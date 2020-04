Porsche offre aux employés une prime volontaire pour la très bonne année 2019

L’exercice 2019 a été très réussi pour Porsche. Le constructeur de voitures de sport permet traditionnellement à ses employés de partager le succès de l’entreprise. En période de crise dû au coronavirus, l’entreprise associe le bonus volontaire à un appel à dons à ses salariés pour soutenir le programme «Porsche aid». À cette fin, Porsche a défini six domaines d’action et a augmenté son volume de dons de cinq millions d’euros : les dépenses pour les dons de denrées alimentaires aux banques alimentaires à proximité des sites de l’entreprise ont été doublées à 200 000 euros. Le programme comprend également des mesures pour l’acquisition d’équipements médicaux urgents ainsi que le soutien des équipes de crise du Bade-Wurtemberg et de la Saxe avec des chefs de projet et des informaticiens. Il comprend également le travail volontaire ciblé des employés de Porsche avec des organisations caritatives.

Oliver Blume, président du directoire de Porsche AG a déclaré : « La solidarité dans notre société est plus importante que jamais. Industrie, politique et société : nous surmonterons ensemble la crise de coronavirus. Porsche assume la responsabilité sociale. C’est notre philosophie fondamentale et notre compréhension de l’action durable. »

Le paiement spécial volontaire pour l’année réussie 2019 a été déterminé conjointement par le directoire et le comité d’entreprise au début de l’année – et donc bien avant le début de la crise. Il se compose de deux volets : 9 000 euros seront versés pour l’engagement particulier des collaborateurs Porsche au cours de l’exercice 2019. 700 euros seront disponibles comme contribution spéciale à la Porsche VarioRente ou au régime de retraite individuel. Les employés sont encouragés à faire des dons volontaires à des organisations caritatives. Le comité exécutif de Porsche AG soutient également personnellement cette initiative et fait don d’un total d’un demi-million d’euros à titre privé. Ce don complète le programme de dons Porsche pour les hôpitaux et les organisations caritatives.

« Le développement positif de Porsche est le résultat d’un grand effort d’équipe. Tout le monde y a contribué. Tout le monde devrait en bénéficier. Le bonus volontaire de cette année représente la solidarité, ainsi que les recettes fiscales et le pouvoir d’achat pour le redémarrage », explique Oliver Blume.

Werner Weresch, président des conseils généraux et des groupes de travail de Porsche AG : « Le succès de notre entreprise n’est possible que grâce au travail de nos collègues. Tous ont travaillé pour Porsche avec un grand engagement au cours de l’année écoulée. Il fait partie de notre culture Porsche selon laquelle le personnel est également récompensé pour cela. »

La revendication de Porsche est de gérer la crise de manière systématique et responsable et de la voir comme une opportunité. Pour la période après la crise du Covid-19, Porsche se prépare à un redémarrage ordonné. Ce faisant, la santé de la population est au premier plan.

Photo : Porsche