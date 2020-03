Porsche prolonge son engagement social durant la pandémie du Covid-19

Porsche renforce sa responsabilité sociale d’entreprise en réponse à la pandémie de coronavirus. Après avoir arrêté la production le 21 mars 2020 pour une période initiale de deux semaines, le constructeur de voitures de sport réoriente également des ressources pour venir en aide aux personnes dans le besoin.

« Porsche soutient déjà un grand nombre d’initiatives caritatives et nous étendons considérablement cet engagement pendant la crise du coronavirus. Il y a des gens qui ont un besoin urgent d’aide et nous nous concentrons sur la fourniture d’aide humanitaire », explique Oliver Blume, président du directoire de Porsche AG. « Nous ne pouvons vaincre la pandémie que si nous travaillons ensemble et faisons preuve de solidarité. »

Le directoire de Porsche AG travaille intensément sur des mesures concrètes qui permettront à l’entreprise d’apporter son soutien. Six champs d’action ont été identifiés :

Déploiement de personnel spécialisé tel que du personnel médicalement expérimenté ou des experts informatiques, ainsi que soutien aux employés de Porsche effectuant du travail bénévole,

Assistance en matériel et fournitures techniques, comme l’achat d’équipements de protection individuelle,

Dons alimentaires à des organisations caritatives,

Véhicules et opérations logistiques en cas de goulots d’étranglement spécifiques et de besoins de transport,

Utilisation des médias en contact avec Porsche pour aider à la communication des appels et des messages importants, etc.

Dons et subventions pour des organisations dont nous avons déjà appris la nécessité d’un soutien.

Des lignes de communication directes avec les autorités sont en place afin que Porsche AG puisse apporter son aide là où elle est nécessaire.

Prendre soin les uns des autres et assumer sa part de responsabilités – tout comme dans une famille : ce sont les valeurs fondamentales de la culture Porsche et pendant la pandémie de COVID-19, ils sont plus demandés que jamais.

En plus de la pause initiale de deux semaines dans la production, il y a également une interdiction des voyages d’affaires chez Porsche. Au lieu de cela, le télétravail a considérablement augmenté et les réunions ont désormais lieu uniquement par vidéoconférence ou par conférence téléphonique.

Photos : 4Legend.com