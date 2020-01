24H de Dubaï 2020 – Deux podiums et une victoire de catégorie pour Audi Sport

Les fortes pluies et une piste inondée ont obligé les organisateurs des 24 Heures de Dubaï à terminer l’épreuve tôt avec le drapeau rouge après 7h17 de course et 168 tours de piste. A ce moment, l’équipe Car Collection Motorsport avec l’Audi R8 LMS était à la place du finaliste tandis que l’équipe MS7 by WRT était en troisième position. L’équipe AC Motorsport a remporté la victoire au classement TCR. L’équipe belge a permis à l’Audi RS 3 LMS de marquer son deuxième succès de catégorie à Dubaï.

Après la victoire de l’an dernier aux 24 Heures de Dubaï, Audi a de nouveau été absolument compétif lors de l’ouverture traditionnelle de la saison des courses 24H Series dans le désert. Le plus gros succès a été obtenu par une équipe client Audi Sport dans la catégorie TCR qui était bien remplie de 13 participants. Après sa première victoire à Dubaï en 2017, l’Audi RS 3 LMS pilotée par Arnaud Quédé de l’équipe belge AC Motorsport a de nouveau remporté cette catégorie. L’équipe de pilotes Tom Boonen / Gilles Magnus / Stéphane Perrin / Vincent Radermecker / Matthew Taskinen a commencé dans cette catégorie à partir de la cinquième position et avait obtenu un avantage d’un tour après 155 tours parcourus. Pour l’ancien champion du monde de cyclisme et de course sur route, Tom Boonen, de Belgique, il s’agissait de son premier grand succès sur quatre roues et de la quatrième victoire de catégorie pour la voiture de tourisme d’entrée de gamme d’Audi Sport en course de 24 heures.

« Nos sincères félicitations à notre équipe de clients de longue date pour avoir remporté cette victoire. AC Motorsport a de nouveau été en tête », a déclaré Chris Reinke, responsable de l’Audi Sport customer racing. « Nous nous en sortions également bien au classement général. Malheureusement, au final, il nous manquait un peu de chance dans ces conditions inhabituelles. Sinon, la défense du titre avec une troisième victoire aurait sans doute été possible. »

Au classement général, trois Audi R8 LMS différentes ont été une fois à l’avant-garde à différents moments. Initialement, le pilote suisse Rolf Ineichen a mené la compétition pour WRT dans la voiture numéro 31 dans le quatrième tour et plus tard encore dans le 37ème. Le numéro 88 de Car Collection Motorsport menait le peloton deux fois avec respectivement deux pilotes Audi Sport – initialement, durant un tour avec Markus Winkelhock, puis sept tours consécutifs avec Christopher Haase au volant. Enfin, l’équipe MS7 by WRT avec le Néerlandais Michael Vergers dans la voiture numéro 7 occupait la première place entre le 89ème et le 106ème tour.

Lorsque la course a été arrêtée par un drapeau rouge, Car Collection Motorsport avec les vainqueurs de l’année dernière Rik Breukers, Christopher Haase, Dimitri Parhofer et les coéquipiers de cette année Mike David Ortmann et Markus Winkelhock étaient en deuxième position, suivi de MS7 by WRT avec Rik Breukers / Christopher Mies / Mohammed Saud Fahad Al Saud / Dries Vanthoor / Michael Vergers. Deux autres voitures Audi R8 LMS ont finalement remporté une place dans le top 10 des 65 participants qui avaient commencé la course : Team WRT avec le numéro 31 et les pilotes Mirko Bortolotti / Mark Ineichen / Rolf Ineichen / Kelvin van der Linde ont pris la cinquième place tandis qu’Attempto Courant avec la voiture numéro 99 et les pilotes Luc Braams / Max Braams / Mattia Drudi / Duncan Huisman / Nicolas Schöll sont partis de la 17ème place sur la grille pour terminer à la neuvième position. L’équipe de Gentleman Driver de Gustav Edelhoff / Elmar Grimm / Dr. Johannes Kirchhoff / Ingo Vogler avec Car Collection Motorsport dans une autre Audi R8 LMS est passé de la neuvième place sur la grille de la catégorie Am à la troisième place de cette catégorie et onzième au classement général.

Photos : Audi