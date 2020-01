Miniature 1:18 – Porsche 911 Speedster 3.2 Turbo look de 1989 par GT Spirit

GT Spirit continue sa déclinaison de la gamme Speedster de Porsche avec une belle et fidèle miniature en résine à l’échelle 1:18 lancée en octobre 2019 sous la référence GT768. La Porsche 911 Speedster 3.2 en version Turbo look est disponible à 600 exemplaires dans un élégant mariage de teintes : gris argent à l’extérieur et rouge dans l’habitacle.

En quelques années, la marque française de miniatures GT Spirit a réussi à se faire une place de choix dans cet univers très concurrentiel en proposant à des prix justes des modèles réduits de qualité et originaux comme ce modèle Speedster de la Porsche 911 Carrera 3.2 de 1989.

C’est en cette période hivernale et au premier jour de l’année 2020 que nous vous présentons cette miniature dans des décors appropriés de paysages enneigés pour profiter des plaisirs de la conduite décapotée : un temps froid et sec avec quelques rayons de soleil.

Porsche a dévoilé au salon automobile de Francfort 1987 une nouvelle version Speedster qui a créé la surprise : la Porsche 911 Speedster se basant sur la 911 Carrera 3.2 Type G développant 231 ch. Il s’agit du second Speedster, succédant à l’original apparu plus de 30 ans auparavant via la 356 Speedster.

La version Speedster se démarque par son pare-brise spécifique (plus incliné et plus petit) et et son couvre-capote à double bosselage, offrant à la 911 Speedster que deux sièges à l’avant.

Cette déclinaison a été commercialisée uniquement en 1988 et en 1989 en 2 103 exemplaires, dont 171 exemplaires en carrosserie normale, étant la version la plus prisée des collectionneurs.

En 2018, GT Spirit avait dévoilé une première version rouge avec sa capote noire. Cette déclinaison grise permet de mettre en valeur les belles courbes de la 911 Speedster en version décapotée.

Le double bosselage est bien visible, si caractéristique du Speedster.

GT Spirit a fidèlement reproduit la 911 Speedster avec un grand nombre de détails, notamment dans l’habitacle. La couleur rouge contraste parfaitement avec la teinte de la carrosserie, offrant une superbe combinaison à la voiture. Les intérieurs colorés étaient très à la mode en Allemagne dans les années 1980 et 1990.

Le petit détail qui est très plaisant est la reproduction de la moquette du sol et sous le couvre-capote via de la feutrine douce au toucher.

Cette miniature en résine est disponible sous la référence GT768 auprès des revendeurs spécialisés au prix conseillé de 119,90 euros.

Avec ce premier article de l’année 2020, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020. Vivez votre passion à fond comme le faisons chez 4Legend.

Photos : 4Legend.com