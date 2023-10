VW Ladybug eBeetle – Créée pour Miraculous : le film

Volkswagen a spécialement créé un véhicule pour le long métrage d’animation « Miraculous : le film » sorti en juillet 2023 : la VW Ladybug eBeetle. Le concept virtuel est devenu réalité et a été exposé sur le stand Volkswagen au centre de Munich à l’occasion de l’IAA Mobility 2023.

Ces dernières années, la série animée Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir s’est imposée comme un univers culturel incontournable auprès du public familial de plus de 130 pays, et affiche une notoriété exceptionnelle, comptant plus de 33 milliards de vues sur YouTube et s’imposant en tête du classement des séries télévisées dans de nombreux pays. Le tout premier long métrage de la franchise est sorti dans les cinémas du monde entier le 5 juillet 2023, et a été diffusé sur la plateforme de streaming Netflix à compter du 28 juillet 2023.

Volkswagen est un constructeur automobile connu pour son recours à l’humour dans ses campagnes de communication auprès de ses clients. Mais aujourd’hui, la publicité, le marketing et le comportement des clients connaissent une évolution très rapide.

Le constructeur automobile allemand a signé un partenariat exclusif avec ZAG et Mediawan Kids & Family, les deux coproducteurs du long métrage d’animation Miraculous : le film. Ce partenariat, qui constitue un pilier majeur du réalignement de la marque et des activités marketing du constructeur, s’inscrit dans la lignée d’un certain nombre d’autres partenariats similaires.

Volkswagen accélère le développement de sa stratégie de promotion des voitures électriques à l’échelle mondiale et ce partenariat a permis de mettre en avant des modèles électriques.

Nelly Kennedy, Directrice Marketing de Volkswagen, a déclaré : « L’électromobilité devient tendance et captive les foules. C’est donc le choix idéal pour les personnages et le scénario de ce film. Nous sommes ravis que les personnages de ce dessin animé puissent vivre leurs aventures au volant des différents modèles entièrement électriques de la gamme Volkswagen ID. »

Dans ce long métrage, les véhicules électriques font partie intégrante du scénario. Afin de correspondre à l’esthétique et à l’ambiance du film, les modèles de la gamme ID. ont été revisités par une équipe associant des designers issus du monde de l’animation et de chez Volkswagen ainsi que les équipes marketing des deux entreprises réunies autour de Gilbert Heise et Salim Yueksel.

Les deux héros se sont vu attribuer deux citadines à la silhouette futuriste : Chat Noir conduit une ID.4 et Ladybug, personnage engagé en faveur de l’émancipation féminine, une Coccinelle électrique. Ce modèle est la VW Ladybug eBeetle, encore à l’état de concept car. Le célèbre créateur de mode Gabriel Agreste est quant à lui au volant d’un modèle de luxe, l’ID. Vizzion, tandis que Tom Dupain dispose d’un Volkswagen ID. Buzz pour effectuer les livraisons de sa boulangerie.

Volkswagen a décidé de créer un vrai modèle de la Ladybug eBeetle afin de la présenter lors d’évènements comme la première du film à Paris. Il s’agit d’un showcar non roulant.

Doter de véhicules électriques les héros d’un dessin animé illustre à la perfection à la fois l’engagement en faveur de l’écologie et du développement durable véhiculé par l’univers du dessin animé Miraculous et la stratégie Volkswagen de réduction des émissions de carbone « Way to zero ». Selon Nelly Kennedy, « cette collaboration apporte un solide soutien à nos efforts pour enrichir les émotions véhiculées par notre marque, qui plus est par notre gamme ID. Elle offre à Volkswagen l’opportunité de faire connaître la gamme ID. auprès d’une vaste audience familiale en la rendant particulièrement attractive. »

Photos : 4Legend.com / Volkswagen