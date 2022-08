Lamborghini Munich inaugure son nouveau showroom

Automobili Lamborghini a officiellement ouvert son nouveau showroom à Munich en Allemagne. L’emplacement entièrement rénové présente un design de pointe dans l’identité d’entreprise mondiale de la marque Lamborghini, soulignant l’engagement de la marque et la nouvelle direction du design pour l’avenir à Munich.

L’événement de célébration, qui a eu lieu fin juillet 2022 et a été suivi par Stephan Winkelmann, président-directeur général de la marque, et par Martin Lohmann, le directeur général MAHAG Sportwagen. Ensemble, ils ont présenté la nouveau design de Lamborghini et l’ensemble de la gamme de modèles – y compris la toute nouvelle Huracán Tecnica – à un groupe d’invités VIP triés sur le volet.

« Munich, en tant que grande ville ayant une affinité pour les voitures de sport italiennes, est et reste l’une des villes les plus fortes pour Lamborghini. Le nouveau showroom Lamborghini avec sa nouvelle identité d’entreprise contribuera à améliorer encore la qualité de l’expérience de nos clients fidèles et à en accueillir de nouveaux ici à Munich et dans les environs. En même temps, il accompagnera notre entreprise dans la nouvelle ère de voitures électrifiées, qui commence en 2023. », a déclaré Stephan Winkelmann.

« Avec notre nouveau showroom à la pointe de la technologie, Lamborghini Munich écrit un nouveau chapitre de son histoire. La collaboration entre Lamborghini et MAHAG a commencé en 2008 avec l’ouverture de notre premier showroom au même endroit. Aujourd’hui, nous écrivons un autre chapitre de cette histoire avec notre showroom exceptionnel ici. Ceci est fait sur mesure pour les véhicules et offres Automobili Lamborghini à notre clientèle exigeante une gamme de services correspondante. », se réjouit Martin Lohmann.

Le nouveau site de 474 mètres carrés est situé à Leonrodstrasse 44, 80636 Munich, (Allemagne) et la nouvelle expérience de marque a été conçue avec un degré élevé de personnalisation à l’esprit. Dans les locaux, les clients potentiels peuvent découvrir la gamme de produits ou créer leur configuration personnalisée dans un espace Ad Personam réservé : dans le cadre du programme de personnalisation, les propriétaires ont des options de peinture presque illimitées ainsi que du cuir, des coutures spéciales, des éléments en fibre de carbone et de nombreuses autres options exclusives pour leur nouveau véhicule. Le showroom, équipé des dernières technologies de la marque, offre aux passionnés de véhicules une expérience complète exclusive, tandis que des experts formés par Lamborghini guident les clients à travers une large sélection de modèles Lamborghini neufs et d’occasion.

De nombreux invités et VIP ont été accueillis dans une atmosphère agréable avec une touche italienne évidente et ont apprécié les créations des traiteurs renommés de la ville comme RIZE Culinary (spécialistes de la burrata), Bobby Bräuer (hot dogs couture), Florian Kopp & Sascha Müller (pizza napoletana originale), Cihan Anadologlu (experts en viande de Kagoshima Wagyu), Alexa Hader (desserts célèbres) et Daniel Kurosh en tant que sommelier. L’événement s’est finalement clôturé sur des airs musicaux d’été.

Outre Munich, Automobili Lamborghini est actuellement représentée dans les régions les plus importantes d’Allemagne avec un réseau de 10 concessionnaires agréés à Berlin, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Cologne, Leipzig, Nuremberg, Stuttgart et Singen. Lamborghini compte actuellement 74 concessionnaires dans la région EMEA et 174 dans le monde.

Photos : Lamborghini