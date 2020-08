Le 10 000ème Lamborghini Urus est sorti des chaînes de montage

Deux ans après son introduction sur le marché, l’Urus, le Super SUV Lamborghini, a franchi le cap important de la 10 000ème voiture produite. Le modèle portant le numéro de châssis 10 000, destiné à la Russie, est proposé dans la nouvelle couleur Nero Noctis Matt (noir), associée au pack en fibre de carbone et aux intérieurs Ad Personam bicolores en noir et orange, complétés par des composants en fibre de carbone.

Afin de permettre aux clients d’exprimer davantage leur personnalité, en juin 2020, une nouvelle collection de couleurs a été présentée pour le Super SUV, l’Urus Pearl Capsule, qui, avec un look extérieur bicolore, offre des teintes nacrées ultra-lumineuses avec quatre couche de peinture, conforme à la tradition de couleur Lamborghini – Giallo Inti (jaune), Arancio Borealis (orange) et Verde Mantis (vert), combiné avec un toit noir brillant, un diffuseur arrière, une lèvre de spoiler et d’autres détails. L’Urus Pearl Capsule est disponible en option pour l’année modèle 2021 et est proposé avec une large gamme de nouvelles couleurs et fonctionnalités.

Depuis sa première présentation en décembre 2017, l’Urus a largement contribué à l’augmentation des ventes d’Automobili Lamborghini : en 2019, première année complète où l’Urus était présent sur le marché, 4 962 unités ont été livrées aux clients.

En 2017, en vue du lancement de la conception de son troisième modèle, le site du siège d’Automobili Lamborghini est passé de 80 000 à 160 000 m2. Manifattura Lamborghini, la chaîne de montage entièrement dédiée au Super SUV, est basée sur le modèle dit Factory 4.0, qui intègre de nouvelles technologies de production pour accompagner les travailleurs tout au long des opérations d’assemblage. Manifattura Lamborghini établit une nouvelle référence de modèle de production caractérisée par la modularité, la flexibilité et la personnalisation maximale.

En 2019, un atelier de peinture entièrement dédié à l’Urus a été ouvert. Tout comme la ligne de production, le nouvel atelier de peinture se caractérise par l’utilisation et la poursuite de l’évolution du modèle Factory 4.0, qui intègre de nouvelles technologies, y compris l’AI (Intelligence Artificielle).

