Une Lamborghini Sián FKP 37 en LEGO à l’échelle 1:1

Jusqu’au 6 octobre 2022, une Lamborghini Sián unique composée de plus de 400 000 pièces LEGO Technic est exposée au Museo Automobili Lamborghini à Sant’Agata Bolognese. Un partenariat établi entre les deux marques depuis plusieurs années et cette initiative souligne leurs valeurs communes : « courageux, authentique et inattendu ».

Après le lancement de la Lamborghini Sián FKP 37 LEGO Technic à l’échelle 1:8 en 2020, ce modèle grandeur nature recrée le design visionnaire de la voiture de sport italienne en édition limitée à une échelle beaucoup plus grande. Plus de 154 types différents de pièces LEGO ont été utilisés pour s’assurer que le modèle incarne la sophistication futuriste et reproduit le contour indubitable de la Lamborghini Sián, jusque dans les moindres détails.

Lena Dixen, vice-présidente principale des produits et du marketing du groupe LEGO, a déclaré : « Nos concepteurs adorent les défis, vous pouvez donc imaginer à quel point ils étaient ravis lorsque nous leur avons demandé de travailler sur ce modèle et de voir les choses d’une manière légèrement plus grande que habituel. Ils ont sauté sur l’occasion de travailler avec les incroyables designers et ingénieurs de notre atelier de production à l’usine de Kladno en République tchèque, qui construisent ces superbes modèles grandeur nature, et ont vraiment repoussé les limites de ce qui peut être fait avec LEGO Technic. Grâce à la créativité offerte par le système, ils ont vraiment rendu justice au design exceptionnel de la Lamborghini Sián FKP 37 LEGO Technic. »

Dans ce deuxième projet commun des talentueux designers, ingénieurs et techniciens des deux sociétés, le modèle a exactement les mêmes dimensions que la Lamborghini Sián FKP 37, jusqu’au dernier millimètre : le châssis parfaitement proportionné est recouvert de pièces LEGO Technic hexagonales sur-mesure qui sont interconnectées et forment une coquille qui déborde d’énergie. Le design rend hommage à la forme à six côtés qui joue un rôle clé dans l’approche de Lamborghini, rappelant les feux arrière hexagonaux emblématiques et la forme de l’échappement de la voiture de sport italienne.

« Après une attente de plus d’un an, le modèle LEGO Technic de la Lamborghini Sián est exposé au Museo Automobili Lamborghini. C’est l’endroit naturel pour exposer les super voitures de sport Lamborghini qui ont toujours concrétisé les rêves et les sentiments grâce à l’innovation et à la technologie. Ce modèle à l’échelle 1:1 de la Sián montre que Lamborghini – tout comme le groupe LEGO – considère les défis comme sa force vitale, la technologie comme un moyen de création et le design comme une cheville ouvrière qui peut et doit couper le souffle. », a déclaré Federico Foschini, Directeur Marketing et Ventes chez Automobili Lamborghini.

À l’extérieur, le design de la Lamborghini Sián a été recréé avec la plus grande attention aux détails. Le mot Sián signifie « éclair » ou « coup de foudre » en dialecte bolognais. Les experts du groupe LEGO l’ont souligné en faisant briller les lumières et l’élégant éclair qui éclaire la carrosserie comme les lumières en forme de Y sur le vrai véhicule, tout en produisant des feux arrière hexagonaux qui peuvent vraiment s’allumer et s’éteindre.

Des détails extrêmement précis sont visibles à l’intérieur du véhicule, notamment un volant en brique LEGO décoré du célèbre badge Lamborghini et du drapeau italien, un tableau de bord et des sièges de course.

Il s’agit du premier modèle à grande échelle du groupe LEGO à avoir un revêtement de couleur UV à effet de peinture, ce qui contribuera à prolonger la durée de vie du modèle. La couleur correspond parfaitement à la teinte du modèle LEGO Technic à l’échelle 1:8 et elle a été appliquée par l’atelier de peinture Lamborghini pour s’assurer que la voiture de sport avait une finition appropriée.

Faits et chiffres sur la Lamborghini Sián FKP 37 LEGO Technic à l’échelle 1:1

Plus de 400 000 pièces LEGO Technic ont été utilisées au total.

154 types différents de pièces LEGO Technic ont été utilisés, dont 20 moulés spécialement pour ce modèle.

Poids total : 2 200 kg

Le processus de développement et de construction a duré 8 660 heures : 5 370 heures de développement, 3 290 heures de production.

Il a été créé par 15 spécialistes de la conception, de l’ingénierie et de la construction de l’équipe LEGO de Kladno, en République tchèque.

Les dimensions du modèle sont exactement les mêmes que celles du véhicule réel : 4 980 mm de longueur, 2 101 mm de largeur et 1 133 mm de hauteur.

Les feux avant et arrière fonctionnent et ils sont entièrement fabriqués à partir de pièces LEGO Technic.

Pour la première fois, un modèle LEGO a reçu un revêtement à effet peinture, en utilisant la peinture officielle Automobili Lamborghini.

Pour la première fois, les lignes emblématiques du design d’un modèle grandeur nature ont été éclairées pour rendre hommage aux courbes visionnaires et à la forme futuriste du vrai véhicule, qui est extrêmement populaire auprès des amateurs de voitures de sport du monde entier.

Pour la première fois, une forme hexagonale a été utilisée pour former la coque extérieure d’un modèle, rendant ainsi hommage à l’histoire du design de la Lamborghini Sián FKP 37, qui s’est fortement inspirée de la forme.

Photos : Lamborghini