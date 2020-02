Audi va rappeler plus de 100 000 voitures pour des problèmes d’airbag

Les campagnes de rappels concernant des airbags défectueux ne cessent pas et touchent désormais de nombreux modèles Audi vendus en Amérique du Nord, mais aussi en Europe. Selon la NHTSA, 116 000 anciens modèles Audi vont être rappelés en Amérique du Nord suite à des airbags défectueux fournis par l’équipementier japonnais Takata.

Selon la très sérieuse agence américaine NHTSA, Takata, ancien grand fournisseur d’airbags à l’échelle mondiale, s’est fait connaître du grand public par ses nombreux airbags défectueux ayant occasionné des morts et des blessés.

La nouvelle série de rappels Takata vise d’anciens modèles Audi, mais pas pour des risques d’explosion entraînant des vols de pièces métalliques provoqués par la cartouche de gaz de déclenchement. La raison est le possible lent déclenchement voire le non déclenchement des airbags en cas d’accident pour des modèles Audi ayant plus de 20 ans : A4 B5 (produites du 4/08/1997 au 21/12/1999), A6 C5 (produites du 04/08/1997 au 09/10/1999), A8 D2 (produites entre le 04/09/1997 et le 13/02/1999) et TT Mk1 (produits du 20/01/1999 au 21/12/1999).

Aux États-Unis et au Canada, un peu plus de 116 000 véhicules sont impactés par ce défaut d’airbag et l’action de rappel « 69AE » consiste à remplacer gratuitement en concession Audi la cartouche de gaz (autrefois identifié par NADI – Non Azide Driver Inflator)

« En raison de l’âge des véhicules, les réparations ne sont actuellement pas possibles. Audi travaille intensément sur un remède avec le fournisseur, mais on ne sait pas quand il sera disponible », a déclaré la NHTSA.

Selon l’autorité américaine, même si aucun événement de ce type n’est connu en Europe, Audi est en train de voir pour étendre ce rappel en Europe et notamment en Allemagne. 4 000 modèles Audi vont aussi être rappelés en Australie.

Photos : Audi