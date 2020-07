La Bugatti Chiron Pur Sport exposée dans la capitale européenne

Il y a une ville qui ne devrait jamais être laissée de côté lors d’une tournée à travers l’Europe : Bruxelles. En tant que centre administratif de l’Union européenne, la ville représente la diversité inspirante du continent comme aucune autre. Une nouvelle merveilleuse étape sur l’itinéraire de la tournée européenne de la Bugatti Pur Sport, où le nouveau membre de la famille Chiron a pu montrer ses caractéristiques d’hypersportive extrême.

Situé au cœur de la ville, dans la commune d’Ixelles, Bugatti Brussels propose l’un des plus grands showrooms d’Europe. Sur une surface de 120 mètres carrés, des clients pouvaient découvrir la toute nouvelle Bugatti Chiron Pur Sport. « La Chiron Pur Sport est une création exceptionnelle sur le spectre de performance de la Chiron, en particulier en matière de sportivité, d’agilité et de confort. Design et technique fonctionnent parfaitement ensemble, c’est un chef-d’œuvre », déclare le General Manager de Bugatti Brussels David Favest.

En tant que l’un des premiers partenaires de Bugatti, Bugatti Brussels travaille en étroite collaboration avec la marque de luxe française depuis 2005. Elle opère sous le toit de l’une des plus célèbres entreprises familiales bruxelloises : le groupe D’Ieteren. Le showroom a été rouvert dans le style du nouveau design Bugatti en 2016 et est situé juste à côté de l’impressionnante D’Ieteren Gallery, un lieu qui fait battre le cœur de tous les passionnés d’automobile. La collection compte environ 270 chefs-d’œuvre automobiles avec une exposition permanente d’environ 100 d’entre eux. Elle comprend également des modèles Bugatti, comme une Type 44 avec une carrosserie de D’Ieteren – Brevet Weymann et une Type 57 avec une carrosserie de D’Ieteren, en plus de plusieurs véhicules Bugatti d’une collection familiale privée.

Photos : Bugatti