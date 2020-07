IMSA WeatherTech 2020 – Podium pour 2 Porsche 911 RSR à Daytona

Porsche a de nouveau terminé sur le podium avec les deux 911 RSR lors de la deuxième manche du championnat IMSA WeatherTech SportsCar. Dans la course de plus de deux heures et 40 minutes au Daytona International Speedway (États-Unis), Earl Bamber et Laurens Vanthoor ont terminé deuxième de la catégorie GTLM dans la voiture d’usine n°912. Grâce à ce résultat, les champions en titre Bamber et Vanthoor prennent la tête du classement des pilotes. Leurs coéquipiers Frédéric Makowiecki et Nick Tandy ont franchi la ligne d’arrivée à la troisième place au volant de la voiture n°911. Lors des 24 heures d’ouverture de la saison en janvier sur le même circuit, les deux voitures ont obtenu exactement les mêmes résultats.

Le départ de la course d’endurance en Floride a été retardé d’environ 30 minutes en raison d’un fort orage. Sur la piste initialement mouillée, l’équipage de la Porsche 911 RSR n°911 a opté pour une stratégie audacieuse. Contrairement à tous les autres concurrents de la catégorie GTLM, Tandy a abordé la course depuis la sixième position avec des pneus pluie. L’avantage de ce choix est vite devenu évident. Après seulement un tour, le Britannique a non seulement pris la tête de la catégorie, mais a même réussi à dépasser deux des véhicules les plus puissants de la catégorie prototype. Son tour de force, cependant, a été de courte durée sur la piste à séchage rapide. En raison de la détérioration de la gomme, Tandy a dû rentrer aux stands après cinq tours pour changer les pneus, ce qui a jeté la voiture n°911 loin en bas du classement. Néanmoins, avec une stratégie astucieuse, des arrêts aux stands rapides et des temps au tour réguliers, Tandy et Makowiecki ont rattrapé le retard pour terminer à la troisième place.

L’équipage de la voiture sœur a choisi une tactique plus prudente et a commencé avec des pneus slicks. Au début de la course, Vanthoor a réussi à maintenir initialement la deuxième place, mais lors de son relais, il est parfois revenu à la cinquième place. La course fulgurante et impressionnante de Bamber sur 32 tours au milieu de la course a été cruciale pour remporter la deuxième place. Vers la fin, le Néo-Zélandais est même passé en tête du peloton, mais a finalement dû admettre sa défaite à l’éventuel vainqueur, Corvette. À la ligne d’arrivée, la Porsche 911 RSR de 515 chevaux, basée sur la voiture de sport haute performance 911 GT3 RS, n’était qu’à 1,977 seconde du vainqueur.

Dans la catégorie GTD, le pilote d’usine Porsche Patrick Long et son compatriote Ryan Hardwick ont ​​décroché la septième place au volant de la Porsche 911 GT3 R alignée par Wright Motorsports. L’équipe cliente de l’État américain de l’Ohio a réalisé une performance sans faille et se classe désormais quatrième du championnat GTD. Après la deuxième manche de la saison, Porsche occupe la troisième place du classement des constructeurs avec 64 points, à un point du leader. Les champions en titre du GTLM, Bamber et Vanthoor, se sont hissés au sommet du classement alors qu’ils se dirigent vers la troisième manche de la saison à Sebring, en Floride (États-Unis) le 18 juillet.

Résultat catégorie GTLM

1. Garcia / Taylor (E / USA), Chevrolet Corvette C8.R #3, 90 tours

2. Bamber / Vanthoor (NZ / B), Porsche 911 RSR #912, 90 tours

3. Tandy / Makowiecki (GB / F), Porsche 911 RSR #911, 90 tours

Résultat catégorie GTD

1. Hawksworth / Telitz (GBR / USA), Lexus RC F GT3 #14, 87 tours

2. Bell / Montecalvo (USA / USA), Lexus RC F GT3 #12, 86 tours

3. Farnbacher / McMurry (D / USA), Acura NSX GT3 #86, 86 tours

7. Long / Hardwick (USA / USA), Porsche 911 GT3 R #16, 85 tours

Photos : Porsche