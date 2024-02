Voici un aperçu de la nouvelle VW Golf R restylée

A l’occasion de l’évènement « Ice Race », à Zell am See (Autriche) et du 50e anniversaire de la Golf, Volkswagen a offert un aperçu de la nouvelle version de la Golf R, la variante la plus sportive de la gamme qui sera présentée en première mondiale au milieu de l’année 2024. Dévoilé en tenue de camouflage, le modèle est équipé d’une transmission intégrale et fait montre de performances dignes de l’appellation R.

La célèbre course sur glace et neige, la Ice Race, constituait l’événement idéal pour célébrer le passé, le présent et l’avenir des variantes sportives de la Golf. Spectaculaire, sauvage et réaliste, la piste de neige et de glace est devenue la scène sur laquelle le pilote de légende Hans-Joachim Stuck et le sextuple champion du monde de rallycross Johan Kristoffersson ont présenté plusieurs voitures Volkswagen en les poussant dans leurs retranchements. Parmi les modèles à l’honneur, il y avait la Golf I GTI, sortie en 1975, et la Golf IV R32 de 2002, précurseur de toutes les variantes hautes performances portant l’appellation R. Volkswagen a également exposé certains de ses modèles historiques : une version rallye de la Golf I GTI, et deux versions rallye de la Golf II.

Reinhold Ivenz, responsable de Volkswagen R : « Volkswagen R est la marque de Volkswagen dédiée aux hautes performances, synonyme de sportivité et de dynamisme depuis plus de 20 ans. À l’occasion de l’Ice Race, le passé rencontre l’avenir. Nous avons hâte de voir la Golf R, qui est aujourd’hui en tenue de camouflage, et de célébrer sa présentation mondiale cet été. »

À Zell am See, la nouvelle VW Golf a été déclinée en quatre variantes, qui sont toutes entrées en action sur la piste. Outre la Golf R, la Golf GTI, la Golf eHybrid et la Golf GTE étaient au rendez-vous.

« L’Ice Race est un véritable spectacle. Dans ces conditions, d’aucuns installeraient des chaînes à neige sur leurs véhicules. Pour les pilotes de course, c’est là que les choses commencent à être vraiment intéressantes. Lors de l’Ice Race, vous croisez de véritables passionnés du sport automobile, mais aussi des gens qui ont peu de contact avec ce milieu et qui rentrent ensuite chez eux remplis d’enthousiasme. », a déclaré Hans-Joachim Stuck, deux fois vainqueur des 24 Heures du Mans, ancien pilote de Formule 1 et de voitures de sport, et champion du Deutsche Tourenwagen Masters.

Johan Kristoffersson, pilote suédois ayant remporté cinq de ses six titres de champion du monde de rallycross avec Volkswagen, a ajouté : « J’ai plaisir à piloter une voiture puissante, à transmission intégrale, sur neige et sur glace, en particulier si c’est un modèle R. C’était très amusant d’être au volant de la toute nouvelle Golf pour la première fois. Tout ce que je peux dire, c’est que même si la Golf R n’a pas encore été révélée au public, le camouflage dissimule une véritable sportive qui plaira aux amateurs de la marque R. »

Photos : Volkswagen