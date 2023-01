Bentley remporte une nouvelle fois le Top Employer Award

Bentley Motors célèbre une étape importante, ayant été reconnue pour la douzième année consécutive en tant que Top Employer britannique par le Top Employers Institute de renommée internationale. Bentley est le seul constructeur automobile britannique à figurer sur la célèbre liste.

Au cours d’une autre année qui s’est avérée difficile pour tant d’organisations, l’approche de Bentley en matière de bien-être, de valeurs, d’éthique et d’intégrité des employés a été saluée par l’Institut, parallèlement à l’accent mis par Bentley sur la durabilité, la numérisation, la diversité et l’inclusion.

Le prix est basé sur un examen complet de l’entreprise qui a mis en évidence l’approche innovante et convaincante de Bentley vis-à-vis des « voyages extraordinaires » de ses employés, ainsi que les propres ambitions stratégiques progressistes de Bentley pour l’avenir.

Commentant cette réalisation, le Dr Karen Lange, membre du Conseil d’administration de Bentley en charge des ressources humaines, a déclaré : « Nos collaborateurs sont au cœur de notre entreprise depuis plus de 100 ans – nous sommes donc extrêmement fiers d’obtenir à nouveau le prix du meilleur employeur. Pour guider nos cent prochaines années, nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux pour devenir le leader de la mobilité de luxe durable. Il est donc essentiel que nous développions, retenions et attirions les meilleurs talents pour nous aider dans ce voyage. Notre objectif futur est la collaboration et le développement de nos compétences extraordinaires ensemble, pour conduire le changement et tirer le meilleur parti de la façon dont nous travaillons en équipe. Commencer l’année en étant reconnu comme Top Employer de choix, montre que nous sommes définitivement sur la bonne voie. »

La recherche internationale annuelle – entreprise par le Top Employers Institute – récompense les principaux employeurs du monde entier qui offrent d’excellentes conditions de travail, mettent tout en œuvre pour améliorer en permanence les processus de recrutement et cultivent et développent les talents à tous les niveaux de l’entreprise.

L’accent mis par Bentley sur le fait d’être un employeur de choix constitue un élément clé de la stratégie Beyond100 de l’entreprise. L’objectif, de diriger une mobilité de luxe durable, est étayé par des objectifs ambitieux, notamment devenir neutre en carbone de bout en bout et fabriquer exclusivement des véhicules électriques à batterie d’ici 2030.

Pour aider à concevoir et à construire ces Bentley du futur, l’entreprise s’est concentrée sur l’attraction d’un large éventail de talents, y compris les résolveurs de problèmes, les innovateurs numériques et les penseurs créatifs, ainsi que sur la reconversion dans des domaines spécifiques. Bentley s’efforce également d’attirer des candidats de tous horizons et vise à atteindre une plus grande diversité dans les postes de direction à l’avenir.

Photos : Bentley