Performances de la Lamborghini Huracán Sterrato sur la neige

La Lamborghini Huracán Sterrato est arrivée dans une station de ski exclusive des Alpes italiennes, prouvant ses prouesses sur la neige et la glace. Passant des modes de conduite sur route à son option spéciale «RALLY», la configuration de l’Huracán Sterrato à quatre roues motrices permanentes a conquis les surfaces à faible adhérence de la destination hivernale avec une fioriture dynamique.

Le système LDVI (Lamborghini Integrated Vehicle Dynamics) révisé de l’Huracán Sterrato offre des paramètres de conduite STRADA et SPORT spécifiquement calibrés pour la route, avec le nouveau mode RALLY optimisé pour la saleté et les surfaces meubles, y compris la neige : une autre facette du plaisir de la super voiture de sport. Ses pneus plus larges et sa hauteur de caisse accrue ont fait peu de cas du cadre enneigé, et les pneus à affaissement limité Bridgestone Dueler AT002 du Sterrato, spécialement adaptés au Huracán tout-terrain et évalués pour sa vitesse de pointe de 260 km/h, ont assuré des performances maximales. dans les conditions hivernales. Le soubassement avant en aluminium, les seuils et le diffuseur arrière renforcés et les passages de roue améliorés protégeaient le Sterrato des obstacles glacés et soulignaient sa puissante musculature dans l’environnement difficile des sports d’hiver.

Cette voiture a attiré l’attention des skieurs et des vacanciers dans sa livrée blanc Bianco Phanes avec des détails en gris Grigio Telesto et en fibre de carbone noire, y compris les passages de roue renforcés. Les futurs propriétaires de l’Huracán Sterrato peuvent également créer leur propre style sportif unique à partir de 350 couleurs extérieures et de plus de 60 options intérieures en cuir et Alcantara grâce au programme de personnalisation Lamborghini Ad Personam.

Le moteur V10 de 5,2 litres de l’Huracán Sterrato délivre une puissance maximale de 610 ch et 560 Nm de couple à 6 500 tr/min, combiné à une boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports et à une transmission intégrale à commande électronique avec différentiel autobloquant mécanique arrière. Conçu pour offrir des performances optimales sur les surfaces meubles, la voiture accélère de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et atteint une vitesse de pointe de 260 km/h.

La production des 1 499 super voitures de sport Lamborghini Huracán Sterrato démarre ce mois-ci, les livraisons commençant au début de l’été.

Photos : Lamborghini