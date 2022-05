Porsche Taycan GTS Hockenheimring Edition – Une série spéciale anniversaire

A l’occasion du 90ème anniversaire du Hockenheimring, Porsche présente la première édition spéciale basée sur sa voiture de sport électrique : le Porsche Taycan GTS Hockenheimring Edition. Cette édition spéciale se caractérise par de nombreux détails uniques tels que la peinture en gris pierre du programme couleur à la demande combinée à des accents en bronzite. Porsche Exclusive Manufaktur a personnalisé l’intérieur en cuir noir avec des surpiqûres décoratives en vert Islande et de nombreux autres éléments. Le logo anniversaire « 90 Hockenheimring Edition » souligne le caractère exclusif à plusieurs endroits de ce Taycan GTS de 440 kW (598 ch). Le principe directeur lors de la conception de l’édition spéciale était de combiner la devise anniversaire du Hockenheimring « l’évolution mobile » avec « l’élégance traditionnelle ». L’édition spéciale est disponible en Allemagne et sur d’autres marchés européens sélectionnés.

Une autorisation d’accès exclusive fait également partie de l’étendue de l’équipement : à l’aide de la clé du véhicule, les clients peuvent s’identifier en tant que propriétaire de l’édition spéciale. Ensuite, ils peuvent se rendre directement au Porsche Experience Center Hockenheimring, situé au cœur du circuit allemand. Cela inclut également la recharge gratuite pendant deux ans. Les clients peuvent également bénéficier d’un parking prioritaire lors des événements dits « early shift » du PEC, les réunions mensuelles de véhicules des passionnés de Porsche.

« Avec cette édition spéciale exclusive, nous ne ravissons pas seulement les fans de notre voiture de sport entièrement électrique, nous montrons également notre lien avec le Hockenheimring. Nous félicitons la piste de course traditionnelle pour ses 90 ans d’histoire couronnée de succès. Avec le Porsche Experience Center, le circuit est devenu encore plus une maison pour notre marque depuis 2019. », a déclaré Alexander Pollich, PDG de Porsche Deutschland GmbH. Au cours de l’année anniversaire, un Porsche Taycan GTS Hockenheimring Edition sera exposé en tant que voiture d’exposition au Hockenheimring.

L’extérieur : coloration spéciale et logo anniversaire de haute qualité

« Des matériaux nobles, une combinaison de couleurs élégante et des détails inhabituels que nous n’avons jamais montrés dans le Taycan auparavant – c’est ce qui rend cette édition spéciale unique. », a déclaré Alexander Fabig, responsable de la personnalisation et du classique chez Porsche. La peinture gris pierre provient du programme couleur à la demande et est réservée à l’édition spéciale Taycan de l’année modèle en cours. Cette couleur extérieure intemporelle et frappante de Porsche souligne le caractère émotionnel de la voiture de sport électrique. La teinte Bronzite a été développée comme une couleur contrastante pour correspondre à cela. Bronzite réinterprète les tons métalliques classiques et apporte des accents élégants pour l’extérieur et l’intérieur.

Un autre accroche est la roue design 21 pouces Mission E. L’étoile de la jante est peinte en bronzite (finition satinée), le bord de la jante environnante est dans la couleur extérieure gris pierre (haute brillance). Des peintures brillantes soyeuses et très brillantes ont été appliquées ensemble sur la jante. Cette combinaison rend le véhicule encore plus exclusif. L’enjoliveur est peint en bronzite (brillant satiné) assorti à l’étoile de la jante et arbore un écusson Porsche coloré. L’étrier de frein est peint en noir (finition brillante).

Parmi les autres accents peints en bronzite, citons la garniture des jupes latérales SportDesign, l’insert de diffuseur arrière en forme de lamelle et la désignation du modèle «Taycan GTS» sur le hayon. Sur le montant B se trouve une plaque avec un logo d’anniversaire imprimé en relief et fait référence à l’édition spéciale. Le lettrage « Hockenheimring Edition » à côté est en gris pierre.

L’intérieur : surpiqûres vert d’Islande et bois Paldao

Le concept de design de l’extérieur se poursuit à l’intérieur. Les surpiqûres décoratives en vert d’Islande contrastent avec l’intérieur en cuir noir. Dans cette palette de couleurs, elles sont une première dans la série de modèles Taycan.

Les bandes décoratives en bois Paldao à pores ouverts sont un autre point fort. Le levier sélecteur, les porte-gobelets et les bouches d’aération au-dessus de la console centrale ainsi que les bouches d’aération latérales côté conducteur et passager avant sont peints en bronze. Le volant sport multifonction GT a été amélioré avec des panneaux de garniture en bronzite, des surpiqûres vert d’Islande et un repère à 12 heures. Les tapis de sol sont également finis avec un insert en cuir et des coutures décoratives en vert Islande.

Une autre particularité est le logo anniversaire Hockenheimring en relief sur le couvercle du compartiment de rangement de la console centrale. Les protections de seuil de porte en aluminium brossé noir affichent la désignation de modèle éclairée « Taycan GTS ». Les projecteurs de porte projettent le logo anniversaire sur le sol. L’attention portée aux détails de la Porsche Exclusive Manufaktur est également évidente dans la clé du véhicule : elle est peinte dans la couleur extérieure et présente une gravure au laser de haute qualité du logo anniversaire.

Photos : Porsche