Nick Tandy devient pilote officiel Porsche pour le LMDh

Après une pause de deux ans, Nick Tandy revient dans l’équipe d’usine de Porsche Motorsport. En 2023, le pilote britannique de 38 ans concourra pour les victoires au général dans la 963 alignée par Porsche Penske Motorsport. Les premiers essais routiers du nouveau prototype pour le Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​WEC et le Championnat IMSA WeatherTech SportsCar sont prévus pour décembre 2022. Le Français Frédéric Makowiecki, qui a été profondément impliqué dans le développement de la voiture de course LMDh depuis le premier jour, complète la liste des pilotes pour la saison à venir.

Au cours de ses premières années en tant que pilote d’usine Porsche, Tandy a remporté d’innombrables succès entre 2013 et 2020. Le point culminant a été la victoire au classement général aux 24 Heures du Mans en 2015 avec Nico Hülkenberg (Allemagne) et Earl Bamber (Nouvelle-Zélande) au volant de la Porsche 919 Hybrid. Le pilote de 38 ans originaire de Bedford, en Angleterre, a également laissé une impression durable sur la scène des courses GT : trois victoires de catégorie consécutives aux 12 Heures de Sebring avec Frédéric Makowiecki ainsi qu’une victoire aux classiques de 24 heures à Daytona, Spa-Francorchamps et au Nürburgring-Nordschleife. Tandy faisait également partie de l’équipe d’usine Porsche qui a remporté une victoire sensationnelle au « Petit Le Mans » sur America’s Road Atlanta au volant de la 911 RSR en 2015.

« Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau Nick Tandy et d’avoir Frédéric Makowiecki dans l’équipe. Avec Nick et Fred, nous savons exactement ce que nous obtenons : un engagement total, une richesse d’expérience et un talent incroyable. Les résultats des années 2013 à 2020 ont souligné très clairement ce dont Nick Tandy est capable. Il a remporté les grandes classiques d’endurance au Mans, Sebring, Daytona, Spa-Francorchamps et le Nürburgring-Nordschleife. Nick fait partie des vrais gagnants. Je suis certain qu’il apportera toute son expertise en 2023. Fred Makowiecki connaît parfaitement notre nouvelle Porsche 963. Il a parcouru les premiers mètres du prototype LMDh en janvier et il a travaillé méticuleusement dans le simulateur, testant sans relâche la voiture pour faire avancer son développement. Je suis convaincu que notre équipe de dix hommes pour 2023 est une force avec laquelle il faut compter ! », a commenté Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

« Je ne pourrais pas être plus heureux ou plus excité de rejoindre Porsche Penske Motorsport pour 2023 et je me sens honoré de piloter la 963 et d’être à nouveau dans les meilleures catégories. Quand j’ai entendu les noms Porsche Motorsport et Team Penske ensemble, il n’a pas fallu longtemps une fois que la discussion a commencé pour prendre une décision. Comme je le sais bien, Porsche est synonyme de courses de voitures de sport et mondialement connu comme l’un des meilleurs du secteur. J’ai aussi depuis longtemps profondément admiré tout ce que M. Penske et son équipe de course ont accompli dans chaque série vers laquelle ils se tournent. Je crois que nous partageons tous le même désir de concourir au plus haut niveau et de gagner dans les plus grands événements et championnats. Je peux voir 2023 devenir le début d’une ère fantastique dans notre sport. Avec les courses GTP et Hypercar sur les deux plus grandes séries du monde, j’espère que nous pourrons tous être à la hauteur des attentes sportives. Porsche Motorsport m’a donné une grande chance dans ma carrière et dans ma vie. Nous avons ensuite remporté des succès incroyables ensemble, mais ce n’est, espérons-le, que le début. J’ai vraiment apprécié mes deux dernières années de course avec Corvette. », a déclaré Nick Tandy.

Nick Tandy et Frédéric Makowiecki sont les pilotes idéaux pour rejoindre la solide équipe de la Porsche 963 dès le début de la saison 2023. Le Français est membre de l’équipe d’usine Porsche depuis 2014 et a remporté la course de 24 heures sur le Nürburgring-Nordschleife avec Nick Tandy en 2018. Le point culminant personnel du pilote de 41 ans d’Arras, en France, est venu en juin de cette année : victoire de catégorie aux 24 Heures du Mans au volant de la Porsche 911 RSR.

« Je suis extrêmement fier de concourir pour l’équipe Porsche Penske Motorsport la saison prochaine. J’ai été impliqué dans le développement de la Porsche 963 dès le premier jour, j’ai donc pu constater de visu les énormes progrès que nous avons réalisés au cours des derniers mois. Nous avons fait de grands progrès. C’est pourquoi j’attends avec impatience les premières courses de la saison 2023. Le sport d’endurance entre dans une nouvelle ère qui offrira des courses palpitantes dans les séries FIA WEC et IMSA. Ce sera un vrai spectacle avec de belles et rapides voitures de nombreux constructeurs. Notre objectif est clair : nous voulons gagner les plus grands trophées qui soient. », a déclaré Frédéric Makowiecki, qui a achevé le déploiement avec le nouveau prototype de course d’endurance sur le circuit privé du centre de développement Porsche à Weissach.

Les pilotes suivants ont maintenant été confirmés pour le nouveau programme de travail de Porsche Penske Motorsport dans le FIA ​​WEC et la série nord-américaine IMSA :

Dane Cameron (34 ans/États-Unis)

Matt Campbell (27 ans/Australie)

Michael Christensen (32 ans/Danemark)

Kévin Estre (34/France)

Mathieu Jaminet (28/France)

André Lotterer (40/Allemagne)

Frédéric Makowiecki (41/France)

Felipe Nasr (30 ans/Brésil)

Nick Tandy (38 ans/Royaume-Uni)

Laurens Vanthoor (31 ans/Belgique)

Photos : Porsche