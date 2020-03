Présentation de la quatrième génération de l’Audi A3

Mardi 3 mars 2020 : c’est une journée très particulière pour Audi car cela fait tout juste 40 ans que l’Audi quattro faisait ses débuts sous les feux des projecteurs du salon de Genève 1980. Aujourd’hui, il s’agit de la quatrième génération de l’Audi A3 d’être présentée. Nous devions être en première ligne lors de la conférence de presse mais l’actualité en a voulu autrement. Malgré tout, grâce à Audi France que nous remercions, nous pouvons vous donner toutes les informations sur son lancement et les nouvelles technologies. Du virtual cockpit à la signature lumineuse, en passant par le système d’infotainment, à la direction assistée progressive à sa suspension adaptative, on vous dit tout!

Extérieur et éclairage : une révolution

La nouvelle Audi A3 Sportback affiche des proportions sportives et un tout nouveau relief sur son flanc concave, qui souligne l’allure dynamique de la compacte à cinq portes, tout comme le montant de vitre oblique au-dessus des roues arrière. La ligne d’épaule est orientée vers le haut, des phares aux feux arrière, tandis que la surface inférieure est orientée vers Le bas, accentuent Les quattro blisters et mettant en valeur la ligne d’épaule de la carrosserie. Il en résulte un jeu d’ombre et de lumière intense, dû principalement aux contours robustes des bas de caisse. La ligne inférieure de carrosserie remonte à nouveau jusqu’aux passages de roues arrière, ce qui donne à l’Audi A3 Sportback un aspect particulièrement dynamique, très prononcé vers l’avant.

La face avant se caractérise par une Large calandre Singleframe hexagonale avec une grille alvéolée. Combinée aux grandes entrées d’air angulaires et aux pare-chocs captivants, elle contribue au caractère sportif de La compacte haut de gamme. À l’extrémité arrière, le long spoiler donne L’impression que la lunette est abaissée. Combiné à la ligne d’épaule qui se prolonge tout autour du véhicule, aux feux arrière fins, au diffuseur et aux grilles d’échappement en trapèze, cet effet souligne La Largeur du véhicule.

Les phares du véhicule permettent également de reconnaître instantanément L’Audi A3. Version haut de gamme du programme, les phares Matrix LED intègrent pour la première fois des feux de jour digitaux. Une matrice de pixels innovante, composée de 15 diodes électroluminescentes, projette une signature lumineuse de jour spécifique en fonction de l’équipement: Les lignes horizontales sont propres aux modèles de base, tandis que deux lignes de LED verticales soulignent le caractère sportif de l’extérieur S Line. Par ailleurs, les phares Matrix LED offrent un contrôle intelligent des feux de route, des clignotants dynamiques et une séquence lumineuse dynamique lors du verrouillage et du déverrouillage de la voiture.

Le cockpit : numérisé

Tableau de bord et console centrale « black panel», coutures contrastantes élégantes, poignées de porte et nouveau levier de vitesses: l’intérieur de l’Audi A3 Sportback est sportif et de grande qualité. Les lignes horizontales précises et les surfaces au design soigné accentuent la largeur du cockpit. La bouche d’aération horizontale sur la portière côté passager et la baguette décorative incurvée en dessous y contribuent également. Côté conducteur, les bouches d’aération créent une unité imposante avec le bloc d’instruments. Les différents éléments se rejoignent, soulignant Le caractère pur du design.

Le cockpit est entièrement pensé pour Le conducteur. Il inclut des éléments familiers des grands modèles du constructeur et est équipé de série d’un écran tactile de 10,1 pouces. Il permet d’ajuster les paramètres de la sélection multimédia, de la navigation et des nombreux services Audi connect. Lorsque le conducteur sélectionne une fonction, le système offre une réponse acoustique. L’écran central s’intègre harmonieusement au cadre noir ultra brillant, au centre du tableau de bord. L’ensemble est légèrement incliné vers le conducteur, tout comme la nouvelle unité de contrôle de la température, située en dessous. L’esthétique à panneaux noirs se poursuit à gauche du volant, mettant en valeur la largeur et la qualité du cockpit. La console du tunnel central affiche, elle aussi, un design très ergonomique.

Un levier de vitesses innovant est intégré à sa surface à panneaux noirs, offrant au conducteur une toute nouvelle expérience opérationnelle : grâce à la technologie « shift-by-Wire », le levier de vitesse est remplacé par un sélecteur compact qui peut être tiré et enfoncé pour contrôler les fonctions basiques de la boîte S tronic sept vitesses. Juste à côté, on retrouve une nouvelle innovation : un bouton rond de contrôle sensoriel du volume, qui réagit aux mouvements circulaires du doigt.

De série, l’Audi A3 Sportback est également équipée d’un bloc d’instruments digital, qui affiche une diagonale de 10,25 pouces et est actionné via le volant multifonction. Dans le système MMI navigation plus, les informations sont affichées dans le virtual cockpit d’Audi, qui offre de nombreuses fonctions supplémentaires, comme la possibilité d’afficher la carte en grand. Doté d’un écran de 12,3 pouces, le virtual cockpit plus d’Audi est encore plus attractif : il offre trois vues différentes, dont un affichage particulièrement sportif. Autre option : l’affichage tête haute, qui projette les informations importantes sur le pare-brise en couleurs. L’image semble flotter à environ deux mètres devant le conducteur.

Infotainment et nouvelle plateforme MIB 3 : rester informé

Le MMI est alimenté par une nouvelle unité principale, la troisième génération de la plateforme d’infotainment modulaire (MIB 3), qui fournit dix fois plus de puissance de calcul que le MIB 2 qui équipait le modèle précédent. La plateforme MIB 3 interagit étroitement avec l’unité centrale séparée, qui se charge de toutes les tâches de connectivité, dont la téléphonie et les services Audi connect avec débit LTE Advanced, et intègre une borne Wi-Fi. Six profils d’utilisateur permettent de stocker des paramètres individuels allant de La position du siège à la configuration de La climatisation, aux destinations fréquemment sélectionnées et aux supports multimédia fréquemment utilisés.

L’un des points forts du système MMI de la nouvelle Audi A3 Sportback réside dans son fonctionnement simple et intuitif par le biais d’un menu horizontal et de symboles auxquels les utilisateurs sont habitués depuis Leur smartphone. Même l’équipement de base avec MMI radio plus inclut la saisie de texte manuscrite. Le système reconnaît les lettres, l’écriture cursive les mots entiers et les lettres écrites l’une sur l’autre. Avec le MIB 3, La commande vocale avec système de langage naturel est également de série. L’Audi A3 Sportback devient un interlocuteur intelligent : le conducteur peut formuler des instructions librement et le gestionnaire de dialogue y répond. Le système est, par exemple, capable de comprendre des questions du type « Où se trouve le restaurant italien le plus proche ? » et affiche les restaurants correspondants à proximité. Si le client sollicite le pack Audi connect navigation & infotainment plus, le système effectue alors une comparaison en ligne, améliorant ainsi le taux de reconnaissance et la qualité des résultats.

La navigation : encore plus précise

Le système MMI navigation plus reconnaît les préférences du conducteur en fonction de ses voyages précédents, ce qui lui permet de proposer des itinéraires adaptés. Ce faisant, il tient compte des statistiques sur La durée et la densité du trafic, ainsi que de données en temps réel sur la circulation. Des images satellites en haute résolution provenant de Google Earth et des modèles détaillés en 3D de nombreuses grandes villes d’Europe facilitent également la navigation. Les services Audi connect de base enrichissent la navigation avec des informations de circulation en ligne, des photos des sites d’intérêt, les heures d’ouverture et les avis d’utilisateurs, et fournissent des prévisions météo à destination.

Car-to-X : rester connecté

Plusieurs services Car-to-X relient l’Audi A3 Sportback aux autres véhicules et à l’environnement. Sous réserve de disponibilité de l’infrastructure locale, ils aident le conducteur à trouver une place de stationnement libre sur le bord de la route ou à profiter des feux verts en communiquant avec l’ordinateur principal de la ville. Les informations sur les circuits de feux de signalisation s’affichent dans le virtual cockpit d’Audi, de sorte que le conducteur n’ait plus qu’à ajuster sa vitesse à l’avance, augmentant l’efficience et fluidifiant la circulation. La caméra embarquée et le système de capteurs du véhicule détectent également les zones dangereuses et les limitations de vitesse, et les transmettent aux véhicules dotés de l’équipement correspondant.

Divertissement : toujours plus fort

De série, l’Audi A3 Sportback est équipée d’une radio numérique DAB+. Une radio en ligne et une radio hybride peuvent être installées sur demande. La première permet d’accéder aux stations en ligne disponibles dans le monde entier, tandis que la seconde bascule automatiquement entre la bande FM, la DAB et le flux en ligne afin de garantir une réception optimale à tout moment. Le système de son Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D virtuel à l’avant offre une expérience sonore intense et actionne 15 haut-parleurs pour une puissance de sortie totale de 680 watts. L’Audi A3 Sportback est équipée de l’interface Audi smartphone, qui permet de connecter un smartphone au système MMI. Elle établit le contact avec le smartphone iOS ou Android du client et transfère l’environnement Apple CarPlay ou Android Auto vers l’écran MMI. Dans un futur proche, cela s’effectuera même sans fil. L’Audi phone box charge le smartphone par induction, le couple avec l’antenne de la voiture et offre une fonction mains libres avec une voix et une réception de la plus haute qualité. Le service vocal d’Amazon « Alexa » propose une nouvelle forme d’interaction, qui sera disponible à bord de l’A3 au milieu de L’année 2020 et donne accès à des milliers d’informations, allant de l’actualité à La musique, en passant par la météo. Les appareils domestiques connectés peuvent également être contrôlés depuis la route.

L’application myAudi : rester synchronisé

De nombreuses fonctions Audi connect sont regroupées dans l’application myAudi gratuite, qui relie le smartphone à l’Audi A3 Sportback. L’application peut être utilisée, par exemple, pour transférer les itinéraires de navigation vers le MMI et écouter de la musique en streaming. Le conducteur peut également utiliser l’application myAudi pour verrouiller et déverrouiller son Audi A3 Sportback a distance, la localiser une fois garée, se faire guider jusqu’au véhicule et mettre en marche le chauffage (en option) à l’arrêt. Parmi Les nombreuses innovations proposées figure la clé Audi connect, qui sera Lancée quelques semaines après la mise sur le marché. Grâce à elle, l’utilisateur peut verrouiller, déverrouiller et démarrer la voiture à l’aide d’un bouton start/stop via son smartphone Android.

Les moteurs : sophistiqués

La nouvelle Audi A3 Sportback allie des proportions sportives et une efficiente de haut niveau. Tous les moteurs impressionnent par leur couple puissant et leurs caractéristiques sophistiquées. En Europe, le modèle compact sera lancé avec trois versions : un moteur 1.5 TFSI 150 ch (110 kW) et un moteur 2.0 TDi délivrant 116 ch (85 kW) ou 150 ch (110 kW) de puissance. Peu après le lancement, un moteur 1.0 TFSI à trois cylindres délivrant 110 ch (81 kW) et une seconde version du 1.5 TFSI équipée d’un système hybride léger suivront. Avec ce moteur, Audi poursuit sa stratégie d’électrification dans la catégorie compacte. Un alterno-démarreur à entraînement par courroie (BAS) alimente un système électrique de 48 volts comprenant une batterie au lithium-ion compacte. Pendant le freinage, même léger, l’alterno-démarreur récupère jusqu’à 12 kW d’énergie et la transfère à l’unité de stockage. Au démarrage et lors d’une accélération depuis une faible vitesse rotationnelle, il fournit au TFSI jusqu’à 12 ch (9 kW) de puissance et 50 Nm de couple. Grâce au système MHEV, l’Audi A3 Sportback peut rouler avec le moteur désactivé pendant 40 secondes, ce qui représente des économies de carburant de 0,4 litre aux 100 kilomètres.

Le transfert de puissance sera assuré par une transmission manuelle six vitesses ou une boîte S tronic sept vitesses à changement rapide. En plus de cette transmission à double embrayage, l’Audi A3 Sportback S tronic est équipée, de série, de palettes au volant. Quelques mois après la mise sur le marché, Audi enrichira son offre d’autres moteurs TDI et TFSI, certains dotés d’une transmission quattro, et proposera une version hybride rechargeable dans deux niveaux de puissance et un modèle avec motorisation GNV (non commercialisé en France).

La suspension : un réglage de précision

Même la suspension standard de l’Audi A3 Sportback est sportive et équilibrée, alliant confort de conduite et dynamisme. Sur demande, elle est proposée avec amortisseurs adaptatifs, ce qui abaisse la carrosserie de 10 millimètres. Des capteurs mesurent l’accélération verticale de La structure de la carrosserie et le mouvement relatif de chacune des roues. L’unité de contrôle traite les signaux en quelques millisecondes et adapte en continu chaque amortisseur à l’état de la route, à la situation de conduite et à la configuration choisie via le système de sélection du mode de conduite Audi drive select. Le conducteur peut choisir entre deux réglages de base (confort ou dynamique) dans les profils auto, confort et dynamique. Les amortisseurs offrent des conditions de conduite très variables, allant d’une suspension très confortable à une tenue ferme et agile. Avec la suspension sport, de série avec le pack extérieur S line, l’accent est mis sur l’agilité. La suspension et les amortisseurs sont plus fermes et le véhicule est abaissé de 15 millimètres, offrant un contact direct avec la route. Le programme de stabilisation électronique vient renforcer la conduite dynamique avec le contrôle du couple au volant. Lorsque la roue avant intérieure n’adhère plus dans un virage pris à haute vitesse, le programme intervient en freinant Légèrement. La différence de couple inscrit la voiture dans le virage, ce qui lui permet de suivre précisément l’angle de braquage. Le résultat : une tenue de route plus sûre, fluide et agile.

De série, l’Audi A3 Sportback est équipée d’une direction électromécanique avec direction assistée dépendant de la vitesse. Celle-ci assure des sensations précises à grande vitesse et est utile lors des manœuvres de stationnement. La direction assistée progressive, qui offre un rapport de démultiplication variable indépendant de l’angle de braquage, est disponible en option. Lorsque le volant est amené en butée, le rapport est réduit et la direction est très directe. Sur les routes sinueuses, la tenue est plus sportive et les efforts à déployer pour manœuvrer et se garer sont réduits, augmentant le confort de conduite. En plus d’ajuster les amortisseurs adaptatifs, le conducteur peut aussi contrôler les caractéristiques de la direction et la réponse de l’accélération, ainsi que les points de changement de la boîte S tronic depuis le système de sélection du mode de conduite Audi drive select. Les modes disponibles sont les suivants : confort, auto, dynamique et efficience. En mode individuel, le conducteur peut ajuster librement ses préférences. Le système de sélection du mode de conduite Audi drive select influe aussi sur le confort et la sécurité, notamment sur la climatisation, les phares Matrix LED, le tendeur de ceinture de sécurité et l’adaptive cruise control.

En ce qui concerne les essieux, Audi emploie un essieu MacPherson avec des triangles de suspension à la base sur le train avant. Les modèles développant une puissance de 110 kW et plus sont équipés d’un essieu arrière multibras avec unité ressort/amortisseur séparée. Les moteurs délivrant moins de 150 ch (110 kW) sont équipés d’un train arrière à barres de torsion compact et léger. Les paliers de roulement sont en aluminium. La nouvelle Audi A3 Sportback est proposée avec des roues de 16 à 19 pouces et des pneus de jusqu’à 235/35, l’accent étant toujours mis sur la meilleure résistance de roulement possible, une dynamique de conduite et des performances optimales. Puissants et endurants, les freins sont activés par le booster de frein électrique, une autre innovation. Parce qu’il réagit très rapidement, les développeurs ont pu augmenter légèrement l’entrefer entre la plaquette et le disque de frein. Cette solution élimine la perte de charge causée en effleurant presque entièrement les plaquettes de frein, contribuant ainsi à un haut niveau d’efficience.

Concept spatial, carrosserie et aérodynamique optimisés

La nouvelle Audi A3 Sportback offre plus d’espace et de fonctionnalité, tout en affichant des dimensions extérieures compactes. Elle mesure 4,34 mètres de long et 1,82 mètre de large sans les rétroviseurs, soit un peu plus de trois centimètres de plus que sa prédécesseur. Ces chiffres profitent directement aux passagers, qui ont plus de place pour leurs coudes à l’avant et à l’arrière, et pour leurs épaules à l’arrière. Sans l’antenne de toit, la nouvelle Audi A3 Sportback mesure 1,43 mètre de haut et affiche un empattement de 2,64 mètres, comme le modèle de troisième génération. Par contraste, la position du siège du conducteur, légèrement plus basse, est une nouvelle caractéristique, qui souligne le caractère sportif du modèle compact et laisse davantage d’espace pour la tête à l’avant. Les espaces pratiques pour ranger un smartphone, une tasse de café et d’autres petits objets ne manquent pas. Les objets plus grands peuvent être stockés dans le coffre, d’une capacité allant de 380 à 1 200 litres. La hauteur du plancher peut être ajustée à différents niveaux, tandis que la plage arrière peut être rangée en dessous pour gagner de l’espace. Sur demande, Audi fournira un hayon électrique, qui peut également être ouvert et fermé par un mouvement du pied. Selon la version moteur, la nouvelle Audi A3 Sportback offre une capacité de remorquage de jusqu’à 1 600 kg (freinée, sur une pente à 12 %) avec accouplement en option.

La carrosserie est extrêmement résistante aux impacts, rigide et confortable d’un point de vue acoustique. Équipée du 1.5 TFSI, L’Audi A3 Sportback affiche un poids à vide (sans conducteur) de seulement 1 280 kg, ce qui en fait un véhicule très léger. Dans l’habitacle passager, les composants à base d’acier formé à chaud créent une structure composite robuste. Le clapet avant est en aluminium. Avec un coefficient de traînée de 0,28 au minimum, l’Audi A3 Sportback offre une aérodynamique particulièrement efficace, réduisant les émissions de C02 et la consommation de carburant. Pour obtenir ce résultat, les développeurs se sont efforcés d’optimiser de nombreuses zones de la carrosserie, notamment les rétroviseurs extérieurs et le soubassement, agrémentés d’une grande garniture.

L’aéro-acoustique joue également un rôle clé pour maintenir le bruit de l’air à un niveau minimum, y compris à grande vitesse, et offrir au client un confort sonore optimal. De nombreuses versions du moteur sont dotées d’une entrée d’air froid contrôlable : deux volets d’entrée d’air en position horizontale derrière la calandre Singleframe, activés par voie électrique, régulent le flux d’air intelligemment et en fonction de La situation, éliminant la nécessité d’un compromis entre débit de refroidissement optimal et efficience aérodynamique. Pendant la conduite, ils restent fermés autant que possible. Le refroidissement des freins avec un coefficient de traînée neutre, lorsque l’air circule du compartiment moteur au travers des passages de roues et jusqu‘aux freins, est une autre caractéristique inédite. Lorsque le véhicule est à l’arrêt, le ventilateur du moteur génère le flux d’air.

Systèmes d’assistance à la conduite : perfectionnés

L’Audi A3 Sportback est équipée de nombreux systèmes d’assistance, qui facilitent la conduite en ville ou lors de longs trajets. La version entièrement équipée inclut un radar de milieu de gamme qui prend des mesures à l’avant, ainsi que deux capteurs radars arrière, une caméra avant, quatre caméras périphériques et douze capteurs ultrasoniques. Grâce aux systèmes Audi pre sense front, à l’assistant de maintien dans la voie, et à l’assistance anti-collision, inclus de série, la compacte haut de gamme propose un haut niveau de sécurité. L’interaction entre la caméra et le radar avant permet au système Audi pre sense front d’éviter les accidents avec d’autres véhicules, des piétons et des cyclistes, ou d’en réduire la gravité. L’assistance anti-collison se sert également des données de ce système de capteurs. Elle aide le conducteur à manœuvrer l’Audi A3 Sportback autour d’un obstacle en cas de danger. L’assistance prend La forme d’un freinage ciblé des roues et l’application d’un couple de direction afin de corriger l’angle de braquage. À partir de 65 km/h environ, l’assistant de maintien dans la voie aide le conducteur à rester dans sa voie. Si le véhicule approche d’une ligne de démarcation sans que le conducteur n’ait activé le clignotant, le système corrige la direction afin de réorienter le véhicule dans la bonne voie. Une vibration supplémentaire du volant peut être activée sur demande. Le véhicule peut être équipé d’autres systèmes d’assistance à la conduite, tels que le changement de voie et l’avertissement de sortie. Si un changement de voie est nécessaire, par exemple si un véhicule se trouve dans l’angle mort, une LED s’allume sur le rétroviseur extérieur. Le système d’avertissement de sortie emploie la même méthode, en plus d’un signal acoustique pour informer Le conducteur que des véhicules ou des cyclistes approchent de derrière, même lorsque le véhicule est à l’arrêt. L’objectif est d’éviter les éventuels accidents causés par l’ouverture de la porte. L’assistant de trafic transversal est un autre système en option. Lorsque le conducteur effectue une marche arrière pour sortir d’une place de stationnement en bataille ou en épi, le système l’avertit des véhicules qui approchent via l’écran MMI.

Dans les situations particulièrement dangereuses, un signal d’alarme se déclenche et les freins sont activés. L’adaptative cruise assist, qui simplifie le contrôle latéral et longitudinal pour le conducteur, est le système le plus complexe du portefeuille. Il maintient la vitesse et la distance par rapport au véhicule de devant et maintient le véhicule dans la voie par de légères interventions de la direction électromécanique jusqu’à 210 km/h, ce qui accroît le confort de conduite, notamment lors de longs trajets. Dans les embouteillages, le système freine jusqu’à l’arrêt complet de l’Audi A3 Sportback, qu’elle soit équipée d’une transmission manuelle ou automatique. Le véhicule repart automatiquement, en débrayant ou en accélérant. L’adaptive cruise assist est disponible avec le pack assist, qui inclut également l’assistant d’efficacité prédictive, qui indique au conducteur quand lever le pied de l’accélérateur, et la reconnaissance des panneaux. Ces deux fonctions permettent à l’adaptive cruise assist d’adapter automatiquement la vitesse aux limitations et à l’itinéraire, y compris lorsqu’aucun véhicule ne se trouve devant. L’assistant feux de route et l’emergency assist font également partie du pack d’assistance. Deux fonctions de stationnement sont aussi proposées : le park assist et le parking system plus. La première guide le véhicule pour le stationnement en créneau ou en bataille de façon quasi indépendante, à l’aide de capteurs ultrasoniques installés tout autour de la voiture. Le conducteur n’a plus qu’à accélérer, freiner et changer de vitesse. Dans le cas du stationnement en créneau, le système intervient également lors des manœuvres de sortie. Il peut aussi être activé lors d’une manœuvre de stationnement manuelle, par exemple si le conducteur s’aperçoit qu’il a abordé la place de stationnement sous un mauvais angle. Les caméras périphériques, qui seront disponibles en option seule après le lancement commercial, sont tout aussi utiles en ville.

L’équipement : personnalisé

Grâce à sa structure flexible et au Large éventail de couleurs et de matières disponibles, l’Audi A3 Sportback peut être personnalisée de multiples façons. Les clients peuvent choisir parmi trois designs extérieurs, à combiner librement avec les packs intérieurs. La compacte à cinq portes peut ainsi passer d’une allure ultra dynamique à un look subtilement sportif ou encore classique et élégant. Point fort : la sellerie est faite de bouteilles en plastique recyclées. Du côté de la peinture, les clients peuvent faire leur choix parmi 12 coloris. Audi propose désormais Le tout nouveau coloris bleu atoll. Sur demande, l’Audi A3 Sportback est également disponible pour la première fois en jaune python, bleu turbo et gris Manhattan.

Lancement et tarifs

L’ouverture des commandes de la nouvelle Audi A3 Sportback en Europe devrait commencer en mars 2020, La livraison des premiers véhicules étant prévue pour début mai. La version 35 TFSI 150 ch (110 kW) (consommation de carburant combinée en l/100 km: 5.1 – 4.8; émissions de C02 combinées en g/km : 116 – 111) sera vendue au prix de 28 900 euros en Allemagne, tandis que la version 30 TDI diesel 116 ch (85 kW) d’entrée de gamme sera proposée à partir de 29 900 euros. De série, l’Audi A3 Sportback est équipée d’un bloc d’instruments digital, d’un écran tactile de 10,1 pouces sur le tableau de bord, d’un volant multifonction en cuir et d’une radio DAB. Elle comprend également des phares à technologie LED, des roues en aluminium de 16 pouces, des rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, les systèmes Audi pre sense front, l’assistant de maintien dans la voie et d’assistance anti-collision. Du côté des fonctions de confort en option, on retrouve les sièges à dispositif de massage pneumatique de la zone lombaire, le toit ouvrant panoramique en verre, la climatisation automatique 3 zones, le pack contours/éclairage d’ambiance et ses divers paramètres, et l’adaptive cruise assist.

Une « edition one » exclusive

Offrant différentes finitions de peinture et des caractéristiques exclusives, le modèle spécial « edition one » sera disponible dès la mise sur Le marché. L’extérieur

s’inspire de la ligne advanced avec des accessoires gris platine mats, tandis que l’intérieur puise dans le pack S line. Celui-ci inclut de nouveaux sièges sport avec

appuie-tête intégré et l’emblème S sur le dossier, un volant perforé surmonté du badge S, un décor en aluminium, un ciel de toit noir et des pédales en acier

inoxydable. Des phares Matrix LED foncés et des roues de 18 pouces gris titane viennent compléter l’apparence dynamique du véhicule.

