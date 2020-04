Covid-19 : Lamborghini lance la production de masques chirurgicaux et d’écrans de protection

Automobili Lamborghini transforme les départements de son usine de production de super voitures de sport à Sant’Agata Bolognese afin de produire des masques chirurgicaux et des écrans de protection en plexiglas. Les masques seront donnés à l’hôpital Sant’Orsola-Malpighi de Bologne pour être utilisés dans la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Le travail sur cette initiative de solidarité sera effectué par le personnel de la sellerie qui produit les intérieurs et la personnalisation pour les voitures Lamborghini, produisant 1 000 masques par jour. Les boucliers médicaux seront réalisés en 200 unités par jour, à l’aide d’imprimantes 3D au sein de l’usine de production de fibre de carbone et du département Recherche et Développement (R&D).

L’activité a été approuvée et soutenue par la Région Émilie-Romagne et se déroule en collaboration avec l’Université de Bologne. Le Département des sciences médicales et chirurgicales supervisera les tests de validation des dispositifs médicaux fabriqués par Lamborghini, avant leur livraison à l’hôpital.

Stefano Domenicali, PDG d’Automobili Lamborghini, a déclaré : «Pendant cette urgence, nous ressentons le besoin d’apporter une contribution concrète. L’hôpital S. Orsola-Malpighi est une institution avec laquelle nous entretenons une relation de collaboration depuis des années, à la fois par le biais de conseils professionnels dans la promotion de programmes de protection de la santé de nos travailleurs et dans des projets de recherche. Nous gagnerons cette bataille ensemble en travaillant en union, en soutenant ceux qui sont au premier plan de la lutte contre cette pandémie chaque jour.»

En signe d’unité et de soutien à toute la nation confrontée à l’urgence du coronavirus, Lamborghini illumine tous les soirs les bâtiments du siège historique de Sant’Agata Bolognese, aux couleurs du drapeau italien.

Photos : Lamborghini