moteur électrique à fournir son plein couple à partir de zéro tour par minute.

Le portefeuille hybride de Bentley se compose désormais de sept modèles sur 14 au total, ce qui signifie que 50% de la gamme complète de modèles Bentley est désormais électrifiée.

La durabilité ne se concentre pas seulement sur le groupe motopropulseur, mais aussi sur les matériaux à l’intérieur de l’habitacle. Le placage Koa à pores ouverts de la console centrale utilise 90% moins de laque que les placages brillants et permet de profiter de la texture de surface naturelle et de l’esthétique du bois. Sélectionné uniquement parmi les meilleurs stocks disponibles, le placage à pores ouverts est peint avec seulement trois couches de laque ultra-fines, totalisant seulement 0,1 mm d’épaisseur.

Les planches de bord et les ceintures sont finies dans un placage élégant et minimaliste de lin de piano, tandis qu’un schéma de cuir tricolore dédié donne à l’ensemble de l’intérieur une nouvelle profondeur. Associé à de nouveaux matériaux, le cuir naturel durable est largement utilisé dans l’habitacle, grâce à sa durabilité à long terme.

L’habitacle comprend également des panneaux de tweed magnifiquement travaillés fabriqués à partir de laine 100% britannique, tordant un mélange de couleurs tonales dans un fil sur mesure pour créer un textile de luxe naturel unique spécialement pour Bentley.

Les accents à l’intérieur sont dans une peau douce et chaude appelée Autumn, avec des clients pouvant choisir parmi cinq spécifications qui utilisent du cuir Beluga, Porpoise, Cricketball, Brunel ou Burnt Oak en tandem avec une peau de lin légère et moderne. La combinaison qui en résulte apporte une palette de trois couleurs unique – une première pour la Bentayga de deuxième génération. Une plaque de seuil unique Odyssean Edition devient apparente lors de l’entrée ou de la sortie de la voiture, et est assortie à l’insigne extérieur du montant D.

En commun avec les finitions ombrées de la Flying Spur Odyssean, un style de broderie exclusif voit les couleurs de fils se fondre calmement les unes dans les autres sur toute la largeur de chaque siège.

À l’extérieur, les accents Pale Brodgar peints sur les jantes de 22 pouces à dix rayons et les éléments lumineux inférieurs (pare-chocs avant et arrière, contours des phares et des feux arrière et chrome latéral inférieur) donnent un caractère unique et serein. Une palette extérieure organisée de six couleurs a été recommandée pour s’harmoniser avec les accents Pale Brodgar, mais la palette complète de Bentley de plus de 60 couleurs peut être choisie.

Bien-être et confort de série

Comme pour les modèles Azure de Bentley, l’Odyssean Edition donne la priorité au bien-être et au confort des occupants du véhicule et fait de chaque trajet une expérience relaxante, quelle que soit la distance. Une fois hors de l’environnement urbain, la puissante combinaison du moteur essence V6 de 3,0 litres et du moteur électrique continue d’offrir une expérience de conduite silencieuse et raffinée.

Le Bentayga Odyssean Edition favorise le bien-être de ses occupants grâce à une combinaison de design, de technologie et de savoir-faire. Ses spécifications comprennent la spécification de confort du siège avant, offrant jusqu’à 22 réglages et une fonction de chauffage et de ventilation pour maintenir la température corporelle optimale pour le confort et la vigilance.

Le sentiment de progression sûre et sereine et de contrôle détendu est encore renforcé par la spécification Touring des systèmes d’assistance à la conduite. Le régulateur de vitesse adaptatif maintient une distance définie par rapport au véhicule qui précède, ralentit (jusqu’à s’arrêter si nécessaire) lorsque le véhicule qui précède le fait et reprend la vitesse définie une fois la voie dégagée. Avec Lane Assist, Traffic Assist et Bentley Safeguard, la suite de radars et de caméras embarqués de Bentley surveille en permanence le trafic et les routes environnantes.

Technologiquement efficient

La Bentley Bentayga Hybrid dispose d’un bouton dédié qui permet de contrôler les trois modes E – EV Drive, Hybrid Mode et Hold Mode. Ceux-ci permettront au conducteur de gérer manuellement l’utilisation de la batterie pendant un trajet – bien que cela puisse également être géré automatiquement par la voiture.

Le mode EV Drive est engagé dès que la voiture est allumée et maximise l’expérience de conduite électrique. C’est idéal pour la conduite en ville et pour les trajets plus courts. La pédale d’accélérateur Bentley Hybrid Efficiency fournit une rétroaction au conducteur en utilisant un point de pression pour indiquer la frontière entre la puissance électrique pure et la puissance hybride. À l’aide des données prédictives de la base de données Bentley Hybrid Efficiency Navigation, la pédale vibre à l’approche d’un carrefour ou d’une diminution de la limite de vitesse, conseillant au conducteur de lever le pieds de l’accélérateur, économisant ainsi de l’énergie tout en offrant un maximum de possibilités de régénération. Le retour haptique via la pédale d’accélérateur de la transition entre le désengagement du moteur E et le démarrage du moteur à combustion interne encourage le conducteur à rester en EV Drive aussi longtemps que possible, maximisant ainsi l’efficience. En entraînement électrique pur, le moteur E continue de fonctionner jusqu’à des vitesses allant jusqu’à 135 km/h.

Le mode hybride maximise l’efficience tout en suivant les instructions du système de navigation. En saisissant une destination, la voiture engagera automatiquement le mode de conduite correct pour chaque partie du trajet, calculant en permanence l’utilisation la plus efficace de la charge de la batterie et stockant l’énergie électrique pour les sections du trajet où elle est la plus utile, comme lors de l’arrivée dans le ville. Le système réduira la charge à bord à zéro juste au moment où le véhicule atteint sa destination, maximisant ainsi l’efficacité globale.

Le mode Hold équilibre le moteur et la puissance électrique pour maintenir la charge de la batterie haute tension pour une utilisation ultérieure. Il s’agit du mode par défaut lorsqu’en mode Sport, il s’agit de fournir un boost et une récupération constants.

Le freinage à efficience hybride Bentley associe une intégration transparente du freinage entre le moteur électrique et le freinage hydraulique conventionnel, pour fournir une sensation conventionnelle à la pédale de frein pour le confort et l’expérience de conduite tout en maximisant la récupération d’énergie.

Un avenir électrifié

Le Bentayga Odyssean Edition offre le summum du luxe électrifié, avec une progression douce et silencieuse dans les environnements urbains, tout en ayant la capacité de grand tourisme pour s’échapper de la ville et explorer plus loin.

D’ici 2025, la gamme complète de Bentley sera proposée avec des groupes motopropulseurs hybrides, coïncidant avec le lancement du tout premier véhicule électrique à batterie Bentley (BEV).

Lancement sur certains marchés

La Bentley Bentayga Odyssean Edition sera mise en vente en novembre 2022, avant un début de production au premier trimestre 2023. Cette édition limitée est disponible à la commande sur la plupart des marchés, mais pas pour le moment dans l’Union Européenne, au Royaume-Uni, en Suisse, en Israël, en Ukraine, en Norvège, en Turquie et au Vietnam.

Photos : Bentley