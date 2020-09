12 voitures de courses Audi Sport engagées aux 24 Heures du Nürburgring 2020

L’Audi Sport customer racing arrive en force afin de disputer les 24 Heures du Nürburgring qui auront lieu les 26 et 27 septembre 2020. Après sa cinquième victoire l’an dernier sur le légendaire circuit de l’Eifel chargé de traditions, l’Audi R8 LMS d’Audi Sport Team Phoenix portera le premier numéro de départ. Au total, neuf voitures de course de la marque concourront dans différentes catégories dans cette course d’endurance. En outre, trois autres voitures de tourisme d’une équipe cliente font partie du programme de soutien de la WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Cette année, la course des 24 heures du Nürburgring est à nouveau l’un des temps forts de la saison. « Audi Sport engage trois voitures R8 LMS GT3 et nous sommes ravis que cinq équipes de clients avec un total de six voitures soient impliquées dans trois catégories différentes cette année », déclare Chris Reinke, responsable de l’Audi Sport customer racing. « De plus, il y a une autre équipe qui participe au FIA WTCR. Nos clients fidèles contribuent depuis de nombreuses années au palmarès exceptionnel d’Audi sur la Nordschleife avec leurs succès. Nous sommes certains qu’ils compléteront à nouveau de manière convaincante le profil sportif de la marque cette année. »

Dans la bataille pour la victoire générale, Audi Sport s’appuie sur trois R8 LMS, engagées par les équipes Car Collection, Land et Phoenix. Phoenix Racing a déjà remporté la course à cinq reprises. Douze pilotes professionnels partagent les trois cockpits. Cette année, neuf pilotes Audi Sport seront soutenus par les pilotes d’usine Audi Nico Müller, Robin Frijns et le double champion René Rast – les trois meilleurs prétendants au classement actuel du DTM.

Car Collection Motorsport engage deux autres voitures de sport GT3 privées. Le vainqueur de l’année dernière, Pierre Kaffer et son collègue pilote suisse Audi Sport Patric Niederhauser font partie de la formation internationale, tout comme les pilotes émergents tels que le Néerlandais Milan Dontje, qui a appris son métier à l’Audi Sport TT Cup, ou l’Autrichien Simon Reicher, qui a amélioré son expérience dans l’Audi RS 3 LMS. Dans son Audi R8 LMS privée, Phoenix Racing s’appuie sur l’Italien Michele Beretta, le vainqueur français des 12 heures de Bathurst 2020 Jules Gounon, l’Allemand Kim-Luis Schramm, ainsi que sur le pilote Audi Sport et vainqueur de l’année dernière Frank Stippler, qui participe en alternance dans les deux voitures de l’équipe. Enfin, l’équipe RaceIng – Powered by HFG / Racing Engineers débutera la course avec les trois gentleman drivers Stefan Aust, Christian Bollrath et Bernhard Henzel, tous expérimentés sur la Nordschleife. Les trois Allemands seront soutenus par la pilote suisse Audi Sport Rahel Frey. Elle a célébré une victoire de catégorie avec Henzel en 2019.

Dans la catégorie SP8, Giti Tire Motorsport by WS Racing a engagé une Audi R8 LMS GT4. Kari-Pekka Laaksonen, Kristian Jepsen, Jan Sørensen et Roland Waschkau tentent de poursuivre le succès de l’équipe. Il y a un an, l’équipe a décroché la deuxième place en tant que meilleur participant GT4 de la catégorie SP8. Team Bonk Motorsport complète le cercle des clients Audi lors de la course d’endurance. L’année dernière, l’équipe de Münster a pris la deuxième place dans la catégorie SP3T. C’était déjà leur quatrième place sur le podium avec la voiture de tourisme d’entrée de gamme d’Audi dans la course de 24 heures. Cette année, Hermann Bock, Max Partl, Alexander Prinz et Andreas Möntmann se partagent les tâches. Trois autres Audi RS 3 LMS de l’équipe belge Comtoyou Racing feront partie du programme d’accompagnement de la deuxième manche de la WTCR – FIA World Touring Car Cup. Avec Gilles Magnus et Tom Coronel, deux des trois pilotes privés de la formation arriveront à l’Eifel en tant que leaders du championnat dans différents classements.

La course des 24 Heures du Nürburgring a lieu depuis 1970 et Audi Sport est partenaire officiel de l’événement depuis 2002, fournissant douze voitures officielles cette année. 50 ans après la première édition de la course d’endurance, le drapeau de départ tombera sur le circuit de 25,378 kilomètres le samedi 26 septembre à 15h30. La course sera intégralement retransmise en direct sur RTL Nitro.

Les équipes Audi Sport aux 24 heures du Nürburgring

Audi R8 LMS #1 (Audi Sport Team Phoenix) – Nico Müller / Frank Stippler / Dries Vanthoor / Frédéric Vervisch (CH / D / B / B)

Audi R8 LMS #3 (Collection de voitures Audi Sport Team) – Mirko Bortolotti / Robin Frijns / Christopher Haase / Markus Winkelhock (I / NL / D / D)

Audi R8 LMS #29 (Audi Sport Team Land) – Mattia Drudi / Kelvin van der Linde / Christopher Mies / René Rast (I / ZA / D / D)

Audi R8 LMS #5 (Phoenix Racing) – Michele Beretta / Jules Gounon / Kim-Luis Schramm / Frank Stippler (I / F / D / D)

Audi R8 LMS #7 (Car Collection Motorsport) – Milan Dontje / Miro Konôpka / Patric Niederhauser / Mike David Ortmann (NL / SK / CH / D)

Audi R8 LMS #11 (IronForce Racing) – Elia Erhart / Pierre Kaffer / Simon Reicher / Jan-Erik Slooten (D / D / D / D)

Audi R8 LMS #15 (RacingIng – Propulsé par HFG / Racing Engineers) – Stefan Aust / Christian Bollrath / Rahel Frey / Bernhard Henzel (D / D / CH / D)

Audi R8 LMS GT4 #53 (Giti Tire Motorsport par WS Racing) – Kristian Jepsen / Kari-Pekka Laaksonen / Jan Sørensen / Roland Waschkau (DK / FIN / DK / D)

Audi RS 3 LMS #171 (Bonk Motorsport) – Hermann Bock / Max Partl / Alexander Prinz / Andreas Möntmann (D / D / D / D)

Les équipes Audi Sport en WTCR – FIA World Touring Car Cup

Audi RS 3 LMS #16 (Comtoyou Racing) – Gilles Magnus (B)

Audi RS 3 LMS #17 (Comtoyou DHL Team Audi Sport) – Nathanaël Berthon (F)

Audi RS 3 LMS #31 (Comtoyou DHL Team Audi Sport) – Tom Coronel (NL)

Photos : Audi