NSU Ro 80 Pininfarina de 1971 – Un concept de grande berline

En 1971, Sergio Pininfarina a présenté une étude futuriste basée sur la NSU Ro 80 au salon de Turin : la NSU Ro 80 « 2 Porte+2 » . En plus de l’aérodynamisme optimisé avec la faible hauteur du véhicule de seulement 1,38 mètre, ce prototype a également révélé de nouvelles approches pur plus de sécurité passive, par exemple avec une partie avant en plastique, une protection contre les chocs latéraux dans les portes ou un tableau de bord réglable conçu pour éviter les reflets. Sinon, les dimensions du prototype correspondaient à celles du modèle de production. Les portes, qui étaient articulées sur le montant C et ouvertes dans des directions opposées, étaient destinées à faciliter l’accès à la voiture.

Une caractéristique de sécurité intelligente particulière était que les portes arrière ne pouvaient être ouvertes que si les portes avant avaient également été ouvertes. La bande chromée sur le côté, qui crée un reflet miroir des fenêtres, était très frappante.

De grandes ouvertures d’aération sur le montant C, également reflétées sous la bande chromée, évoquaient l’impression d’une voiture de sport de milieu de gamme.

Le moteur Wankel rotatif KKM 612 de 112 ch issu de la NSU Ro 80 était monté à l’avant du prototype de voiture, propulsant la voiture à 176 km/h.

La conception du toit de ce véhicule 2+2 (2 places à l’avant et 2 places à l’arrière) a également été résolue de manière très extravagante et non moins pratique : lorsque le toit est poussé vers l’arrière, il peut être retourné à l’aide de deux leviers, placés dans un évidement sur le couvercle du coffre et stocké en toute sécurité là-bas.

Le concept-car a été conçu par Paolo Martin, qui est passé de Bertone à Carozzeria Pininfarina en 1968. Le caractère avant-gardiste de son design a été démontré par une confusion au salon de Bruxelles où la Pininfarina Ro 80 a été confondue avec le successeur de la Citroën DS.

Malgré cela, un seul exemplaire de cette étude de design a été réalisé, actuellement propriété d’Audi Tradition. Cela est notamment dû au fait que la production de la NSU Ro 80 a pris fin en 1977 sans aucun successeur, signant la fin du constructeur allemand.