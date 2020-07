Porsche NOW Tokyo – Le Pop-up store Porsche arrive au Japon

La première boutique éphémère Porsche en Asie a ouvert ses portes au Japon via le Porsche NOW Tokyo. Le magasin du district d’Ariake est destiné à créer un nouveau point de contact pour les clients Porsche existants et nouveaux pour une période limitée. La disposition captive par sa grande surface vitrée et crée un espace décontracté et relaxant. Trois véhicules, dont la première voiture de sport entièrement électrique de Porsche, le Taycan, sont exposés sur la terrasse et dans le magasin éphémère.

Une première asiatique au Japon

La station de recharge Porsche Turbo, qui développe une puissance de 150 kW, est également installée, afin que les clients puissent en savoir plus sur l’électromobilité et comment l’utiliser. De plus, un espace de réalité augmentée offre un configurateur réaliste qui recrée les aspects sélectionnés par le client en réalité augmentée, y compris la couleur, l’intérieur et d’autres équipements en option. Dans le même temps, le premier «Porsche Pro» au Japon en tant que nouveau poste de travail dans le concept Future Retail répondra à toutes les demandes concernant la marque de voitures de sport. Ce sont des experts produits, qui conseillent et inspirent les clients et prospects possédant une grande expertise technologique et qui partagent un grand enthousiasme pour la marque Porsche.

Michael Kirsch, directeur général de Porsche Japon à propos de ce nouveau concept de vente au détail : « Je suis très enthousiasmé par l’ouverture de Porsche NOW Tokyo à Ariake, une zone où les gens se rassemblent à des fins diverses. Porsche NOW Tokyo offre au nouveau Porsche Taycan un contexte moderne et innovant pour représenter l’avenir de la marque Porsche. »

« En faisant venir Porsche NOW au Japon, nous élargissons encore la présence mondiale de notre format flexible Future Retail. Sur cet important marché, nous attirons des clients nouveaux et existants avec un concept de magasin accueillant« , explique Marco Kana, directeur des ventes au détail chez Porsche.

Déploiement à travers le monde

Porsche NOW est un format Future Retail temporaire et limité, où l’offre arrive aux clients et aux personnes intéressées. Situé dans les centres urbains avec une circulation piétonne importante ou dans les centres commerciaux, la boutique éphémère crée un endroit où les clients peuvent découvrir la marque Porsche d’une manière nouvelle et passionnante. Le siège social de Porsche fournit le concept de base et les concessionnaires du monde entier l’adaptent à leurs marchés. Porsche NOW Tokyo est basé sur le concept global et est adapté aux exigences locales par Porsche Japan. Il est géré par le concessionnaire Porsche EBI Marketing Co., Ltd.

Photos : Porsche