Plus de 15 000 bornes de recharge rapide installées à travers le monde par VW

Le Groupe Volkswagen vient de dresser un bilan provisoire sur le déploiement de son réseau mondial de bornes de recharge rapide. À la fin de l’année 2022, plus d’un tiers des 45 000 bornes que l’entreprise prévoit d’installer d’ici 2025 ont déjà été mis en service. Au total, le réseau de l’entreprise compte environ 15 000 bornes de recharge rapide (HPC), pour une capacité maximale de 350 kW. À l’occasion du Power Day 2021, le Groupe VW avait annoncé son intention d’être le premier constructeur automobile de dimension international à déployer, en collaboration avec ses partenaires, un réseau mondial de recharge rapide accessible au public, pour tous les véhicules électriques. D’ici la fin 2023, près de 10 000 bornes HPC devraient être en service en Europe, 25 000 à l’échelle mondiale.

Cap des 15 000 bornes installées

Thomas Schmall, membre du Directoire en charge des innovations technologiques et CEO de la division Components au sein de Volkswagen, a déclaré : « Il y a plusieurs années, Volkswagen a entamé le déploiement d’un réseau international de bornes de recharge rapide. Avec 15 000 bornes installées en Amérique du Nord, en Chine et en Europe, nous comptons désormais parmi les pionniers de l’électromobilité. C’est une réussite que nous devons notamment à notre collaboration étroite avec nos partenaires de l’industrie et de l’énergie. Nous estimons que la recharge des véhicules est non seulement un prérequis à l’électromobilité, mais également un secteur stratégique à haut potentiel. Et nous avons la ferme intention de le développer à l’avenir. »

Les bornes de recharge rapide sont déployées en Europe, entre autres, avec l’aide de IONITY, une coentreprise détenue par les marques Audi et Volkswagen Véhicules Particuliers, marques du Groupe Volkswagen, ainsi que par le constructeur de voitures de sport Porsche. L’année dernière, le Groupe a également annoncé la création, en Italie, de la coentreprise Ewiva avec Enel X Way, membre du Groupe Enel. Volkswagen assure par ailleurs l’installation de bornes de recharge rapide dans le cadre de partenariats stratégiques avec BP et Iberdrola. Avec BP, le Groupe compte implanter en Europe un réseau de 8 000 bornes, constitué notamment de bornes Flexpole produites par la division Components de Volkswagen. Avec Iberdrola, l’entreprise équipera les principaux axes de circulation espagnols. Aux États-Unis, l’expansion de l’infrastructure électrique du Groupe est supervisée par Electrify America, le plus vaste réseau de recharge rapide public d’Amérique du Nord. En Chine, cette tâche est assurée par la coentreprise CAMS. Comme annoncé à l’occasion du Power Day, Volkswagen et ses partenaires ont l’intention de développer le réseau mondial afin qu’il compte, au total, 45 000 bornes à l’horizon 2025 : 18 000 en Europe, 10 000 en Amérique du Nord et 17 000 en Chine.

Elke Temme, qui dirige l’activité Solutions de recharge & gestion de l’énergie, a ajouté : « Nous nous sommes donné pour objectif de rendre l’électromobilité accessible à tous. Les succès que nous avons remportés en la matière, en collaboration avec des partenaires solides, attestent de la pertinence de notre stratégie. Ensemble, nous sommes capables de créer la mobilité du futur, durable et accessible. »

Le Groupe Volkswagen fait de la recharge et de la gestion de l’énergie un cœur de métier

La stratégie NEW AUTO, déployée début 2021, regroupe l’ensemble des activités liées à la recharge des véhicules électriques et à la gestion de l’énergie, sous la supervision de la fonction Innovations technologiques au sein du Directoire. Aujourd’hui, l’entité Volkswagen Group Technology joue un rôle majeur dans les ambitions du Groupe en matière d’électromobilité. Objectif : figurer parmi les principaux fournisseurs du secteur en déployant un écosystème intelligent de recharge et de gestion de l’énergie. Oliver Blume, Président du Directoire du Groupe Volkswagen, a confirmé ce rôle dans son plan en 10 points, qui fait du secteur de la recharge électrique et de la gestion de l’énergie une composante essentielle pour l’avenir de l’entreprise. Outre le déploiement d’un réseau mondial de bornes de recharge rapide, Volkswagen propose désormais une offre de produits couvrant toute la palette des solutions de recharge à destination des particuliers et des entreprises, des bornes murales domestiques aux solutions flexibles, en passant par les services de recharge et les tarifications innovantes et intelligentes pour l’électricité verte. Le Groupe s’efforce également de faire des véhicules électriques des unités de stockage d’énergie mobiles, intégrées au système d’approvisionnement en énergie, de manière à permettre aux utilisateurs de véhicules automobiles de créer de la valeur.

Photos : 4Legend.com / Volkswagen