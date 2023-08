La Bugatti Chiron Super Sport « Golden Era » est certainement le projet de personnalisation le plus ambitieux jamais entrepris par Bugatti : le résultat de deux années de travail artisanal totalement sur-mesure, développant des techniques entièrement nouvelles et un savoir-faire innovant, qui élèvent aujourd’hui la marque du monde de l’automobile à celui de l’art pur. Ce projet est l’incarnation même de l’offre Bugatti Sur Mesure, dans laquelle les visions ambitieuses des clients – qui s’étendent souvent bien au-delà des niveaux déjà presque infinis de configuration qu’offre Bugatti – prennent vie dans un processus collaboratif avec l’équipe de design.



Dans ce cas précis, cette vision émane d’un client Bugatti ayant une profonde admiration pour l’histoire de la marque et pour l’ingénierie complexe du moteur W16. Il a non seulement choisi une Chiron Super Sport pour célébrer le légendaire moteur à combustion, mais il souhaitait également rendre hommage à l’histoire qui avait conduit à la création de cette merveille d’ingénierie. C’est autour de cette vision que l’équipe de designers a élaboré une proposition qui puisse capturer l’essence de Bugatti – ce qui rend la marque si spéciale – à travers ses créations les plus extraordinaires et les plus mémorables. Le résultat : la « Golden Era ».

Achim Anscheidt, ancien Directeur du Design de Bugatti, en charge de ce projet, explique le point de départ de cette idée : « Nos clients peuvent être incroyablement créatifs et nous sommes très fiers de les aider à concrétiser leurs rêves, mais des demandes aussi singulières que celle-ci sont extrêmement rares – nous n’en voyons généralement pas plus d’une ou deux de cette envergure chaque année. Compte tenu de la vision et de la nature exigeante de ce projet – et du concept fantastique que nous voulions réaliser – « Golden Era » est probablement la pièce la plus exigeante en matière de personnalisation sur mesure sur laquelle mon équipe et moi avons jamais travaillé. Un client très important nous a contactés et, au cours de nos conversations, il a déclaré que pour lui, la Chiron Super Sport et son moteur W16 représentaient un tournant dans le monde de l’automobile. À cet égard, il souhaitait pouvoir célébrer ce moment historique de manière vraiment unique. Nous avons parcouru l’histoire de Bugatti pour identifier les moments les plus marquants, et notamment l’époque d’Ettore, Jean et Roland Bugatti, premier âge d’or (ou « golden era ») de la marque. Et puis, bien sûr, nous nous sommes intéressés aux icones contemporaines qui, à partir de 1987, ont incarné l’ère moderne de Bugatti. Nous avons proposé un concept, où 45 esquisses représentant les véhicules les plus emblématiques de la marque seraient dessinées à la main directement sur la carrosserie. Le propriétaire a immédiatement adoré l’idée ! La mise en œuvre peut sembler assez simple, mais obtenir une finition parfaite, qui puisse résister à l’épreuve du temps, a demandé plus de patience et de savoir-faire que nous ne pouvions l’imaginer. Le client lui-même a une grande estime de Bugatti, et cette collaboration avec nos designers – au cours de laquelle il a rendu d’innombrables visites à l’équipe afin de participer à l’évolution du projet et de voir sa vision prendre vie – a été marquée par sa passion débordante. Point de contact privilégié entre le client et les équipes Bugatti, le partenaire Bugatti de Greenwich dans le Connecticut a accompagné le propriétaire tout au long du projet. »

Hendrik Malinowski, Directeur Général de Bugatti, a déclaré : « Notre offre Sur Mesure se base sur une approche du design automobile ultra-luxe entièrement tournée vers le client. C’est ce qui rend cette offre vraiment unique. Nos équipes travaillent d’abord main dans la main avec nos clients pour imaginer ensemble ce qu’ils souhaitent précisément, puis ils collaborent étroitement durant des mois, voire des années, pour transformer ce projet en réalité. Chaque étape, chaque décision et – dans le cas de la « Golden Era » – chaque coup de crayon, a été réalisé avec la participation active du propriétaire et avec l’objectif de dépasser ses attentes comme aucune autre marque ne pourrait le faire. »

Le projet global capture l’héritage incomparable de Bugatti, une histoire racontée à travers une composition de dessins magnifiquement complexes illustrant chacune des étapes clés de la marque légendaire. Côté passager, 26 esquisses dessinées à la main mettent en lumière des véhicules iconiques comme la Type 41 Royale – désignée comme la voiture la plus luxueuse de tous les temps lors de sa sortie en 1926 – et la Type 57 SC Atlantic – largement considérée comme la plus belle voiture jamais conçue. Une célébration des moments où Bugatti a changé le cours de l’histoire automobile avec ses innovations. Côté conducteur, 19 dessins dépeignent la renaissance de la marque depuis 1987 et le succès sans faille que Bugatti connait depuis l’EB110, en passant par la Veyron et la Chiron. Une illustration toute en simplicité des 3 712 pièces qui s’associent pour créer le légendaire moteur W16 – le moteur automobile le plus avancé jamais construit – prend également la place qui lui est due dans ce chef-d’œuvre.

L’équipe a peaufiné et perfectionné chaque dessin jusqu’à ce qu’il atteigne précisément la bonne échelle, les bonnes proportions et la bonne forme et s’intègre aux autres pour former une magnifique œuvre d’art. Mais chaque œuvre d’art a besoin d’une toile pour être mise en valeur. Pour ce projet, une teinte intemporelle et festive nommée « Doré » a été créée spécialement. À l’avant du véhicule cette teinte se fond dans une version métallique du « Nocturne Black » de Bugatti, créant la toile parfaite, celle sur laquelle les designers peuvent débuter l’intimidante étape du dessin, à même le véhicule.

Achim Anscheidt poursuit : « Il était très clair pour nous, et ce dès le début, que nous ne pouvions obtenir un résultat réaliste que si nous utilisions les crayons que nous utilisons habituellement pour dessiner sur papier. Chez Bugatti l’authenticité est primordiale et c’était pour nous un prérequis. Toute autre technique risquait de donner un résultat qui semble faux ou de mauvaise qualité. C’est pourquoi nous avons dû trouver un processus qui nous permettrait d’utiliser ces crayons et de réaliser tous les dessins à la main, directement sur le véhicule. »

Bien sûr, même pour le designer le plus expérimenté et le plus qualifié, la tache de dessiner uniquement à la main, sur l’hypersportive d’un client, est extrêmement déconcertante. Dès le premier coup de crayon, ce processus minutieux et cette quête de la perfection ont permis aux talentueux designers de Bugatti d’élever encore plus leur art. Inévitablement, ce processus a demandé beaucoup de temps et a entraîné quelques revers en cours de route mais avec une très grande passion, beaucoup d’essais et un apprentissage de tous les instants, l’équipe a finalement pu développer une nouvelle technique pour obtenir la finition souhaitée et enfin achever l’ultime dessin, dernier jalon de cette œuvre d’art. Au total, cette étape complexe aura nécessité plus de 400 heures de travail.

Proposant une création complète et immersive, l’équipe de design a prolongé son œuvre dans l’habitacle intérieur. Sur chacun des panneaux de porte, trois véhicules qui ont marqué l’histoire de Bugatti ont été peints à la main avec une encre spéciale et un pinceau fin permettant au designer de dessiner directement sur le cuir. L’EB110, la Veyron et la Chiron, légendes modernes qui habillent le côté conducteur font face aux icônes du passé dont elles se sont inspirées : la Type 35 – la plus grande voiture de course au monde – la Type 57 SC Atlantic – la plus belle voiture jamais créée – et la Type 41 Royale – reconnue universellement comme la voiture la plus luxueuse jamais imaginée. « Golden Era » ou quand le passé innovant de Bugatti rencontre son futur révolutionnaire dans une voiture qui symbolise la quintessence du savoir-faire de la marque. De nouvelles méthodes de fabrication et processus de finition ont été conçus pour permettre à ces dessins de résister à l’épreuve du temps. D’autres détails subtils ornent fièrement l’habitacle de la Chiron Super Sport comme la signature « Golden Era » surpiquée sur les appui-têtes et ou encore l’inscription « One-of-One ».

Hommage intemporel et résolument incomparable aux moments marquants de l’histoire de Bugatti, la Chiron Super Sport « Golden Era » est sans comparaison possible de par son niveau inédit de personnalisation ; un projet qui n’a pu naître que de l’esprit de vrais passionnés, et qui n’a pu être achevé qu’avec un niveau de détail aussi parfait que par les artisans de Molsheim.

Le véhicule attend maintenant une remise officielle à son propriétaire lors de la Monterey Car Week 2023 en Californie.

Photos – Vidéo : Bugatti