24 Nürburgring 2020 – Une forte présence de Porsche 991 GT3 R

En concertation avec ses équipes clients, Porsche a procédé à une modification de dernière minute de sa composition de pilotes pour la course de 24 heures au Nürburgring. Nouveau dans l’équipage au volant de la 911 GT3 R, deux vainqueurs du Mans et champions d’endurance y participent : l’ambassadeur de la marque Timo Bernhard et Earl Bamber. En outre, l’alignement des pilotes comprend également le vainqueur de la catégorie GTE-Am de l’année dernière au Mans et l’ambassadeur de la marque Jörg Bergmeister, le jeune talentueux Nico Menzel et le spécialiste chevronné Norbert Siedler. Le pilote d’usine Porsche Sven Müller, Dennis Olsen et Klaus Bachler abordent la course pour deux équipes de clients Porsche. Ils remplacent les neuf pilotes d’usine qui ont dû se retirer de la course d’endurance. Ce remaniement est le résultat de trois tests positifs de Covid-19 effectués dans le cadre d’un contrôle de routine sur les employés de Porsche aux 24 Heures du Mans. En conséquence, Porsche Motorsport a décidé que, pour des raisons de sécurité, aucun participant de la course française d’endurance ne se rendrait dans l’Eifel.

Ainsi, le samedi 26 septembre à 15h30, quatre équipes clients Porsche aligneront sept 911 GT3 R dans la première catégorie SP9 avec des équipages de pilotes remaniés. Seule la Porsche n°911 de Manthey-Racing, que les fans ont surnommée «Grello», ne sera finalement pas engagée. Néanmoins, Porsche est toujours la marque la plus fortement représentée lors de cette course, qui se tient quatre mois plus tard que la date d’origine en raison de la pandémie de coronavirus : environ un tiers des 100 voitures engagées est composé de Porsche 911 et 718 Cayman de course.

« La santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées sont notre priorité absolue. C’est pourquoi la décision difficile de ne pas être représenté au Nürburgring par les pilotes et les employés qui ont assisté au Mans était finalement une évidence. Néanmoins, je suis heureux que nous ayons trouvé une solution rapide avec nos équipes clients et que nous puissions concourir sur la légendaire Nordschleife. Je voudrais remercier les organisateurs et les officiels de l’ADAC qui, en consultation avec les autorités compétentes, ont permis d’organiser la traditionnelle course de 24 heures sur le Nürburgring. Espérons que cet important événement de course automobile allemand pourra à nouveau accueillir de nombreux fans du monde entier l’année prochaine. », déclare Fritz Enzinger, vice-président de Porsche Motorsport.

La course

Le Nürburgring est l’un des circuits les plus exigeants et les plus pittoresques du monde. La classique de l’Eifel s’étend sur une combinaison de 25,378 kilomètres du circuit du Grand Prix et de la Nordschleife (boucle nord). La tristement célèbre Nordschleife, qui a reçu le nom intimidant de «Green Hell» (l’enfert vert) par le triple champion du monde de Formule 1 Jackie Stewart, pose un véritable défi pour les pilotes avec son tracé de montagnes russes, ses surfaces de piste changeantes et ses nombreux virages et crêtes. Le fait que la course soit disputée par des pilotes professionnels jusqu’aux pilotes de clubs rend le marathon de 24 heures particulièrement attrayant.

Les équipes clientes Porsche

Porsche accompagne ses équipes clientes Falken Motorsports, Frikadelli Racing, Huber Motorsport et KCMG dans leur campagne dans l’Eifel en apportant, entre autres, des pilotes de sa propre équipe. En raison de la situation du Covid-19 mentionnée ci-dessus, les pilotes d’usine Earl Bamber, Mathieu Jaminet, Sven Müller et Dirk Werner, ainsi que les deux ambassadeurs de la marque Porsche Timo Bernhard et Jörg Bergmeister, prendront le volant de la Porsche 911 GT3 R. Frikadelli Racing a signé directement avec Norbert Siedler.

Un aperçu des pilotes Porsche (catégorie SP9)

KCMG (Porsche 911 GT3 R #18) – Earl Bamber, Jörg Bergmeister, Timo Bernhard, Dennis Olsen

KCMG (Porsche 911 GT3 R #19) – Josh Burdon, Edoardo Liberati, Alexandre Imperatori, Dennis Olsen

Huber Motorsport (Porsche 911 GT3 R #25) – Nico Menzel, Marco Holzer, Patrick Kolb, Lorenzo Rocco di Torrepadula

Frikadelli Racing Team (Porsche 911 GT3 R #30) – Klaus Abbelen, Alexander Müller, Robert Renauer, Norbert Siedler

Frikadelli Racing Team (Porsche 911 GT3 R #31) – Lance David Arnold, Lars Kern, Mathieu Jaminet, Maxime Martin

Falken Motorsport (Porsche 911 GT3 R #33) – Christian Engelhart, Sven Müller, Dirk Werner, Klaus Bachler

Falken Motorsport (Porsche 911 GT3 R #44) – Klaus Bachler, Martin Ragginger, Peter Dumbreck, Sven Müller

24 Heures du Nürburgring – toutes les victoires de Porsche

1976 Müller / Hechler / Quirin (Porsche 911 Carrera)

1977 Müller / Hechler (Porsche 911 Carrera)

1978 Müller / Hechler / Gschwendtner (Porsche 911 Carrera)

1988 Dören / Holup / Faubel (Porsche 911 Carrera RSR)

1993 de Azevedo / Konrad / Werdenheim / Katthöfer (Porsche 911 Carrera)

2000 Mayländer / Bartels / Alzen / Heger (Porsche 911 GT3 R)

2006 Luhr / Bernhard / Rockenfeller / Tiemann (Porsche 911 GT3 MR)

2007 Lieb / Bernhard / Dumas / Tiemann (Porsche 911 GT3 RSR)

2008 Lieb / Bernhard / Dumas / Tiemann (Porsche 911 GT3 RSR)

2009 Lieb / Bernhard / Dumas / Tiemann (Porsche 911 GT3 RSR)

2011 Lieb / Bernhard / Dumas / Luhr (Porsche 911 GT3 RSR)

2018 Lietz / Pilet / Makowiecki / Tandy (Porsche 911 GT3 R)

Planning

Jeudi 24 septembre

12h30 – 14h00 : Qualification 1

20h00 – 23h30 : Qualification 2

Vendredi 25 septembre

13h25 – 14h25 : Qualification 3

17h50 – 20h10 : Top Qualifications

Samedi 26 septembre

11h15 – 12h15 : Warm-Up

15h30 : Départ de la 48ème édition des24 Heures du Nürburgring

Dimanche 27 septembre

15h30 : Arrivée des 24 Heures du Nürburgring

