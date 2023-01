3 routes mythiques à faire en voitures de collection en France

La France est un pays riche de ses paysages divers et variés, et ses routes incontournables sont un véritable délice pour les amateurs de véhicules anciens. Les plus célèbres routes de France offrent en effet une combinaison unique de paysages à couper le souffle, de passages sinueux et de villages pittoresques, le tout accompagné d’histoires fascinantes et de nombreuses découvertes gustatives. Démarrez votre Porsche 911, votre Audi Ur-quattro ou encore votre Combi Volkswagen et partez à la découverte de ces 3 routes mythiques de France !

La Route Napoléon (325 km)

La Route Napoléon est un itinéraire de 325 kilomètres qui relie Grenoble à Cannes pour finir à Golfe-Juan, en passant par Gap, Sisteron et Grasse. Elle retrace l’itinéraire parcouru par Napoléon Bonaparte (en sens inverse) en 1815, déterminé à rejoindre Paris dans le but de renverser le régime de Louis XVIII. Cette route est extrêmement célèbre pour son histoire et ses paysages à couper le souffle. Elle offre des panoramas imprenables sur les montagnes, les champs de lavande et les plus beaux villages provençaux tout en parcourant des routes sinueuses et étroites, parfaitement adaptées à la vitesse, parfois limitée, des véhicules de collection.

Parmi les arrêts indispensables, le village de Castellane et son célèbre Citromuseum, musée automobile consacré uniquement aux Citroën. Des Alpes à la Côte d'Azur en passant par la Provence, la Route Napoléon est définitivement l'un des plus beaux itinéraires de France.

La Route des Grandes Alpes (720 km)

La Route des Grandes Alpes est l’une des routes les plus célèbres de France. Elle est particulièrement appréciée de ceux qui voyagent en Combi, qui ont du temps devant eux, et qui souhaitent profiter des paysages de montagne à couper le souffle. Elle s’étend sur près de 720 kilomètres, du Lac Léman à la frontière italienne, en passant par les Alpes. Elle permet de profiter de vues imprenables sur les montagnes, les lacs et les glaciers. La route est ouverte toute l’année, mais les conditions météorologiques peuvent varier considérablement en fonction de la saison. Il est donc important de prévoir des pneus adaptés et de rouler avec prudence.

Cet itinéraire est également un incontournable chez les amateurs de vélo. Attendez-vous à croiser de nombreux cyclistes sur votre route. Arrêt obligatoire dans les villages du Beaufortain pour faire le plein de fromage et s’adonner à quelques activités de plein air.

La Route des Châteaux de la Loire (280 km)

La Route des Châteaux de la Loire est un itinéraire de 280 kilomètres qui relie Angers à Chambord, en passant par les innombrables châteaux de la Loire. Cette route est l’itinéraire rêvé des amateurs d’histoire et d’architecture. Plongez en immersion dans l’époque médiévale et la Renaissance et visitez les très célèbres châteaux de Saumur, Chenonceau, Cheverny, et Chambord pour n’en citer que certains. Ici, les routes sont agréables et les paysages verdoyants mettent en valeur les châteaux imposants que vous pourrez observer sur votre route. L’itinéraire peut être emprunté tout au long de l’année, mais il reste tout de même préférable de vérifier les horaires et périodes d’ouvertures des châteaux avant de se lancer.

La Route des Châteaux de la Loire est également une occasion unique de découvrir les nombreuses villes d’art et d’histoire qui les entourent (Angers, Orléans, Blois, Tours, etc.).

La France regorge de belles routes touristiques et offre aux amateurs de voitures de collection un véritable terrain de jeu. À vos bolides !

Photos : 4Legend.com