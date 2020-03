Pneu-concept Goodyear reCharge – Un pneu polyvalent pouvant se regénérer via des capsules personnalisées

Devant être présenté au salon automobile de Genève 2020, le Goodyear reCharge est un pneu-concept révolutionnaire auto-régénérant qui peut s’adapter et changer pour répondre aux besoins de la mobilité individuelle. Il peut s’adapter à toutes les conditions climatiques et aux besoins du conducteur via des capsules personnalisées pouvant s’interchanger selon ses besoins et ses envies.



« Goodyear souhaite que le pneumatique soit un élément de réponse fort aux besoins de mobilité des automobilistes », explique Mike Rytokoski, vice-président et directeur du marketing de Goodyear Europe. « C’est avec cette ambition que nous avons créé un pneu-concept pour le futur d’une mobilité électrique personnalisée et pratique. »

Les innovations du concept reCharge sont regroupées autour de trois axes :

Personnalisé : Au coeur du concept « reCharge », il y a un mélange de gomme rechargeable et biodégradable pouvant être remplacé grâce à des capsules individuelles, simplifiant radicalement le changement de pneumatiques. Les capsules sont remplies d’un mélange liquide personnalisé qui permettra à la bande de roulement de se régénérer et au pneumatique de s’adapter sur la durée aux conditions climatiques et de route ou simplement à la façon dont on souhaite se déplacer. Grâce à l’intelligence artificielle, un profil de conducteur pourrait être créé pour personnaliser le mélange de gomme adapté à chaque personne.

Durable : Le mélange devrait être constitué de matériaux biologiques et renforcé avec des fibres inspirées d’un des matériaux les plus robustes au monde : la soie d’araignée. Ce qui rendrait le mélange extrêmement durable et 100% biodégradable.

Sans-souci : En plus de simplifier radicalement le remplacement des pneumatiques par des capsules rechargeables, la bande de roulement serait soutenue par une structure légère et non-pneumatique de forme haute et étroite. C’est une construction fine et robuste qui demande un entretien réduit supprimant le contrôle de la pression ou les crevaisons.

« Le Goodyear reCharge est un pneu-concept sans compromis, favorisant une mobilité électrique personnalisée, durable et sans souci », a déclaré Sébastien Fontaine, responsable du design au GIC*L, Centre d’Innovation Goodyear au Luxembourg.

Photos – Vidéo : Goodyear