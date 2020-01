12H Bathurst 2020 – Audi Sport y sera bien représentée pour les 10 ans de participation

Pour la première fois, l’Audi Sport Team Valvoline s’attaque à la plus importante course d’endurance d’Australie avec trois Audi R8 LMS. Lors de la manche d’ouverture de la saison 2020 de l’Intercontinental GT Challenge (IGTC), la seule série mondiale de courses GT3, huit pilotes Audi Sport seront sur la grille de départ dont le pilote professionnel australien Garth Tander.

Après cinq succès remportés à l’IGTC depuis 2016, Audi Sport, en tant que marque la plus couronnée de cette série de courses, y sera de nouveau présente du 31 janvier au 2 février 2020. La course en Australie marque la première des cinq manches du championnat réparties sur les cinq continents. L’Audi R8 LMS participera pour la dixième fois à l’événement emblématique de 12 heures au légendaire Mount Panorama, à 200 kilomètres à l’ouest de Sydney.

« Notre dixième participation à Bathurst marque une occasion très spéciale. En 2011, 2012 et 2018, nous y avons gagné avec trois équipes différentes. Nous visons maintenant notre quatrième succès avec Audi Sport Team Valvoline », a déclaré Chris Reinke, responsable de l’Audi Sport customer racing.

Les pilotes belges d’Audi Sport – Dries Vanthoor et Frédéric Vervisch, tous deux vainqueurs des 24 heures du Nürburgring et des 10 heures de Suzuka l’an dernier – partageront un volant avec leur collègue d’Audi Sport Christopher Haase. L’Allemand a déjà remporté les courses de 24 heures au Nürburgring, à Spa et à Dubaï. Cependant, une victoire à Bathurst manque toujours au palmarès de Haase, alors que Vanthoor y était imbattable en 2018. Kelvin van der Linde d’Afrique du Sud et l’Allemand Markus Winkelhock – également précédents vainqueurs des 24 Heures du Nürburgring – piloteront une deuxième Audi R8 LMS avec leur collègue Mattia Drudi. L’Italien de 21 ans fera ses débuts en Australie tout comme son compatriote Mirko Bortolotti, qui fait partie de la gamme de pilotes d’Audi Sport pour la première fois cette année. Bortolotti partage une troisième Audi R8 LMS avec le pilote Audi Sport Christopher Mies et l’Australien Garth Tander. Mies sera le pilote Audi Sport le plus expérimenté et le plus titré de Bathurst : il a été l’un des premiers prétendants lorsque des voitures de course GT3 ont été admises pour cette première course de 12 heures. Lors de ses débuts en 2011, ainsi qu’un an plus tard, Mies a remporté la compétition d’endurance avec Audi. De plus, en tant que champion australien GT de la saison 2015, il a des liens étroits avec le cinquième continent. Le pilote australien Garth Tander sera sur la grille de Bathurst avec Audi pour la cinquième fois consécutive. L’année dernière, il a remporté son premier titre à domicile – le Championnat d’Australie d’endurance – avec la voiture de sport allemande GT3. En tant que triple vainqueur de la célèbre course de voitures de tourisme de 1 000 kilomètres, Tander a célébré certains de ses plus beaux succès sur ce circuit difficile.

Le Melbourne Performance Centre prépare les trois voitures Audi R8 LMS pour l’Audi Sport Team Valvoline. Deux voitures de course alignées par des équipes locales complètent la gamme de la marque. L’équipe de longue date d’Audi Sport, Hallmarc, participera à nouveau dans la catégorie Pro-Am à Bathurst, qui a marqué des podiums dans sa catégorie en 2017 et 2019, tandis que Tony Bates Racing y participera pour la première fois en Silver Class avec Audi.

